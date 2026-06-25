Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқда

·17·Спорт
Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқда

Бразилия миллий жамоаси юлдузи Неймар узоқ танаффусдан кейин яна терма жамоа сафида майдонга қайтди. Қарийб уч йил давомида мамлакат шарафини ҳимоя қилмаган ҳужумчининг қайтиши нафақат мухлислар, балки бутун футбол жамоатчилиги томонидан катта қизиқиш ва ҳаяжон билан кутиб олинди.

Бразилия бош мураббийи Карло Анчелотти Майамида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Неймар ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Унинг таъкидлашича, футболчига қўшимча рағбат ёки мотивация керак эмас.

«Неймарга алоҳида мотивация шарт эмас. Бу ерда ҳамма уни яхши кўради. У Бразилия либосини кийиш учун доимо тайёр», деди мутахассис.

Неймарнинг миллий жамоадаги сўнгги ўйинидан буён деярли уч йил ўтди. 2023 йил октябрида Жаҳон чемпионати саралаш баҳсида олган оғир жароҳати — тизза боғламлари ва мениск шикастланиши уни узоқ вақт майдондан четлатиб қўйганди. Тикланиш жараёни ва ўйин амалиёти етишмаслиги ҳам унинг қайтишини кечиктирди.

Ҳозир 34 ёшни қарши олган Неймар Майамида ўтган баҳсда яна терма жамоа либосида кўриниш берди. Учрашув давомида Бразилия Шотландия устидан ишончли ғалаба қозонди. Винисиус Жуниор биринчи бўлимда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилган бўлса, Матеус Кунья ҳисобни янада йириклаштирди.

Braziliya terma jamoasi libosidagi Neymar qo'llari bilan yuzini yopib turibdi.

76-дақиқада Кунья ўрнига Неймар майдонга тушган пайт стадионда ҳақиқий байрам муҳити юзага келди. Унинг номи катта экранларда пайдо бўлиши билан мухлислар қарсаклар ва қувончли ҳайқириқлар билан футболчини қарши олди.

Анчелотти Неймарнинг ҳаракатларидан мамнун қолганини яширмади.

«У ўйнашга ҳақли эди. Неймар тикланиш учун жуда қаттиқ меҳнат қилди ва профессионаллик намоён этди. Жаҳон чемпионатида у ўзининг сифатлари билан жамоага ёрдам бера олади. Майдонда бўлган қисқа вақт ичида ҳам яхши ўйин кўрсатди», деди мураббий.

Неймар майдонда атиги 20 дақиқа ҳаракат қилди. Шу вақт давомида у 24 марта тўпга тегди ва дарвоза томон аниқ зарба йўллашга ҳам улгурди. Аммо рақамлардан кўра муҳимроғи — унинг қайтиши мухлисларга катта умид бағишлаганидир.

Neymar Braziliya terma jamoasining sariq libosida maydonda qo‘llarini yozib turibdi.

Ўйин тугагач, стадиондаги экранлар яна Неймарга қаратилди. У трибунага яқинлашиб мухлисларга миннатдорчилик билдирди ва олдинги қаторда турган қизчасини бағрига босди. Бу манзара кўпчилик учун кечанинг энг таъсирли лаҳзаларидан бири бўлди.

Бразилия сўнгги марта Жаҳон чемпионатида 2002 йил ғолиб чиққан. Терма жамоанинг охирги йирик соврини эса 2019 йилги Америка кубоги ҳисобланади. Шу боис мамлакат мухлислари яна катта ғалабаларни соғиниб қолган.

Майамидан чиқиб кетаётган мухлислар нафақат йирик ҳисобдаги ғалабадан, балки Неймарнинг қайтишидан ҳам мамнун эди.

«Пеле барча даврларнинг энг буюк футболчиси. Лекин Неймар ҳам Бразилия тарихидаги энг яхшилардан бири. Агар у Жаҳон чемпионатини ютса, Роналдо ва Роналдиньо билан бир қаторда туради», деди мухлислардан бири.

Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқда

Бразилиялик ишқибозлар ишонч билдиришича, Неймар ҳали ҳам ўйинни ўзгартира оладиган футболчи бўлиб қолмоқда. Унинг тажрибаси, техникаси ва машҳур «жого бонито» — чиройли футбол услуби терма жамоага яна катта муваффақиятлар олиб келиши мумкин.

Шундай қилиб, узоқ кутилган қайтиш амалга ошди. Бразилиянинг бир вақтлар унутилгандек туюлган қаҳрамони яна майдонда ва мухлислар унинг янги саҳифалар ёзишини интиқлик билан кутмоқда.

НеймарБразилияКарло АнчелоттиМайамиВинисиус Жуниор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиКолосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиБугун, 00:00Никкй Бутт Криштиано Роналдо ҳақидаги ҳақиқатларни очиқлади: У аслида қандай инсон?Никкй Бутт Криштиано Роналдо ҳақидаги ҳақиқатларни очиқлади: У аслида қандай инсон?Кеча, 23:35Арсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошладиАрсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошладиКеча, 23:17Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Кеча, 23:08Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКеча, 23:02Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Кеча, 22:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди