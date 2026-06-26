Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсди

·31·Техно
Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсди

Хитойнинг технологик гигантларидан бири бўлган Honor компанияси ўзининг янги флагманлари — Honor Magic 8 туркумидаги смартфонлар билан юқори натижаларни қайд этишда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу қурилмалар серияси ички бозорда барқарор ўсиш суръатларини намойиш этиб, истеъмолчилар орасида оммалашиб бормоқда. Бу ҳолат бренднинг премиум сегментдаги мавқейини янада мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг 24-ҳафтасига келиб Honor Magic 8 сериясининг умумий сотув ҳажми тахминан 1,33 миллион донага етди. Рақамлар таҳлили шуни кўрсатадики, талаб ҳафтадан ҳафтага ошиб бормоқда. Масалан, 22-ҳафтада 1,243 миллион қурилма сотилган бўлса, 23-ҳафтада бу кўрсаткич 1,281 миллионни ташкил этган эди. Сўнгги бир ҳафта ичида эса сотувлар ҳажми яна 51 минг донага кўпайган.

Флагман моделларга бўлган юқори талаб

Сотувлар динамикасида, айниқса, сериянинг юқори талқинлари, жумладан Honor Magic 8 Pro модели етакчилик қилмоқда. Фойдаланувчилар оддий версиялардан кўра кўпроқ функционал имкониятларга эга бўлган "Pro" вариантини афзал кўришмоқда. Бу тенденция замонавий смартфон бозорида харидорларнинг технологик жиҳатдан мукаммал қурилмалар учун кўпроқ маблағ сарфлашга тайёрлигини англатади.

Экспертларнинг фикрича, Honor Magic 8 муваффақиятининг ортида бир нечта муҳим омиллар турибди. Биринчидан, қурилмаларнинг аппарат платформаси энг сўнгги флагман процессорлари асосида янгиланган, бу эса юқори унумдорликни таъминлайди. Иккинчидан, компания ўз қурилмаларида сунъий интеллект (Артифисиал Intelligence) имкониятларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратган.

Смартфонларнинг камера тизими ҳам харидорларни жалб қилувчи асосий жиҳатлардан бири бўлиб қолмоқда. Honor Magic 8 Pro моделидаги такомиллаштирилган сенсорлар ва тасвирни қайта ишлаш алгоритмлари мобил сураткашлик ихлосмандлари томонидан юқори баҳоланган. Шунингдек, қурилманинг автоном иш вақти ва тезкор қувватлаш технологиялари ҳам рақобатчилардан қолишмайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам Honor бренди маҳсулотларига қизиқиш анча юқори. Гарчи расмий сотувлар статистикаси Хитой бозорига тегишли бўлса-да, ушбу флагманларнинг глобал миқёсдаги муваффақияти тез орада маҳаллий ритейлерлар ва техномаркетлар пештахталарида ҳам ўз аксини топиши кутилмоқда. Honor Magic 8 серияси ўзининг инновацион ечимлари билан Apple ва Samsung каби гигантларга муносиб рақобатчи бўла олишини исботламоқда.

HonorСмартфонТехнологияHonor Magic 8Гаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиПландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиБугун, 13:53Гоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаГоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаБугун, 12:53Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиЕвропада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиБугун, 12:20Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиБугун, 11:53Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиStarlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиБугун, 11:26Honor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликHonor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди