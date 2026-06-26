Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтди
Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес Ўзбекистонга қарши ўтказилган учрашувдаги 5:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба ҳақида фикр билдирди.
Испаниялик мутахассиснинг таъкидлашича, мазкур баҳсда жамоа учун энг муҳим жиҳат ҳис-туйғуларни назорат қилиш ва белгиланган ўйин режасига содиқ қолиш бўлган.
«Менимча, бу ўйиндаги асосий омил — ҳис-туйғуларни бошқара билиш эди. Биринчи учрашувда гол ургандан кейин ўз режамизни, майдондаги интизом ва позицион тартибни йўқотиб қўйгандик», — деди Мартинес.
Мураббийнинг айтишича, Ўзбекистонга қарши баҳсда Португалия футболчилари биринчи дақиқаларданоқ қандай ҳаракат қилиш кераклигини яхши тушунган ва танаффусгача тактик режани тўғри амалга оширган.
«Бу сафар вазият бошқача бўлди. Танаффусгача қандай ўйнашимиз кераклигини аниқ тушунган ҳолда ҳаракат қилдик. Захирадан майдонга тушган беш нафар футболчи ҳам тактик интизомни юқори даражада сақлаб қолди. Бу ҳал қилувчи аҳамият касб этди», — дея таъкидлади у.
Мартинес иккинчи гол Португалияга руҳий устунлик берганини, Ўзбекистон терма жамоасининг бекор қилинган голи эса ўйин сценарийсига таъсир кўрсатганини ҳам қайд этди.
«Иккинчи гол бизга жуда катта ёрдам берди. Шунингдек, Ўзбекистоннинг голи ҳисобга олинмагани ҳам ўйин манзарасига таъсир қилди. Бошқа учрашувда шундай гол ҳисобланган ва бу бутун баҳснинг боришини ўзгартирган эди», — деди мураббий.
Португалия бош мураббийи жамоаси аввалги учрашувда йўл қўйган хатолардан тезда тўғри хулоса чиқарганидан мамнун эканини билдирди.
«Умуман олганда, жуда хурсандман. Чунки биринчи ўйиндаги хатоларимизни тез таҳлил қилиб, уларни такрорламасликка эришдик», — дея қўшимча қилди Мартинес.
Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабадан кейин Португалия терма жамоаси очколари сонини 4 тага етказди. Ҳали очко тўплай олмаган Ўзбекистон эса гуруҳ жадвалида тўртинчи, сўнгги ўринни эгаллаб турибди.
…