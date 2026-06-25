Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда

·47·Спорт
Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда

Италия футбол федерацияси (ФИГК) миллий терма жамоани сўнгги йиллардаги чуқур инқироздан олиб чиқиш учун таниш чеҳрага ишонч билдиришга қарор қилди. Кўп йиллик танаффусдан сўнг, тажрибали мутахассис Антонио Конте яна “Аззурри” бош мураббийи сифатида фаолиятини давом эттиради. Ушбу тайинлов тўрт карра жаҳон чемпионларининг нуфузини тиклаш ва уларни яна глобал футбол саҳнасига қайтариш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри берган маълумотларга кўра, Конте билан қисқа муддатли эмас, балки узоқ истиқболга мўлжалланган тўрт йиллик шартнома имзоланиши кутилмоқда. Бу келишув 2030-йилда Испания, Португалия ва Марокаш мезбонлик қиладиган Жаҳон чемпионатигача бўлган даврни ўз ичига олади. Федерация раҳбарияти вақтинчалик ечимлардан воз кечиб, жамоада барқарорликни таъминлашни мақсад қилган.

Стратегик мақсад ва узоқ муддатли режа

Италия футболидаги муваффақиятсизликлар, хусусан, кетма-кет учта Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш хавфи (охиргиси Босния ва Hzеговинага қарши плей-оффдаги мағлубиятдан сўнг) тизимли ўзгаришларни талаб қилмоқда. Антонио Конте нафақат тактик мураббий, балки футболчиларнинг руҳиятини ва бутун футбол маданиятини ўзгартира оладиган шахс сифатида кўрилмоқда. Тўрт йиллик муддат унга ўзининг қаттиққўл методологиясини тўлиқ татбиқ этиш имконини беради.

Қизиғи шундаки, мураббийнинг қайтишини нафақат федерация, балки Италия А Сериясининг етакчи клублари ҳам қўллаб-қувватламоқда. Клублар учун Конте “тўлиқ фидойилик кафолати” ҳисобланади. Унинг ҳар бир ўйинчидан максимал даражадаги имкониятни чиқариб олиш қобилияти бутун мамлакат футбол тизимида стандартларни кўтариши кутилмоқда. Бу эса миллий чемпионат савиясига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Антонио Конте учун Италия терма жамоаси бегона эмас. Унинг Эвро-2016 мусобақасидаги фаолияти ҳалигача кўплаб мутахассислар томонидан юқори баҳоланади. Ўшанда у таркиб жиҳатидан унчалик кучли бўлмаган жамоани чорак финалга қадар бошқариб борган, йўлда Испанияни мағлуб этган ва Германияни пеналтилар сериясигача қийнаган эди. Goal.com хабарига кўра, унинг ўша пайтдаги кетиши жамоада катта бўшлиқ қолдирган эди.

Янги чақириқ ва 2030-йил сари йўл

56 ёшли мутахассис яқинда Наполи клубини тарк этган эди. Гарчи у неаполликлар билан Скудетто ва Суперкубокни қўлга киритган бўлса-да, лойиҳанинг якунига етганини ва жамоада бирликни сақлаш қийинлашганини тан олган. Эндиликда унинг бор эътибори миллий терма жамоага қаратилади. Конте олдига қўйилган асосий вазифалар қуйидагилардан иборат:

  • Терма жамоада қаттиқ интизом ва ғолиблик руҳини қайта тиклаш;
  • Янги авлод иқтидорларини асосий таркибга босқичма-босқич интеграция қилиш;
  • 2030-йилги Жаҳон чемпионатига нафақат йўлланма олиш, балки унда ғолиблик учун асосий даъвогар сифатида қатнашиш.
Италиялик мухлислар Конте қайтиши билан терма жамоанинг “тилла даврлари” қайтишига умид қилишмоқда. Унинг муросасиз характери ва тактик заковати Италияни яна элита сафига қайтариш учун энг муносиб қурол сифатида баҳоланмоқда.

ИталияАнтонио КонтеФутболТрансферЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиДайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиБугун, 18:56Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Бугун, 18:32Челси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқдаЧелси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқдаБугун, 17:52Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Бугун, 17:52Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 17:45Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...Бугун, 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди