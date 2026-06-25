Yandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этди
Россиянинг Yandex технологик гиганти ва Нептун бренди ҳамкорликда "ақлли уй" экотизими учун мўлжалланган янги хавфсизлик тизимини эълон қилди. Ушбу инновацион ечим уйда сув қувурлари билан боғлиқ авария ҳолатлари юз берганда моддий зарарнинг олдини олишга хизмат қилади. Тизим нафақат сув сизиб чиқишини аниқлайди, балки хонадон эгасининг иштирокисиз сув узатишни тўхтатиш имкониятига ҳам эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим Yandex компаниясининг "Дом с Алисой" иловаси билан тўлиқ интеграция қилинган. Агар хонадонда сув тошқини юз берса, датчиклар дарҳол сигнал беради ва ақлли кранлар автоматик равишда ёпилади. Фойдаланувчи бу ҳақда пуш-билдиришнома, СМС-хабар ёки Yandex Станция орқали овозли огоҳлантириш олади. Бу эса, айниқса, уйда ҳеч ким бўлмаган вақтда катта талафотларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.
Овозли бошқарув ва махсус сценарийларТизимнинг асосий афзалликларидан бири — уни овоз орқали бошқариш имкониятидир. Фойдаланувчилар Алиса овозли ёрдамчиси ёрдамида сувни масофадан ўчириши ёки ёқиши мумкин. Шунингдек, турли ҳаётий вазиятлар учун махсус сценарийлар яратиш имконияти мавжуд. Масалан, "Алиса, биз кетдик" буйруғи берилганда, тизим нафақат чироқларни ўчириши, балки хавфсизлик учун сув кранларини ҳам автоматик равишда беркитиб қўйиши мумкин.
Шу билан бирга, ишлаб чиқувчилар кундалик эҳтиёжларни ҳам ҳисобга олишган. Масалан, "Алиса, мен пол ювяпман" буйруғи орқали датчикларнинг сезгирлигини вақтинча чеклаб қўйиш мумкин. Бу пол ювиш пайтида датчикларга сув тегиши натижасида тизимнинг нотўғри ишлаб кетишининг олдини олади. Бундай мослашувчанлик тизимдан фойдаланишни янада қулай ва самарали қилади.
Комплектациялар ва техник имкониятларЯнги ҳимоя тизими фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларига қараб уч хил комплектацияда тақдим этилмоқда:
- Базавий: бошқарув модули, иккита кран, симли ва сиmsиз датчиклар;
- Оптимал: қўшимча симли датчик ва узлуксиз қувват манбаи (УПС);
- Максимал: тўртта датчик (икки симли, икки сиmsиз) ҳамда иссиқ ва совуқ сув ҳисоблагичлари.
Ўзбекистон бозорида ҳам "ақлли уй" технологияларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Yandex экотизимининг бундай кенгайиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарб бўлиши кутилмоқда. Тизим 1/2 ва 3/4 дюймли қувурлар учун мўлжалланган версияларда ишлаб чиқарилади. Нархлар масаласига келсак, тўлиқ тизимнинг бошланғич қиймати тахминан 35 990 рублни ташкил этади, алоҳида бошқарув модулини эса 16 990 рублга харид қилиш мумкин.
…