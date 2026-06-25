Yandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этди

·0·Техно
Yandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этди

Россиянинг Yandex технологик гиганти ва Нептун бренди ҳамкорликда "ақлли уй" экотизими учун мўлжалланган янги хавфсизлик тизимини эълон қилди. Ушбу инновацион ечим уйда сув қувурлари билан боғлиқ авария ҳолатлари юз берганда моддий зарарнинг олдини олишга хизмат қилади. Тизим нафақат сув сизиб чиқишини аниқлайди, балки хонадон эгасининг иштирокисиз сув узатишни тўхтатиш имкониятига ҳам эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим Yandex компаниясининг "Дом с Алисой" иловаси билан тўлиқ интеграция қилинган. Агар хонадонда сув тошқини юз берса, датчиклар дарҳол сигнал беради ва ақлли кранлар автоматик равишда ёпилади. Фойдаланувчи бу ҳақда пуш-билдиришнома, СМС-хабар ёки Yandex Станция орқали овозли огоҳлантириш олади. Бу эса, айниқса, уйда ҳеч ким бўлмаган вақтда катта талафотларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Овозли бошқарув ва махсус сценарийлар

Тизимнинг асосий афзалликларидан бири — уни овоз орқали бошқариш имкониятидир. Фойдаланувчилар Алиса овозли ёрдамчиси ёрдамида сувни масофадан ўчириши ёки ёқиши мумкин. Шунингдек, турли ҳаётий вазиятлар учун махсус сценарийлар яратиш имконияти мавжуд. Масалан, "Алиса, биз кетдик" буйруғи берилганда, тизим нафақат чироқларни ўчириши, балки хавфсизлик учун сув кранларини ҳам автоматик равишда беркитиб қўйиши мумкин.

Шу билан бирга, ишлаб чиқувчилар кундалик эҳтиёжларни ҳам ҳисобга олишган. Масалан, "Алиса, мен пол ювяпман" буйруғи орқали датчикларнинг сезгирлигини вақтинча чеклаб қўйиш мумкин. Бу пол ювиш пайтида датчикларга сув тегиши натижасида тизимнинг нотўғри ишлаб кетишининг олдини олади. Бундай мослашувчанлик тизимдан фойдаланишни янада қулай ва самарали қилади.

Комплектациялар ва техник имкониятлар

Янги ҳимоя тизими фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларига қараб уч хил комплектацияда тақдим этилмоқда:

  • Базавий: бошқарув модули, иккита кран, симли ва сиmsиз датчиклар;
  • Оптимал: қўшимча симли датчик ва узлуксиз қувват манбаи (УПС);
  • Максимал: тўртта датчик (икки симли, икки сиmsиз) ҳамда иссиқ ва совуқ сув ҳисоблагичлари.
Тизимнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у электр қуввати ўчиб қолган тақдирда ҳам узлуксиз қувват манбаи ёрдамида 30 соатгача автоном ишлай олади. Шунингдек, асосий функциялар ҳатто интернет алоқаси бўлмаган вақтда ҳам ишлашда давом этади. Сув ҳисоблагичлари эса кўрсаткичларни тўғридан-тўғри мобил иловага юбориб туради, бу эса коммунал тўловларни назорат қилишни осонлаштиради.

Ўзбекистон бозорида ҳам "ақлли уй" технологияларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Yandex экотизимининг бундай кенгайиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарб бўлиши кутилмоқда. Тизим 1/2 ва 3/4 дюймли қувурлар учун мўлжалланган версияларда ишлаб чиқарилади. Нархлар масаласига келсак, тўлиқ тизимнинг бошланғич қиймати тахминан 35 990 рублни ташкил этади, алоҳида бошқарув модулини эса 16 990 рублга харид қилиш мумкин.

YandexАқлли УйАлисаНептунТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиБугун, 23:00Xiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этдиXiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этдиБугун, 22:56Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Бугун, 22:54Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиGoogle молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиБугун, 22:27Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди