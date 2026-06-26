Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етди

·0·Техно
Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етди

Европа бўйлаб кузатилаётган аномал иссиқ ҳаво иқлим техникаларига бўлган талабни рекорд даражага кўтарди. Бу ҳолат Осиёнинг етакчи ишлаб чиқарувчилари, хусусан, Samsung Electronикс, Midea ва Mitsubishi Электрик компаниялари учун янги бозор имкониятларини очмоқда. Илгари кондиционерлар кенг тарқалмаган минтақаларда эндиликда совутиш тизимлари ҳаётий заруриятга айланиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Samsung Electronикс маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида Италия, Испания ва Франция каби йирик бозорларда савдо ҳажми икки хонали кўрсаткичлар билан ўсган. Компания экспертлари ушбу динамикани ёзги иссиқ мавсумининг узоқ давом этаётгани ва ўртача ҳароратнинг барқарор кўтарилиши билан изоҳламоқда. Анъанага кўра, Европанинг эски турар-жой фондларида совутиш тизимлари камроқ ўрнатилган бўлиб, бу ҳозирги талабнинг кескинлашишига сабаб бўлди.

Бозордаги танқислик ва нархлар пойгаси

Хитойнинг Midea компанияси ўзининг ПортаСплит модели атрофида ҳақиқий ажиотаж кузатилаётганини маълум қилди. Айрим савдо каналларида ушбу қурилмалар бутунлай сотилиб кетган, ҳатто иккиламчи бозорда уларнинг нархи янги қурилмалардан ҳам қимматроққа баҳоланмоқда. Май ойининг охирги икки ҳафтасидаги иссиқ тўлқини савдоларни мисли кўрилмаган даражада тезлаштириб юборган.

Статистик маълумотларга кўра, Германиядаги электрон тижорат платформаларида май ойида кондиционерлар савдоси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 37 фоизга ошган. Испания ва Францияга етказиб бериш ҳажми эса ўтган йилги кўрсаткичлардан 108 фоизга ўзиб кетган. Бу рақамлар Европа истеъмолчиларининг иқлим ўзгаришига мослашишга уринаётганидан далолат беради.

Ўрнатиш харажатлари ва техник мураккабликлар

Европада кондиционер сотиб олиш муаммонинг фақат бир қисми ҳисобланади. Ixbt.com хабар беришича, эски биноларда совутиш тизимларини ўрнатиш техник жиҳатдан мураккаб ва жуда қимматга тушмоқда. Midea вакилларининг таъкидлашича, Европа мамлакатларида монтаж ишларининг нархи 1000 евродан ошиб кетиши мумкин, бу эса кўплаб оилалар учун техникани ўзини сотиб олишдан кўра оғирроқ молиявий юк бўлмоқда.

Ўзбекистон шароити билан солиштирганда, Европадаги бу вазият анча мураккаб кўринади. Марказий Осиёда, хусусан, юртимизда кондиционерлар узоқ йиллардан бери стандарт маиший техника ҳисобланади ва уларни ўрнатиш хизмати анча арзон ҳамда оммабоп. Европада эса малакали мутахассислар етишмовчилиги ва қатъий архитектура қоидалари сабабли мижозлар монтаж учун ҳафталаб навбат кутишга мажбур бўлишмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, иқлим исиши давом этар экан, Осиё технологик гигантлари Европа бозоридаги ўз улушини янада кенгайтиради. Mitsubishi Электрик ва бошқа брендлар аллақачон минтақанинг ўзига хос талабларига мослашган, энергия тежамкор ва шовқинсиз моделларни таклиф этиш устида ишламоқда. Бу эса келажакда Европа шаҳарлари қиёфасининг ҳам ўзгаришига олиб келиши мумкин.

ТехнологияКондиционерSamsungMideaЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиБугун, 11:53Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиStarlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиБугун, 11:26Honor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликHonor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликБугун, 10:26«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширди«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширдиБугун, 09:45Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинҚуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинБугун, 09:00SpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиSpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди