Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтди

·39·Спорт
Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтди

Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувдаги 5:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба ҳақида фикр билдирди.

Испаниялик мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур баҳсда жамоа учун энг муҳим жиҳат ҳис-туйғуларни назорат қилиш ва белгиланган ўйин режасига содиқ қолиш бўлган.

«Менимча, бу ўйиндаги асосий омил — ҳис-туйғуларни бошқара билиш эди. Биринчи учрашувда гол ургандан кейин ўз режамизни, майдондаги интизом ва позицион тартибни йўқотиб қўйгандик», — деди Мартинес.

Мураббийнинг айтишича, Ўзбекистонга қарши баҳсда Португалия футболчилари биринчи дақиқаларданоқ қандай ҳаракат қилиш кераклигини яхши тушунган ва танаффусгача тактик режани тўғри амалга оширган.

«Бу сафар вазият бошқача бўлди. Танаффусгача қандай ўйнашимиз кераклигини аниқ тушунган ҳолда ҳаракат қилдик. Захирадан майдонга тушган беш нафар футболчи ҳам тактик интизомни юқори даражада сақлаб қолди. Бу ҳал қилувчи аҳамият касб этди», — дея таъкидлади у.

Мартинес иккинчи гол Португалияга руҳий устунлик берганини, Ўзбекистон терма жамоасининг бекор қилинган голи эса ўйин сценарийсига таъсир кўрсатганини ҳам қайд этди.

«Иккинчи гол бизга жуда катта ёрдам берди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг голи ҳисобга олинмагани ҳам ўйин манзарасига таъсир қилди. Бошқа учрашувда шундай гол ҳисобланган ва бу бутун баҳснинг боришини ўзгартирган эди», — деди мураббий.

Португалия бош мураббийи жамоаси аввалги учрашувда йўл қўйган хатолардан тезда тўғри хулоса чиқарганидан мамнун эканини билдирди.

«Умуман олганда, жуда хурсандман. Чунки биринчи ўйиндаги хатоларимизни тез таҳлил қилиб, уларни такрорламасликка эришдик», — дея қўшимча қилди Мартинес.

Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабадан кейин Португалия терма жамоаси очколари сонини 4 тага етказди. Ҳали очко тўплай олмаган Ўзбекистон эса гуруҳ жадвалида тўртинчи, сўнгги ўринни эгаллаб турибди.

ПортугалияУзбекистанРоберто Мартинес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиМанчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиБугун, 00:33Клопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиКлопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиБугун, 00:17Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиНеймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиБугун, 00:10Коул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 00:08Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиКолосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиБугун, 00:00Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаНеймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди