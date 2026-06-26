Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд юлдузи Феликс Нмеча учун курашга қўшилди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Боруссия Дортмунд ярим ҳимоячиси Феликс Нмеча трансфери бўйича музокараларни бошлади. Германия терма жамоаси аъзоси учун курашда "қизил иблислар" ўзининг асосий рақиблари — Манчестер Сити ва Ливерпул жамоаларини ортда қолдиришга ҳаракат қилмоқда. 25 ёшли футболчининг Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштироки унинг трансфер бозоридаги нуфузини сезиларли даражада ошириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу трансферни амалга ошириш учун парда ортида фаол иш олиб бормоқда. Хусусан, клубнинг скаутинг бўлими раҳбари, германиялик мутахассис Кристофер Вивелл футболчининг вакиллари билан доимий алоқада бўлиб турибди. Бу эса Олд Траффорд клубининг ушбу универсал ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш нияти жиддий эканидан далолат беради.
Европа грандлари ўртасидаги рақобатНмечага бўлган қизиқиш фақатгина Англия клублари билан чекланиб қолаётгани йўқ. Маълумотларга кўра, Испаниянинг Реал Мадрид клуби ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда. Шунингдек, Жозе Моуринью ҳам футболчининг ўйин услубига юқори баҳо берган. Бироқ ҳозирги босқичда Манчестер Юнайтед бошқа даъвогарларга қараганда анча фаолроқ ҳаракат қилаётгани айтилмоқда.
Боруссия Дортмунд эса ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Немис клуби музокараларда устунликка эга, чунки Нмеча шу йилнинг март ойида жамоа билан 2030-йилгача мўлжалланган янги шартномага имзо чеккан эди. Энг муҳими, ушбу келишувда жорий ёзги трансфер ойнаси учун сотиб олиш (товон) пули ҳақида банд кўзда тутилмаган.
Kicker нашрининг ёзишича, Дортмунд клуби ўз юлдузи учун норасмий равишда 100 миллион евро нарх белгилаган. Бу сумма кўплаб харидорларни чўчитиши аниқ, бироқ клуб шу йўл билан ўзининг асосий ўйинчисини сақлаб қолишни кўзлаган. Жамоа спорт директори Ларс Риккен яқинда берган интервюсида Феликс жамоа учун фундаментал аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Ҳозирча Манчестер Юнайтед ушбу улкан суммани тўлашга тайёр ёки йўқлиги номаълум. Аммо Англия Премер-лигасининг бошқа гигантлари ҳам пойгада эканини ҳисобга олсак, трансфер ойнаси якунига қадар Нмеча атрофидаги воқеалар ривожи янада қизиқарли тус олиши кутилмоқда. Goal.com нашри ҳам ушбу трансфер жараёнларини яқиндан кузатиб бораётганини маълум қилган.
…