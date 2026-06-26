Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлди
Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтган бўлса-да, унинг ўйини мутахассислар томонидан илиқ кутиб олинмади. Шотландия терма жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида майдонга тушган юлдузли форварднинг жисмоний ҳолати ва ҳаракатлари собиқ футболчилар ва таҳлилчиларнинг жиддий эътирозларини келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миамидаги "Ҳард Рокк Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган баҳсда Бразилия 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Неймар ўйиннинг иккинчи бўлимида захирадан майдонга тушиб, 2023-йилнинг октябрь ойида олган оғир тиззасидан жароҳатидан сўнг, роппа-роса 981 кунлик танаффусга нуқта қўйди. Бироқ унинг қайтиши кутилганидек ёрқин кечмади.
"Ҳиссиётларга берилиб қабул қилинган қарор"Шотландия терма жамоасининг собиқ аъзоси ва ҳозирда таниқли эксперт Крейг Берли ESPN телеканалидаги чиқишида Неймарнинг ўйинини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, мураббий Карло Анчелотти томонидан Неймарнинг таркибга жалб этилиши спорт кўрсаткичларидан кўра кўпроқ ҳиссиётларга асосланган. Берли ҳужумчининг ҳаракатларини "суст ва ўйин суръатидан орқада қолган" деб баҳолади.
"Мухлислар ва бутун Бразилия бу афсонавий футболчининг қайтишидан ҳаяжонда эканини тушунаман. Аммо таркибга кирмай қолган Жоау Педро каби футболчиларнинг ўрнида бўлганимда, бу шунчаки ҳиссий танлов эканини айтган бўлардим. У майдонда жуда оғир ҳаракат қилди, ўйин гўё унинг ёнидан ўтиб кетаётгандек туюлди", — дея таъкидлади эксперт.
Берли, шунингдек, турнирнинг ҳал қилувчи босқичларида бундай ҳолатдаги футболчи жамоага ёрдам бера олмаслигини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, таркибда Матеус Куня, Игор Тиаго ва Эндрик каби ёш, тажрибасиз бўлса-да, жисмонан кучлироқ вариантлар борлигида Неймарга таяниш хавфли бўлиши мумкин.
Статистика ва руҳий ҳолатГарчи танқидлар янграётган бўлса-да, техник кўрсаткичлар Неймар майдонда бўлган қисқа вақт ичида учта голли вазият яратганини кўрсатмоқда. Бироқ унинг динамикаси ва ҳимоячилардан қочиб кетиш қобилияти аввалги даражада эмаслиги яққол кўзга ташланди. Футболчи ўйин якунлангач, майдоннинг ўзида кўз ёшларини тия олмади.
Неймарнинг ўзи бу ҳолатни қарийб уч йиллик айрилиқдан сўнг юзага келган руҳий енгиллик билан изоҳлади. Бразилиялик юлдуз учун бу қайтиш нафақат спорт, балки катта иродавий ғалаба сифатида кўрилмоқда. Шунга қарамай, Бразилия терма жамоасининг келгуси йирик мусобақалардаги муваффақияти Неймар ўзининг аввалги спорт формасини қанчалик тез тиклай олишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…