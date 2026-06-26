Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсди
Хитойнинг технологик гигантларидан бири бўлган Honor компанияси ўзининг янги флагманлари — Honor Magic 8 туркумидаги смартфонлар билан юқори натижаларни қайд этишда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу қурилмалар серияси ички бозорда барқарор ўсиш суръатларини намойиш этиб, истеъмолчилар орасида оммалашиб бормоқда. Бу ҳолат бренднинг премиум сегментдаги мавқейини янада мустаҳкамламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг 24-ҳафтасига келиб Honor Magic 8 сериясининг умумий сотув ҳажми тахминан 1,33 миллион донага етди. Рақамлар таҳлили шуни кўрсатадики, талаб ҳафтадан ҳафтага ошиб бормоқда. Масалан, 22-ҳафтада 1,243 миллион қурилма сотилган бўлса, 23-ҳафтада бу кўрсаткич 1,281 миллионни ташкил этган эди. Сўнгги бир ҳафта ичида эса сотувлар ҳажми яна 51 минг донага кўпайган.
Флагман моделларга бўлган юқори талабСотувлар динамикасида, айниқса, сериянинг юқори талқинлари, жумладан Honor Magic 8 Pro модели етакчилик қилмоқда. Фойдаланувчилар оддий версиялардан кўра кўпроқ функционал имкониятларга эга бўлган "Pro" вариантини афзал кўришмоқда. Бу тенденция замонавий смартфон бозорида харидорларнинг технологик жиҳатдан мукаммал қурилмалар учун кўпроқ маблағ сарфлашга тайёрлигини англатади.
Экспертларнинг фикрича, Honor Magic 8 муваффақиятининг ортида бир нечта муҳим омиллар турибди. Биринчидан, қурилмаларнинг аппарат платформаси энг сўнгги флагман процессорлари асосида янгиланган, бу эса юқори унумдорликни таъминлайди. Иккинчидан, компания ўз қурилмаларида сунъий интеллект (Артифисиал Intelligence) имкониятларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратган.
Смартфонларнинг камера тизими ҳам харидорларни жалб қилувчи асосий жиҳатлардан бири бўлиб қолмоқда. Honor Magic 8 Pro моделидаги такомиллаштирилган сенсорлар ва тасвирни қайта ишлаш алгоритмлари мобил сураткашлик ихлосмандлари томонидан юқори баҳоланган. Шунингдек, қурилманинг автоном иш вақти ва тезкор қувватлаш технологиялари ҳам рақобатчилардан қолишмайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам Honor бренди маҳсулотларига қизиқиш анча юқори. Гарчи расмий сотувлар статистикаси Хитой бозорига тегишли бўлса-да, ушбу флагманларнинг глобал миқёсдаги муваффақияти тез орада маҳаллий ритейлерлар ва техномаркетлар пештахталарида ҳам ўз аксини топиши кутилмоқда. Honor Magic 8 серияси ўзининг инновацион ечимлари билан Apple ва Samsung каби гигантларга муносиб рақобатчи бўла олишини исботламоқда.
…