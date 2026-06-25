Олимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилди

·0·Дунё
Олимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилди

Олимлар коинотдаги энг ғаройиб сайёралардан бири ҳисобланган икки улкан экзосайёрани аниқлади. Қизиғи шундаки, уларнинг ҳажми Юпитер сайёрасига тенг ёки ундан каттароқ бўлса-да, зичлиги пахтақандникидан ҳам паст экани маълум бўлди.

Тадқиқотчилар томонидан “супер-пуф” деб аталган ушбу сайёралар ҳозирга қадар аниқланган энг енгил йирик экзосайёралар сифатида қайд этилмоқда. Тадқиқотга раҳбарлик қилган Оксфорд университети олими Жорж Дрансфилднинг таъкидлашича, мазкур осмон жисмларининг зичлиги ҳатто кўпиртирилган соқол олиш кўпиги билан таққослаш мумкин даражада паст.

Олимларнинг фикрича, ушбу ғайриоддий сайёралар асосан водород ва гелий газларидан ташкил топган бўлиши мумкин. Улар NASAнинг TESS сунъий йўлдоши орқали аниқланган бўлиб, Ердан тахминан 1110 ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Бу эса қарийб 10 триллион километрга тенг масофани англатади.

Маълум қилинишича, мазкур икки сайёра жанубий осмондаги “Учувчи балиқ” деб номланувчи юлдуз туркумидаги бир юлдуз атрофида айланади. Таққослаш учун, Юпитернинг зичлиги ушбу сайёраларникидан қарийб 35 баравар юқори ҳисобланади.

Бугунги кунга қадар NASA каталогига киритилган қарийб 6300 та экзосайёра орасида бундай “супер-пуф” туридаги сайёралар сони 40 тадан ҳам кам. Шу боис олимлар уларни жуда ноёб осмон жисмлари сифатида баҳоламоқда.

Мутахассислар фикрича, бундай сайёралар янги шаклланаётган юлдузлар атрофидаги газга бой муҳитда пайдо бўлади ва вақт ўтиши билан ўз моддасининг бир қисмини йўқотади. Олимлар келгусида NASAнинг Жеймс Уэбб космик телескопи орқали уларнинг кимёвий таркибини янада чуқурроқ ўрганишни режалаштирмоқда.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ана шундай ноодатий ва кам учрайдиган сайёраларни ўрганиш коинот қандай шаклланганини яхшироқ тушунишга ҳамда инсоннинг коинотдаги ўрни ҳақидаги билимларни кенгайтиришга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиЖанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиБугун, 23:07Қирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиҚирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиБугун, 23:04Қозоғистонда 23 июнда туғилган чақалоқларга махсус совғалар топширилдиҚозоғистонда 23 июнда туғилган чақалоқларга махсус совғалар топширилдиБугун, 21:07Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Бугун, 19:31АҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошландиАҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошландиБугун, 19:20Японияни 7,2 баллли зилзила ларзага солди (видео)Японияни 7,2 баллли зилзила ларзага солди (видео)Бугун, 19:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда