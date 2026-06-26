IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этди

·19·Техно
IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этди

Яримўтказгичлар саноатининг етакчиларидан бири ҳисобланган IBM корпорацияси микроэлектроника оламида инқилобий қадам ташлади. Компания инсон тирноғидек келадиган митти кристаллда деярли 100 миллиард транзисторни жойлаштириш имконини берувчи янги Наностакк архитектурасини намойиш этди. Ушбу ишланма сунъий интеллект тизимлари учун мисли кўрилмаган қувват ва энергия тежамкорлигини вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технологиянинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, IBM уни дунёдаги илк "1 нанометрдан кичик" (суб-1нм) классидаги чип деб атамоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз платформасини "7 ангстрем" (7 ангстром ноде) деб белгилаган. Маълумот учун, 1 ангстрем нанометрнинг ўндан бир қисмига тенг, яни 7 ангстрем 0,7 нм деганидир. Бу кўрсаткич элементларнинг жисмоний ўлчамидан кўра кўпроқ технологик интеграция даражасини англатади.

Наностакк: Вертикал жойлашувнинг афзалликлари

Замонавий физика қонуниятларига кўра, транзисторларни чексиз кичрайтириб бўлмайди, чунки квант эффектлари ва ток сизиб чиқиши каби муаммолар юзага келади. IBM муҳандислари бу тўсиқни транзисторларни нафақат ёнма-ён, балки бир-бирининг устига вертикал ҳолда жойлаштириш орқали ҳал қилишди. Наностакк архитектурасининг асоси айнан мана шу вертикал тузилишга таянади.

Ҳар бир базавий элемент иккита вертикал уланган транзистордан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири қалинлиги бор-йўғи 5 нанометр бўлган учта наношеет (нановарқ) қатламини ўз ичига олади. Таққослаш учун, бу тахминан 15 қатор кремний атомларига тенг. Бундай зичлик аввалги авлод 2 нм технологияларига қараганда элементлар сонини деярли икки баробарга ошириш имконини беради.

Энергия тежамкорлиги ва СRAM хотираси

IBM ҳисоб-китобларига кўра, Наностакк технологиясига ўтиш ҳисобига ҳисоблаш унумдорлигини 50 фоизга ошириш ёки энергия сарфини 70 фоизгача камайтириш мумкин. Бу кўрсаткичлар бугунги кунда улкан миқдорда электр энергияси истеъмол қилаётган маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва ChatGPT каби йирик сунъий интеллект моделлари учун ҳаётий аҳамиятга эга.

  • Ҳисоблаш қувватининг 50 фоизга ортиши;
  • Энергия самарадорлигининг 70 фоизга яхшиланиши;
  • СRAM хотира зичлигининг 40 фоизга кенгайиши.
Бундан ташқари, IBM мутахассислари ИEEE Сймпосиум он ВЛСИ Течнологй анд Циркуитс анжуманида СRAM (статик оператив хотира) микросхемаларини масштаблашда ҳам катта ютуққа эришганликларини маълум қилишди. Транзистор каналларини шахмат тартибида жойлаштириш орқали хотира ячейкаларининг баландлигини 40 фоизга қисқартиришга муваффақ бўлинди. Бу эса процессорларнинг кеш-хотираси ҳажмини сезиларли даражада оширишга йўл очади.

Ушбу технология ҳозирча лаборатория шароитида ва илмий симпозиумларда намойиш этилган бўлса-да, у келажакдаги NVIDIA график процессорлари ва Apple чиплари учун пойдевор бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда. IBM томонидан 2021-йилда тақдим этилган 2 нм технологияси ҳозирда саноат стандарти сифатида қабул қилинаётганини ҳисобга олсак, 0,7 нм даври ҳам узоқ эмас.

IBMНаностаккТехнологияЧипСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиMicrosoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиБугун, 00:57OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиOpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиБугун, 00:55Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиNotion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиБугун, 00:21Yandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этдиYandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этдиКеча, 23:25Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиКеча, 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди