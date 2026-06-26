Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлди

·0·Спорт
Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлди

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтган бўлса-да, унинг ўйини мутахассислар томонидан илиқ кутиб олинмади. Шотландия терма жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида майдонга тушган юлдузли форварднинг жисмоний ҳолати ва ҳаракатлари собиқ футболчилар ва таҳлилчиларнинг жиддий эътирозларини келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миамидаги "Ҳард Рокк Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган баҳсда Бразилия 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Неймар ўйиннинг иккинчи бўлимида захирадан майдонга тушиб, 2023-йилнинг октябрь ойида олган оғир тиззасидан жароҳатидан сўнг, роппа-роса 981 кунлик танаффусга нуқта қўйди. Бироқ унинг қайтиши кутилганидек ёрқин кечмади.

"Ҳиссиётларга берилиб қабул қилинган қарор"

Шотландия терма жамоасининг собиқ аъзоси ва ҳозирда таниқли эксперт Крейг Берли ESPN телеканалидаги чиқишида Неймарнинг ўйинини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, мураббий Карло Анчелотти томонидан Неймарнинг таркибга жалб этилиши спорт кўрсаткичларидан кўра кўпроқ ҳиссиётларга асосланган. Берли ҳужумчининг ҳаракатларини "суст ва ўйин суръатидан орқада қолган" деб баҳолади.

"Мухлислар ва бутун Бразилия бу афсонавий футболчининг қайтишидан ҳаяжонда эканини тушунаман. Аммо таркибга кирмай қолган Жоау Педро каби футболчиларнинг ўрнида бўлганимда, бу шунчаки ҳиссий танлов эканини айтган бўлардим. У майдонда жуда оғир ҳаракат қилди, ўйин гўё унинг ёнидан ўтиб кетаётгандек туюлди", — дея таъкидлади эксперт.

Берли, шунингдек, турнирнинг ҳал қилувчи босқичларида бундай ҳолатдаги футболчи жамоага ёрдам бера олмаслигини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, таркибда Матеус Куня, Игор Тиаго ва Эндрик каби ёш, тажрибасиз бўлса-да, жисмонан кучлироқ вариантлар борлигида Неймарга таяниш хавфли бўлиши мумкин.

Статистика ва руҳий ҳолат

Гарчи танқидлар янграётган бўлса-да, техник кўрсаткичлар Неймар майдонда бўлган қисқа вақт ичида учта голли вазият яратганини кўрсатмоқда. Бироқ унинг динамикаси ва ҳимоячилардан қочиб кетиш қобилияти аввалги даражада эмаслиги яққол кўзга ташланди. Футболчи ўйин якунлангач, майдоннинг ўзида кўз ёшларини тия олмади.

Неймарнинг ўзи бу ҳолатни қарийб уч йиллик айрилиқдан сўнг юзага келган руҳий енгиллик билан изоҳлади. Бразилиялик юлдуз учун бу қайтиш нафақат спорт, балки катта иродавий ғалаба сифатида кўрилмоқда. Шунга қарамай, Бразилия терма жамоасининг келгуси йирик мусобақалардаги муваффақияти Неймар ўзининг аввалги спорт формасини қанчалик тез тиклай олишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

НеймарБразилияФутболКарло АнчелоттиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурАнглия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурБугун, 13:19Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиАрсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиБугун, 12:57Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиКуман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиБугун, 12:38Гарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаГарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаБугун, 12:32Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Бугун, 12:16Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди