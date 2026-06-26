Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтди
Россия футбол иттифоқи фахрий президенти Вячеслав Колосков Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Португалияга қарши ўтказган учрашувини таҳлил қилди.
Ўзбекистон мазкур баҳсда 0:5 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Колосковнинг фикрича, миллий жамоа турнирда икки хил қиёфа намойиш этди.
«Ўзбекистон Жаҳон чемпионатида икки хил ўйин кўрсатди. Колумбияга қарши баҳсда жамоа муносиб ҳаракат қилди, айрим жиҳатлар ҳам яхши чиқди. Аммо Португалия билан учрашувда жамоа бутунлай парчаланиб кетди», — деди у.
Мутахассиснинг таъкидлашича, асосий муаммо футболчиларнинг кучли рақибга қарши қандай ҳаракат қилишни билмаганида бўлган. У бош мураббий Фабио Каннаваро тактик тайёргарликка етарлича эътибор қаратмаган бўлиши мумкинлигини айтди.
«Менда Каннаваро тактика борасида етарлича ишламаган деган таассурот пайдо бўлди. Жамоа аввал беш ҳимоячи билан чуқур ҳимояланишга ҳаракат қилди, аммо бу иш бермади. Кейин прессингга ўтишди, лекин вазият янада ёмонлашди», — деди Колосков.
Шу билан бирга, у Ўзбекистон футболчиларининг жисмоний ва техник тайёргарлигига ижобий баҳо берди.
«Жамоа жисмоний ва техник жиҳатдан ёмон тайёрланмаган. Ўзбекистон мундиал даражасидаги ўртача савиядаги миллий жамоа. Менимча, бу ўйинда ҳал қилувчи омил айнан тактика бўлди», — дея қўшимча қилди мутахассис.
Колосков Португалиянинг ўйинини ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, европаликлар юқори савияда ҳаракат қилиб, Ўзбекистонга ҳақиқий маҳорат дарсини кўрсатган.
«Албатта, Португалия ҳам жуда кучли ўйнади ва ўзининг юқори даражасини намойиш этди», — деди у.
Шу тариқа, мутахассис Ўзбекистоннинг йирик ҳисобдаги мағлубиятига асосий сабаб сифатида тактик хатолар ва ўйин режасининг самарасизлигини кўрсатди.
…