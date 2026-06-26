Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтди

·0·Спорт
Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтди

Россия футбол иттифоқи фахрий президенти Вячеслав Колосков Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Португалияга қарши ўтказган учрашувини таҳлил қилди.

Ўзбекистон мазкур баҳсда 0:5 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Колосковнинг фикрича, миллий жамоа турнирда икки хил қиёфа намойиш этди.

«Ўзбекистон Жаҳон чемпионатида икки хил ўйин кўрсатди. Колумбияга қарши баҳсда жамоа муносиб ҳаракат қилди, айрим жиҳатлар ҳам яхши чиқди. Аммо Португалия билан учрашувда жамоа бутунлай парчаланиб кетди», — деди у.

Мутахассиснинг таъкидлашича, асосий муаммо футболчиларнинг кучли рақибга қарши қандай ҳаракат қилишни билмаганида бўлган. У бош мураббий Фабио Каннаваро тактик тайёргарликка етарлича эътибор қаратмаган бўлиши мумкинлигини айтди.

«Менда Каннаваро тактика борасида етарлича ишламаган деган таассурот пайдо бўлди. Жамоа аввал беш ҳимоячи билан чуқур ҳимояланишга ҳаракат қилди, аммо бу иш бермади. Кейин прессингга ўтишди, лекин вазият янада ёмонлашди», — деди Колосков.

Шу билан бирга, у Ўзбекистон футболчиларининг жисмоний ва техник тайёргарлигига ижобий баҳо берди.

«Жамоа жисмоний ва техник жиҳатдан ёмон тайёрланмаган. Ўзбекистон мундиал даражасидаги ўртача савиядаги миллий жамоа. Менимча, бу ўйинда ҳал қилувчи омил айнан тактика бўлди», — дея қўшимча қилди мутахассис.

Колосков Португалиянинг ўйинини ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, европаликлар юқори савияда ҳаракат қилиб, Ўзбекистонга ҳақиқий маҳорат дарсини кўрсатган.

«Албатта, Португалия ҳам жуда кучли ўйнади ва ўзининг юқори даражасини намойиш этди», — деди у.

Шу тариқа, мутахассис Ўзбекистоннинг йирик ҳисобдаги мағлубиятига асосий сабаб сифатида тактик хатолар ва ўйин режасининг самарасизлигини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаНеймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаКеча, 23:59Никкй Бутт Криштиано Роналдо ҳақидаги ҳақиқатларни очиқлади: У аслида қандай инсон?Никкй Бутт Криштиано Роналдо ҳақидаги ҳақиқатларни очиқлади: У аслида қандай инсон?Кеча, 23:35Арсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошладиАрсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошладиКеча, 23:17Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Кеча, 23:08Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКеча, 23:02Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Кеча, 22:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди