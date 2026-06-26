Коул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирди
«Челси» яримҳимоячиси Коул Палмер Англия миллий жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний қайдномасига киритилмагани ҳақида илк бор фикр билдирди.
22 ёшли футболчи айни пайтда мавсум оралиғидаги таътилини Испаниянинг Ибиза оролида ўтказмоқда. Палмернинг айтишича, у сўнгги бир неча йил ичида илк марта тўлиқ дам олиш имкониятига эга бўлди.
«Бу ёзда дам оламан. Сўнгги уч-тўрт йил ичида биринчи марта тўлиқ ҳордиқ чиқараман. Шундан кейин яна ўзим севган ишга қайтаман», — деди Палмер.
Англиялик футболчи ўтган мавсум унинг учун кутилганидек ўтмаганини тан олди. Бироқ у энди ўзгартириш имкони бўлмаган қарор ҳақида ортиқча қайғуриш ниятида эмаслигини таъкидлади.
«Бу мен учун энг яхши мавсум бўлмади, аммо энди ҳеч нарсани ўзгартириб бўлмайди. Ўзгартириш имкони бўлмаган қарор учун қайғуришни истамайман. Миллий жамоага эса турнирда омад тилайман», — дея қўшимча қилди у.
Палмер дам олиш режаси имкон берса, Англия миллий жамоасининг жаҳон чемпионатидаги учрашувларини кузатиб боришини ҳам маълум қилди.
Маълумот учун, Коул Палмердан ташқари Ҳарри Магуайр, Фил Фоден ва Трент Александер-Арнолд ҳам Англиянинг ЖЧ-2026 учун қайдномасига киритилмаган таниқли футболчилар қаторида қолди.
Шу тариқа, Палмер мундиалдан четда қолганини хотиржам қабул қилиб, қисқа танаффусдан сўнг янги мавсумга кучлироқ қайтишни мақсад қилган.
…