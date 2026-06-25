Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)
Португалия терма жамоаси футболчилари 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувнинг муҳим эпизодларини қайта кўриб чиқиб, ўйин таҳлили билан шуғулланди.
Португалия футбол федерацияси томонидан эълон қилинган видеода жамоа етакчилари — Бруну Фернандеш, Нуну Мендеш ва бошқа футболчилар катта экран қаршисида учрашувнинг энг муҳим вазиятларини томоша қилиб, мураббийлар штаби билан биргаликда муҳокама қилаётгани акс этган.
Видеодан кўринишича, футболчилар ўйин давомида юзага келган ҳужумлар, ҳимоядаги ҳаракатлар ва тактик ечимларни батафсил таҳлил қилиб, келгуси учрашувлар учун хулосалар чиқармоқда.
Федерация видеога: “Қайдлар олинг. Кўриб чиқинг. Таҳлил қилинг. Яхшиланг”, деган изоҳни қолдирган.
Мазкур лавҳа ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Кўплаб мухлислар Португалия каби кучли терма жамоанинг Ўзбекистон билан ўйинни алоҳида таҳлил қилаётгани миллий жамоамизнинг халқаро майдондаги нуфузи ортиб бораётганидан далолат эканини таъкидлашмоқда.
…