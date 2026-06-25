Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқда
Бразилия миллий жамоаси юлдузи Неймар узоқ танаффусдан кейин яна терма жамоа сафида майдонга қайтди. Қарийб уч йил давомида мамлакат шарафини ҳимоя қилмаган ҳужумчининг қайтиши нафақат мухлислар, балки бутун футбол жамоатчилиги томонидан катта қизиқиш ва ҳаяжон билан кутиб олинди.
Бразилия бош мураббийи Карло Анчелотти Майамида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Неймар ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Унинг таъкидлашича, футболчига қўшимча рағбат ёки мотивация керак эмас.
«Неймарга алоҳида мотивация шарт эмас. Бу ерда ҳамма уни яхши кўради. У Бразилия либосини кийиш учун доимо тайёр», деди мутахассис.
Неймарнинг миллий жамоадаги сўнгги ўйинидан буён деярли уч йил ўтди. 2023 йил октябрида Жаҳон чемпионати саралаш баҳсида олган оғир жароҳати — тизза боғламлари ва мениск шикастланиши уни узоқ вақт майдондан четлатиб қўйганди. Тикланиш жараёни ва ўйин амалиёти етишмаслиги ҳам унинг қайтишини кечиктирди.
Ҳозир 34 ёшни қарши олган Неймар Майамида ўтган баҳсда яна терма жамоа либосида кўриниш берди. Учрашув давомида Бразилия Шотландия устидан ишончли ғалаба қозонди. Винисиус Жуниор биринчи бўлимда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилган бўлса, Матеус Кунья ҳисобни янада йириклаштирди.
76-дақиқада Кунья ўрнига Неймар майдонга тушган пайт стадионда ҳақиқий байрам муҳити юзага келди. Унинг номи катта экранларда пайдо бўлиши билан мухлислар қарсаклар ва қувончли ҳайқириқлар билан футболчини қарши олди.
Анчелотти Неймарнинг ҳаракатларидан мамнун қолганини яширмади.
«У ўйнашга ҳақли эди. Неймар тикланиш учун жуда қаттиқ меҳнат қилди ва профессионаллик намоён этди. Жаҳон чемпионатида у ўзининг сифатлари билан жамоага ёрдам бера олади. Майдонда бўлган қисқа вақт ичида ҳам яхши ўйин кўрсатди», деди мураббий.
Неймар майдонда атиги 20 дақиқа ҳаракат қилди. Шу вақт давомида у 24 марта тўпга тегди ва дарвоза томон аниқ зарба йўллашга ҳам улгурди. Аммо рақамлардан кўра муҳимроғи — унинг қайтиши мухлисларга катта умид бағишлаганидир.
Ўйин тугагач, стадиондаги экранлар яна Неймарга қаратилди. У трибунага яқинлашиб мухлисларга миннатдорчилик билдирди ва олдинги қаторда турган қизчасини бағрига босди. Бу манзара кўпчилик учун кечанинг энг таъсирли лаҳзаларидан бири бўлди.
Бразилия сўнгги марта Жаҳон чемпионатида 2002 йил ғолиб чиққан. Терма жамоанинг охирги йирик соврини эса 2019 йилги Америка кубоги ҳисобланади. Шу боис мамлакат мухлислари яна катта ғалабаларни соғиниб қолган.
Майамидан чиқиб кетаётган мухлислар нафақат йирик ҳисобдаги ғалабадан, балки Неймарнинг қайтишидан ҳам мамнун эди.
«Пеле барча даврларнинг энг буюк футболчиси. Лекин Неймар ҳам Бразилия тарихидаги энг яхшилардан бири. Агар у Жаҳон чемпионатини ютса, Роналдо ва Роналдиньо билан бир қаторда туради», деди мухлислардан бири.
Бразилиялик ишқибозлар ишонч билдиришича, Неймар ҳали ҳам ўйинни ўзгартира оладиган футболчи бўлиб қолмоқда. Унинг тажрибаси, техникаси ва машҳур «жого бонито» — чиройли футбол услуби терма жамоага яна катта муваффақиятлар олиб келиши мумкин.
Шундай қилиб, узоқ кутилган қайтиш амалга ошди. Бразилиянинг бир вақтлар унутилгандек туюлган қаҳрамони яна майдонда ва мухлислар унинг янги саҳифалар ёзишини интиқлик билан кутмоқда.
…