Никкй Бутт Криштиано Роналдо ҳақидаги ҳақиқатларни очиқлади: У аслида қандай инсон?

·35·Спорт
Никкй Бутт Криштиано Роналдо ҳақидаги ҳақиқатларни очиқлади: У аслида қандай инсон?

Манчестер Юнайтед афсонаси Никкй Бутт ўзининг собиқ жамоадоши Криштиано Роналдо ҳақидаги кўпчиликка номаълум бўлган жиҳатларни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, португалиялик юлдузнинг оммавий қиёфаси ва кийиниш хонасидаги ҳақиқий ҳолати ўртасида катта фарқ бор. Бутт Роналдони ўта самимий ва жамоавий муҳитни хуш кўрадиган инсон сифатида таърифлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Класс-92" битирувчиси ҳисобланган Никкй Буттнинг фикрича, кўпчилик Роналдонинг афсонавий мақомидан ҳайиқиб, у билан мулоқот қилишга ботина олмайди. Бу эса ташқи томондан гўёки футболчи ўзини бошқалардан баланд тутаётгандек тасаввур уйғотади. Аслида эса, Криштиано ҳазил-мутойибани яхши кўрадиган ва доимо жамоавий суҳбатларда фаол иштирок этадиган йигитдир.

Паддй Повер нашрига берган интервюсида Бутт шундай дейди: "Криштиано аслида жуда ёқимли ва қувноқ инсон. У миллиардер ва жаҳон даражасидаги суперюлдуз бўлишига қарамай, оддий мулоқот учун очиқ. Муаммо унинг ўзида эмас, балки бошқа одамларда — улар Роналдонинг буюклигидан ҳайратда қолганлари сабабли ундан ўзларини четга оладилар".

Майдондаги меҳнат ва танқидлар

Сўнгги йилларда Роналдони майдонда кам югуришда ва ҳимояга ёрдам бермасликда тез-тез айблашмоқда. Бироқ Никкй Бутт бу ҳолатни дангасалик эмас, балки тажрибали футболчининг кучни тўғри тақсимлаши билан изоҳлади. У бу борада португалиялик ҳужумчини унинг азалий рақиби Лионель Месси билан солиштирди.

"У жуда яхши жамоавий ўйинчи. Майдонда гўёки шунчаки тургандек кўриниши мумкин, аммо Лионель Месси ҳам худди шундай йўл тутади. Маълум бир ёш ва даражага етгач, улар бор кучини гол уриш учун сақлаб қолишади. Жамоанинг ишлари юришмаётганида уни муаммо деб аташади, лекин жамоа тўпга эгалик қилганида у ҳамон дунёдаги энг катта хавфдир", — дея қўшимча қилди собиқ ярим ҳимоячи.

Роналдонинг ўйинига нисбатан танқидлар айниқса ЖЧ-2026 саралаш ўйинлари вақтида кучайди. Конго ДР билан дурангдан сўнг кўплаб экспертлар уни захирага олишни талаб қилишди. Аммо 41 ёшли ҳужумчи Ўзбекистон терма жамоасига қарши баҳсда (5:0) дубл қайд этиб, ўзининг ҳали ҳам юқори спорт формасида эканлигини исботлади.

Ушбу ўйиндан сўнг яна бир Манчестер Юнайтед афсонаси Рио Фердинанд ижтимоий тармоқларда Роналдони ҳимоя қилиб чиқди. Фердинанд 1000 та гол сари бораётган, олтита жаҳон чемпионатида гол урган ягона инсонни шубҳа остига олиш мантиқсизлик эканлигини таъкидлади. Goal.com хабарига кўра, Криштиано Роналдо ушбу натижалари билан буюк Эусебиони ҳам ортда қолдириб, Португалия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.

Криштиано РоналдоМанчестер ЮнайтедНиккй БуттФутболПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 00:08Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиКолосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиБугун, 00:00Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаНеймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаКеча, 23:59Арсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошладиАрсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошладиКеча, 23:17Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Кеча, 23:08Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди