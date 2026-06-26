Коул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирди

·32·Спорт
Коул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирди

«Челси» яримҳимоячиси Коул Палмер Англия миллий жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний қайдномасига киритилмагани ҳақида илк бор фикр билдирди.

22 ёшли футболчи айни пайтда мавсум оралиғидаги таътилини Испаниянинг Ибиза оролида ўтказмоқда. Палмернинг айтишича, у сўнгги бир неча йил ичида илк марта тўлиқ дам олиш имкониятига эга бўлди.

«Бу ёзда дам оламан. Сўнгги уч-тўрт йил ичида биринчи марта тўлиқ ҳордиқ чиқараман. Шундан кейин яна ўзим севган ишга қайтаман», — деди Палмер.

Англиялик футболчи ўтган мавсум унинг учун кутилганидек ўтмаганини тан олди. Бироқ у энди ўзгартириш имкони бўлмаган қарор ҳақида ортиқча қайғуриш ниятида эмаслигини таъкидлади.

«Бу мен учун энг яхши мавсум бўлмади, аммо энди ҳеч нарсани ўзгартириб бўлмайди. Ўзгартириш имкони бўлмаган қарор учун қайғуришни истамайман. Миллий жамоага эса турнирда омад тилайман», — дея қўшимча қилди у.

Палмер дам олиш режаси имкон берса, Англия миллий жамоасининг жаҳон чемпионатидаги учрашувларини кузатиб боришини ҳам маълум қилди.

Маълумот учун, Коул Палмердан ташқари Ҳарри Магуайр, Фил Фоден ва Трент Александер-Арнолд ҳам Англиянинг ЖЧ-2026 учун қайдномасига киритилмаган таниқли футболчилар қаторида қолди.

Шу тариқа, Палмер мундиалдан четда қолганини хотиржам қабул қилиб, қисқа танаффусдан сўнг янги мавсумга кучлироқ қайтишни мақсад қилган.

Коул ПалмерЧелсиИспанияИбицаГарри Магуайр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиМанчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиБугун, 00:33Клопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиКлопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиБугун, 00:17Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиМартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиБугун, 00:13Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиНеймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиБугун, 00:10Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиКолосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиБугун, 00:00Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаНеймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди