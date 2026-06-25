Олимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилди
Олимлар коинотдаги энг ғаройиб сайёралардан бири ҳисобланган икки улкан экзосайёрани аниқлади. Қизиғи шундаки, уларнинг ҳажми Юпитер сайёрасига тенг ёки ундан каттароқ бўлса-да, зичлиги пахтақандникидан ҳам паст экани маълум бўлди.
Тадқиқотчилар томонидан “супер-пуф” деб аталган ушбу сайёралар ҳозирга қадар аниқланган энг енгил йирик экзосайёралар сифатида қайд этилмоқда. Тадқиқотга раҳбарлик қилган Оксфорд университети олими Жорж Дрансфилднинг таъкидлашича, мазкур осмон жисмларининг зичлиги ҳатто кўпиртирилган соқол олиш кўпиги билан таққослаш мумкин даражада паст.
Олимларнинг фикрича, ушбу ғайриоддий сайёралар асосан водород ва гелий газларидан ташкил топган бўлиши мумкин. Улар NASAнинг TESS сунъий йўлдоши орқали аниқланган бўлиб, Ердан тахминан 1110 ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Бу эса қарийб 10 триллион километрга тенг масофани англатади.
Маълум қилинишича, мазкур икки сайёра жанубий осмондаги “Учувчи балиқ” деб номланувчи юлдуз туркумидаги бир юлдуз атрофида айланади. Таққослаш учун, Юпитернинг зичлиги ушбу сайёраларникидан қарийб 35 баравар юқори ҳисобланади.
Бугунги кунга қадар NASA каталогига киритилган қарийб 6300 та экзосайёра орасида бундай “супер-пуф” туридаги сайёралар сони 40 тадан ҳам кам. Шу боис олимлар уларни жуда ноёб осмон жисмлари сифатида баҳоламоқда.
Мутахассислар фикрича, бундай сайёралар янги шаклланаётган юлдузлар атрофидаги газга бой муҳитда пайдо бўлади ва вақт ўтиши билан ўз моддасининг бир қисмини йўқотади. Олимлар келгусида NASAнинг Жеймс Уэбб космик телескопи орқали уларнинг кимёвий таркибини янада чуқурроқ ўрганишни режалаштирмоқда.
Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ана шундай ноодатий ва кам учрайдиган сайёраларни ўрганиш коинот қандай шаклланганини яхшироқ тушунишга ҳамда инсоннинг коинотдаги ўрни ҳақидаги билимларни кенгайтиришга хизмат қилади.
…