Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирди

·28·Спорт
Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирди

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар узоқ танаффусдан сўнг яна катта саҳнага қайтди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасида Шотландияга қарши кечган баҳсда майдонга тушган футболчи нафақат ўзининг спорт формаси, балки азалий дўсти Лионель Месси билан бўлган муносабатлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Бу қайтиш футбол олами учун муҳим аҳамиятга эга, чунки Неймар жароҳат сабабли деярли уч йил давомида миллий жамоа сафида кўриниш бермаган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маямидаги стадионда кечган учрашувнинг 76-дақиқасида захирадан майдонга тушган 34 ёшли юлдуз мухлисларнинг ҳайқириқлари остида кутиб олинди. Бразилия 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган ушбу ўйин Неймар учун эмоционал лаҳзаларга бой бўлди. Эслатиб ўтамиз, футболчи 2023-йилнинг октябрь ойида Уругвайга қарши ўйинда тиззасидан оғир жароҳат олиб, узоқ вақт даволанишга мажбур бўлган эди.

Майдондаги рақобат ва ҳаётдаги биродарлик

Ўйиндан сўнг ДSportс нашрига интервю берган Неймар ўзининг собиқ жамоадоши ва яқин дўсти Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Бразилия ва Аргентина ўртасидаги тарихий рақобатга қарамай, икки юлдуз ўртасидаги муносабатлар ҳамон мустаҳкам экани маълум бўлди. Goal.com хабарига кўра, Неймар аргентиналик афсонанинг 39 ёшга тўлиши муносабати билан у билан доимий алоқада эканини таъкидлаган.

"Биз у билан жуда кўп гаплашамиз, сўнгги кунларда ҳам мулоқотда бўлдик. У уни қанчалик яхши кўришимни билади", — дея таъкидлади Неймар. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси майдондаги маҳоратидан кўра, инсоний фазилатлари билан кўпроқ ҳурматга лойиқ. Бразилиялик ҳужумчи Мессининг камтарлигини алоҳида эътироф этиб, уни ҳаётда янада ажойиб инсон деб атади.

Неймар, шунингдек, Аргентина халқига ҳам ўз миннатдорчилигини билдирди. У қўшни мамлакат мухлислари томонидан кўрсатилаётган доимий меҳр ва эътиборни юксак қадрлашини айтиб ўтди. Бу каби баёнотлар Жанубий Америка футболидаги икки ашаддий рақиб жамоа вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат нақадар юқори эканлигини кўрсатади.

Узоқ кутилган қайтишнинг қийинчиликлари

Неймарнинг 2026-йилги мундиалдаги дебюти бироз кечикди. Дастлаб тизза жароҳатидан тикланган футболчининг ўйинга тушишига ўнг болдиридаги муаммолар тўсқинлик қилган эди. Бироқ, тиббий штабнинг саъй-ҳаракатлари билан у Шотландияга қарши баҳсда ўзининг тарихий дақиқаларини ўтказишга муваффақ бўлди.

Бразилия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ҳисобланган Неймар учун ушбу турнир ўзига хос аҳамиятга эга. Жамоа таркибидаги рақобат ва ёш иқтидорларнинг кўпайиб бораётганига қарамай, тажрибали ҳужумчининг сафга қайтиши Селекао учун қўшимча мотивация манбаи бўлиши кутилмоқда. Эндиликда мухлислар Неймарнинг кейинги ўйинларда асосий таркибда тушишини ва ўзининг голлари билан жамоасига ёрдам беришини интизорлик билан кутишмоқда.

НеймарЛионель МессиБразилияФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Бугун, 00:51Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиМанчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилдиБугун, 00:33Клопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиКлопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиБугун, 00:17Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиМартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиБугун, 00:13Коул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 00:08Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиКолосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиБугун, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди