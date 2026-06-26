Кот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олди
Кот-дъИвуар терма жамоаси ўз тарихидаги энг йирик тўсиқлардан бирини енгиб ўтди. АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда "филлар" Кюрасао терма жамоасини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихларида илк бор Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтишга муваффақ бўлишди. Бу натижа Ғарбий Африка вакиллари учун ҳақиқий тарихий бурилиш нуқтаси бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув қаҳрамонига айланиб, дубл қайд этган Николас Pepe ўз терма жамоасининг 1/16 финалга чиқишини таъминлади. Бир пайтлар Арсенал сафидаги муваффақиятсиз ўйинлари билан танқид қилинган вингер, бу сафар ўзининг энг яхши қирраларини намойиш этди. У ўйиннинг 7-дақиқасида рақиб ҳимоясидаги чалкашликдан фойдаланиб ҳисобни очган бўлса, 65-дақиқада ўзининг анъанавий услубида чап оёқда кучли зарба билан дарвозанинг юқори бурчагини аниқ нишонга олди.
Афсонавий авлодлар қила олмаган ишGoal.com нашрининг ёзишича, ушбу ғалаба Кот-дъИвуар футболи учун ўта аҳамиятлидир. Боиси, Дидиер Дрогба ва Яя Тоуре каби афсонавий футболчилардан иборат "олтин авлод" ҳам 2006, 2010 ва 2014-йилги Жаҳон чемпионатларида гуруҳ босқичидан ўта олмаган эди. Бугунги таркиб эса ўзидан олдинги юлдузли жамоалар эриша олмаган маррани забт этди.
Николас Pepe учун бу ўйин ўзига хос реабилитация вазифасини ўтади. Атиги етти ой аввал у Африка Миллатлар Кубоги қайдномасидан четда қолган эди. Бироқ Испаниянинг Villarreal клубидаги самарали ўйинлари орқали у терма жамоа бош мураббийи Эмерсе Фае ишончини қайта қозонди ва жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланди.
Гуруҳ босқичини 6 очко билан иккинчи ўринда якунлаган Кот-дъИвуар энди плей-оффнинг ҳал қилувчи баҳсларига тайёргарлик кўради. Мураббий Эмерсе Фае ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоанинг ички муҳити аъло даражада эканини ва футболчилар бир-бири билан рақобатлашса-да, аҳилликни сақлаб қолишаётганини алоҳида таъкидлади.
Мураббий ва жамоа кайфияти"Мухлислардан ушбу тарихий ғалабани байрам қилишларини сўрайман. Гуруҳимиз ўсиб бормоқда, гарчи кўпчилик учун бу биринчи Жаҳон чемпионати бўлса-да, жамоа жипслашган. Ҳатто бир позиция учун курашаётган футболчилар ҳам ўзаро дўстона муносабатда", — дейди Фае.
Кюрасао терма жамоаси ўйин давомида катта шижоат кўрсатган бўлса-да, маҳорат борасида рақибдан ортда қолди. Улар бутун ўйин давомида дарвоза томон атиги иккита аниқ зарба йўллай олишди. Кот-дъИвуар эса вазиятлардан самарали фойдаланиш эвазига ғалабани ўз томонига оғдира олди.
Ушбу муваффақият нафақат Кот-дъИвуар, балки бутун Африка футболи учун муҳим сигналдир. Жамоанинг плей-офф босқичидаги кейинги рақиби ва ўйин санаси тез орада аниқ бўлади. Мухлислар эса Николас Pepe бошчилигидаги жамоанинг турнирда янада узоқроққа боришига умид қилишмоқда.
…