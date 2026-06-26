IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этди
Яримўтказгичлар саноатининг етакчиларидан бири ҳисобланган IBM корпорацияси микроэлектроника оламида инқилобий қадам ташлади. Компания инсон тирноғидек келадиган митти кристаллда деярли 100 миллиард транзисторни жойлаштириш имконини берувчи янги Наностакк архитектурасини намойиш этди. Ушбу ишланма сунъий интеллект тизимлари учун мисли кўрилмаган қувват ва энергия тежамкорлигини вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги технологиянинг энг шов-шувли жиҳати шундаки, IBM уни дунёдаги илк "1 нанометрдан кичик" (суб-1нм) классидаги чип деб атамоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўз платформасини "7 ангстрем" (7 ангстром ноде) деб белгилаган. Маълумот учун, 1 ангстрем нанометрнинг ўндан бир қисмига тенг, яни 7 ангстрем 0,7 нм деганидир. Бу кўрсаткич элементларнинг жисмоний ўлчамидан кўра кўпроқ технологик интеграция даражасини англатади.
Наностакк: Вертикал жойлашувнинг афзалликлариЗамонавий физика қонуниятларига кўра, транзисторларни чексиз кичрайтириб бўлмайди, чунки квант эффектлари ва ток сизиб чиқиши каби муаммолар юзага келади. IBM муҳандислари бу тўсиқни транзисторларни нафақат ёнма-ён, балки бир-бирининг устига вертикал ҳолда жойлаштириш орқали ҳал қилишди. Наностакк архитектурасининг асоси айнан мана шу вертикал тузилишга таянади.
Ҳар бир базавий элемент иккита вертикал уланган транзистордан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири қалинлиги бор-йўғи 5 нанометр бўлган учта наношеет (нановарқ) қатламини ўз ичига олади. Таққослаш учун, бу тахминан 15 қатор кремний атомларига тенг. Бундай зичлик аввалги авлод 2 нм технологияларига қараганда элементлар сонини деярли икки баробарга ошириш имконини беради.
Энергия тежамкорлиги ва СRAM хотирасиIBM ҳисоб-китобларига кўра, Наностакк технологиясига ўтиш ҳисобига ҳисоблаш унумдорлигини 50 фоизга ошириш ёки энергия сарфини 70 фоизгача камайтириш мумкин. Бу кўрсаткичлар бугунги кунда улкан миқдорда электр энергияси истеъмол қилаётган маълумотларни қайта ишлаш марказлари ва ChatGPT каби йирик сунъий интеллект моделлари учун ҳаётий аҳамиятга эга.
- Ҳисоблаш қувватининг 50 фоизга ортиши;
- Энергия самарадорлигининг 70 фоизга яхшиланиши;
- СRAM хотира зичлигининг 40 фоизга кенгайиши.
Ушбу технология ҳозирча лаборатория шароитида ва илмий симпозиумларда намойиш этилган бўлса-да, у келажакдаги NVIDIA график процессорлари ва Apple чиплари учун пойдевор бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда. IBM томонидан 2021-йилда тақдим этилган 2 нм технологияси ҳозирда саноат стандарти сифатида қабул қилинаётганини ҳисобга олсак, 0,7 нм даври ҳам узоқ эмас.
…