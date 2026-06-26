Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Боруссия Дортмунд ярим ҳимоячиси Феликс Нмеча трансфери бўйича музокараларни бошлади. Германия терма жамоаси аъзоси учун курашда "қизил иблислар" ўзининг асосий рақиблари — Манчестер Сити ва Ливерпул жамоаларини ортда қолдиришга ҳаракат қилмоқда. 25 ёшли футболчининг Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштироки унинг трансфер бозоридаги нуфузини сезиларли даражада ошириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу трансферни амалга ошириш учун парда ортида фаол иш олиб бормоқда. Хусусан, клубнинг скаутинг бўлими раҳбари, германиялик мутахассис Кристофер Вивелл футболчининг вакиллари билан доимий алоқада бўлиб турибди. Бу эса Олд Траффорд клубининг ушбу универсал ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш нияти жиддий эканидан далолат беради.

Европа грандлари ўртасидаги рақобат

Нмечага бўлган қизиқиш фақатгина Англия клублари билан чекланиб қолаётгани йўқ. Маълумотларга кўра, Испаниянинг Реал Мадрид клуби ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Шунингдек, Жозе Моуринью ҳам футболчининг ўйин услубига юқори баҳо берган. Бироқ ҳозирги босқичда Манчестер Юнайтед бошқа даъвогарларга қараганда анча фаолроқ ҳаракат қилаётгани айтилмоқда.

Боруссия Дортмунд эса ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Немис клуби музокараларда устунликка эга, чунки Нмеча шу йилнинг март ойида жамоа билан 2030-йилгача мўлжалланган янги шартномага имзо чеккан эди. Энг муҳими, ушбу келишувда жорий ёзги трансфер ойнаси учун сотиб олиш (товон) пули ҳақида банд кўзда тутилмаган.

Kicker нашрининг ёзишича, Дортмунд клуби ўз юлдузи учун норасмий равишда 100 миллион евро нарх белгилаган. Бу сумма кўплаб харидорларни чўчитиши аниқ, бироқ клуб шу йўл билан ўзининг асосий ўйинчисини сақлаб қолишни кўзлаган. Жамоа спорт директори Ларс Риккен яқинда берган интервюсида Феликс жамоа учун фундаментал аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Ҳозирча Манчестер Юнайтед ушбу улкан суммани тўлашга тайёр ёки йўқлиги номаълум. Аммо Англия Премер-лигасининг бошқа гигантлари ҳам пойгада эканини ҳисобга олсак, трансфер ойнаси якунига қадар Нмеча атрофидаги воқеалар ривожи янада қизиқарли тус олиши кутилмоқда. Goal.com нашри ҳам ушбу трансфер жараёнларини яқиндан кузатиб бораётганини маълум қилган.

Манчестер ЮнайтедБоруссия ДортмундФеликс НмечаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиКлопп Анчелоттини Бразилия учун идеал мураббий деб атадиБугун, 00:17Мартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиМартинес Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабанинг асосий омилини айтдиБугун, 00:13Неймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиНеймар катта футболдаги қайтиши ва Лионель Месси билан дўстлиги ҳақида гапирдиБугун, 00:10Коул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026дан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 00:08Колосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиКолосков Ўзбекистоннинг Португалияга қарши ўйинидаги асосий муаммони айтдиБугун, 00:00Неймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаНеймар қайтди: Бразилия яна чемпионликни орзу қилмоқдаКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди