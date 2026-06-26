Кот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олди

·0·Спорт
Кот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олди

Кот-дъИвуар терма жамоаси ўз тарихидаги энг йирик тўсиқлардан бирини енгиб ўтди. АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда "филлар" Кюрасао терма жамоасини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихларида илк бор Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтишга муваффақ бўлишди. Бу натижа Ғарбий Африка вакиллари учун ҳақиқий тарихий бурилиш нуқтаси бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув қаҳрамонига айланиб, дубл қайд этган Николас Pepe ўз терма жамоасининг 1/16 финалга чиқишини таъминлади. Бир пайтлар Арсенал сафидаги муваффақиятсиз ўйинлари билан танқид қилинган вингер, бу сафар ўзининг энг яхши қирраларини намойиш этди. У ўйиннинг 7-дақиқасида рақиб ҳимоясидаги чалкашликдан фойдаланиб ҳисобни очган бўлса, 65-дақиқада ўзининг анъанавий услубида чап оёқда кучли зарба билан дарвозанинг юқори бурчагини аниқ нишонга олди.

Афсонавий авлодлар қила олмаган иш

Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу ғалаба Кот-дъИвуар футболи учун ўта аҳамиятлидир. Боиси, Дидиер Дрогба ва Яя Тоуре каби афсонавий футболчилардан иборат "олтин авлод" ҳам 2006, 2010 ва 2014-йилги Жаҳон чемпионатларида гуруҳ босқичидан ўта олмаган эди. Бугунги таркиб эса ўзидан олдинги юлдузли жамоалар эриша олмаган маррани забт этди.

Николас Pepe учун бу ўйин ўзига хос реабилитация вазифасини ўтади. Атиги етти ой аввал у Африка Миллатлар Кубоги қайдномасидан четда қолган эди. Бироқ Испаниянинг Villarreal клубидаги самарали ўйинлари орқали у терма жамоа бош мураббийи Эмерсе Фае ишончини қайта қозонди ва жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди.

Гуруҳ босқичини 6 очко билан иккинчи ўринда якунлаган Кот-дъИвуар энди плей-оффнинг ҳал қилувчи баҳсларига тайёргарлик кўради. Мураббий Эмерсе Фае ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоанинг ички муҳити аъло даражада эканини ва футболчилар бир-бири билан рақобатлашса-да, аҳилликни сақлаб қолишаётганини алоҳида таъкидлади.

Мураббий ва жамоа кайфияти

"Мухлислардан ушбу тарихий ғалабани байрам қилишларини сўрайман. Гуруҳимиз ўсиб бормоқда, гарчи кўпчилик учун бу биринчи Жаҳон чемпионати бўлса-да, жамоа жипслашган. Ҳатто бир позиция учун курашаётган футболчилар ҳам ўзаро дўстона муносабатда", — дейди Фае.

Кюрасао терма жамоаси ўйин давомида катта шижоат кўрсатган бўлса-да, маҳорат борасида рақибдан ортда қолди. Улар бутун ўйин давомида дарвоза томон атиги иккита аниқ зарба йўллай олишди. Кот-дъИвуар эса вазиятлардан самарали фойдаланиш эвазига ғалабани ўз томонига оғдира олди.

Ушбу муваффақият нафақат Кот-дъИвуар, балки бутун Африка футболи учун муҳим сигналдир. Жамоанинг плей-офф босқичидаги кейинги рақиби ва ўйин санаси тез орада аниқ бўлади. Мухлислар эса Николас Pepe бошчилигидаги жамоанинг турнирда янада узоқроққа боришига умид қилишмоқда.

Жаҳон ЧемпионатиКот-дъИвуарНиколас PepeФутболПлей-офф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайдиЖозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайдиБугун, 11:54Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 11:30Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 11:29Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?Бугун, 11:11Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...Бугун, 11:05Конго ДР мураббийи: «Ўзбекистонга қарши таваккал қилишимиз шарт»Конго ДР мураббийи: «Ўзбекистонга қарши таваккал қилишимиз шарт»Бугун, 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди