Клопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атади
«Ливерпуль»нинг собиқ бош мураббийи Юрген Клопп Карло Анчелоттининг Бразилия миллий жамоасидаги фаолиятига юқори баҳо берди.
Германиялик мутахассиснинг фикрича, Анчелотти Бразилия терма жамоасини бошқариш учун энг муносиб номзод ҳисобланади. Клопп ҳатто ўзи бразилиялик бўлганида ҳам миллий жамоа учун айнан Карлони танлаган бўлишини таъкидлади.
«Жуда яхши. Агар мен бразилиялик бўлганимда ва мендан миллий жамоа учун идеал мураббий кимлигини сўрашганда, иккиланмасдан Карло деб жавоб берган бўлардим.
У ҳатто битта қошини кўтариши билан исталган миллий жамоани бошқара олади», — деди Клопп.
Собиқ «Ливерпуль» устози Бразилия терма жамоасининг имкониятлари жуда катта эканини, аммо бу салоҳиятни тўлиқ очиб бериш учун кучли мураббий кераклигини қайд этди.
«Бразилиянинг салоҳияти жуда юқори. Лекин уни очиб бериш учун кимдир керак. Жамоага тактик интизом етишмайди ва бу борада футболчиларнинг ўсишига ёрдам бериш учун Карлодан муносиброқ номзод йўқ», — деди у.
Клопп Анчелоттини катта тажрибага эга, футболчилар билан ишлашни биладиган ва турли вазиятларда жамоани бошқара оладиган ажойиб мутахассис сифатида таърифлади.
«У — ажойиб мутахассис. Бразилияликларга омад кулиб боққан», — дея Клоппнинг сўзларини келтиради La Gazzetta dello Sport.
Шу тариқа, Клопп Анчелотти Бразилия терма жамоасига етишмаётган тактик тартибни олиб кириши ва жамоанинг улкан салоҳиятини тўлиқ намоён қилишига ишонч билдирди.
…