Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирди
Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар узоқ танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида Шотландияга қарши кечган баҳсда майдонга тушган футболчи нафақат ўзининг спорт формаси, балки азалий дўсти Лионель Месси билан бўлган муносабатлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Бу қайтиш футбол олами учун муҳим аҳамиятга эга, чунки Неймар жароҳат сабабли деярли уч йил давомида миллий жамоа сафида кўриниш бермаган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маямидаги стадионда кечган учрашувнинг 76-дақиқасида захирадан майдонга тушган 34 ёшли юлдуз мухлисларнинг ҳайқириқлари остида кутиб олинди. Бразилия 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган ушбу ўйин Неймар учун эмоционал лаҳзаларга бой бўлди. Эслатиб ўтамиз, футболчи 2023-йилнинг октябрь ойида Уругвайга қарши ўйинда тиззасидан оғир жароҳат олиб, узоқ вақт даволанишга мажбур бўлган эди.
Майдондаги рақобат ва ҳаётдаги биродарликЎйиндан сўнг ДSportс нашрига интервю берган Неймар ўзининг собиқ жамоадоши ва яқин дўсти Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Бразилия ва Аргентина ўртасидаги тарихий рақобатга қарамай, икки юлдуз ўртасидаги муносабатлар ҳамон мустаҳкам экани маълум бўлди. Goal.com хабарига кўра, Неймар аргентиналик афсонанинг 39 ёшга тўлиши муносабати билан у билан доимий алоқада эканини таъкидлаган.
"Биз у билан жуда кўп гаплашамиз, сўнгги кунларда ҳам мулоқотда бўлдик. У уни қанчалик яхши кўришимни билади", — дея таъкидлади Неймар. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси майдондаги маҳоратидан кўра, инсоний фазилатлари билан кўпроқ ҳурматга лойиқ. Бразилиялик ҳужумчи Мессининг камтарлигини алоҳида эътироф этиб, уни ҳаётда янада ажойиб инсон деб атади.
Неймар, шунингдек, Аргентина халқига ҳам ўз миннатдорчилигини билдирди. У қўшни мамлакат мухлислари томонидан кўрсатилаётган доимий меҳр ва эътиборни юксак қадрлашини айтиб ўтди. Бу каби баёнотлар Жанубий Америка футболидаги икки ашаддий рақиб жамоа вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат нақадар юқори эканлигини кўрсатади.
Узоқ кутилган қайтишнинг қийинчиликлариНеймарнинг 2026-йилги мундиалдаги дебюти бироз кечикди. Дастлаб тизза жароҳатидан тикланган футболчининг ўйинга тушишига ўнг болдиридаги муаммолар тўсқинлик қилган эди. Бироқ, тиббий штабнинг саъй-ҳаракатлари билан у Шотландияга қарши баҳсда ўзининг тарихий дақиқаларини ўтказишга муваффақ бўлди.
Бразилия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳисобланган Неймар учун ушбу турнир ўзига хос аҳамиятга эга. Жамоа таркибидаги рақобат ва ёш иқтидорларнинг кўпайиб бораётганига қарамай, тажрибали ҳужумчининг сафга қайтиши Селекао учун қўшимча мотивация манбаи бўлиши кутилмоқда. Эндиликда мухлислар Неймарнинг кейинги ўйинларда асосий таркибда тушишини ва ўзининг голлари билан жамоасига ёрдам беришини интизорлик билан кутишмоқда.
…