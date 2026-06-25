Кучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирди

·0·Дунё
Кучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирди

Венесуэланинг шимолий қирғоқларида бир-биридан атиги 40 сония фарқ билан содир бўлган 7,2 ва 7,5 магнитудали кучли зилзилалар катта вайронагарчиликка сабаб бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, қурбонлар сони юзлаб кишиларга етган бўлиб, минглаб одамлар тақдири бўйича хавотирлар сақланиб қолмоқда.

Энг катта зарар Ла-Гуайра, Катия-ла-Мар ва Карабалледа шаҳарларида кузатилди. Ўнлаб кўп қаватли бинолар қулаб тушган, аҳоли эса вайроналар орасидан яқинларини қидирмоқда.

Qutqaruvchilar vayron bo'lgan beton bino qoldiqlari orasida qidiruv ishlarini olib bormoqda.

Зилзила мамлакатнинг асосий ҳаво дарвозаси ҳисобланган Симон Боливар халқаро аэропортига ҳам жиддий зарар етказган. Каракас шаҳрида ҳам бир нечта бинолар вайрон бўлган.

БМТ маълумотига кўра, фақат Ла-Гуайра ҳудудининг ўзида 100 дан ортиқ бино қулаган. Қидирув-қутқарув ишларига АҚШ, Франция ва бошқа давлатлардан мутахассислар жалб этилмоқда.

Qutqaruvchilar va odamlar tunda vayron bo‘lgan bino qoldiqlari orasida qidiruv ishlarini olib bormoqda.

Расмийлар қурбонлар сони яна ортиши мумкинлигини билдирмоқда. Қутқарувчилар эса вайроналар остида қолганларни тирик ҳолда топиш учун вақт билан курашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиОлимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиБугун, 23:30Жанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиЖанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиБугун, 23:07Қирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиҚирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиБугун, 23:04Қозоғистонда 23 июнда туғилган чақалоқларга махсус совғалар топширилдиҚозоғистонда 23 июнда туғилган чақалоқларга махсус совғалар топширилдиБугун, 21:07Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Трамп Зеленский ҳақида фикрини ўзгартирди: «У мард инсон»Бугун, 19:31АҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошландиАҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошландиБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда