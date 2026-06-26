Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етди
Европа бўйлаб кузатилаётган аномал иссиқ ҳаво иқлим техникаларига бўлган талабни рекорд даражага кўтарди. Бу ҳолат Осиёнинг етакчи ишлаб чиқарувчилари, хусусан, Samsung Electronикс, Midea ва Mitsubishi Электрик компаниялари учун янги бозор имкониятларини очмоқда. Илгари кондиционерлар кенг тарқалмаган минтақаларда эндиликда совутиш тизимлари ҳаётий заруриятга айланиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Samsung Electronикс маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида Италия, Испания ва Франция каби йирик бозорларда савдо ҳажми икки хонали кўрсаткичлар билан ўсган. Компания экспертлари ушбу динамикани ёзги иссиқ мавсумининг узоқ давом этаётгани ва ўртача ҳароратнинг барқарор кўтарилиши билан изоҳламоқда. Анъанага кўра, Европанинг эски турар-жой фондларида совутиш тизимлари камроқ ўрнатилган бўлиб, бу ҳозирги талабнинг кескинлашишига сабаб бўлди.
Бозордаги танқислик ва нархлар пойгасиХитойнинг Midea компанияси ўзининг ПортаСплит модели атрофида ҳақиқий ажиотаж кузатилаётганини маълум қилди. Айрим савдо каналларида ушбу қурилмалар бутунлай сотилиб кетган, ҳатто иккиламчи бозорда уларнинг нархи янги қурилмалардан ҳам қимматроққа баҳоланмоқда. Май ойининг охирги икки ҳафтасидаги иссиқ тўлқини савдоларни мисли кўрилмаган даражада тезлаштириб юборган.
Статистик маълумотларга кўра, Германиядаги электрон тижорат платформаларида май ойида кондиционерлар савдоси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 37 фоизга ошган. Испания ва Францияга етказиб бериш ҳажми эса ўтган йилги кўрсаткичлардан 108 фоизга ўзиб кетган. Бу рақамлар Европа истеъмолчиларининг иқлим ўзгаришига мослашишга уринаётганидан далолат беради.
Ўрнатиш харажатлари ва техник мураккабликларЕвропада кондиционер сотиб олиш муаммонинг фақат бир қисми ҳисобланади. Ixbt.com хабар беришича, эски биноларда совутиш тизимларини ўрнатиш техник жиҳатдан мураккаб ва жуда қимматга тушмоқда. Midea вакилларининг таъкидлашича, Европа мамлакатларида монтаж ишларининг нархи 1000 евродан ошиб кетиши мумкин, бу эса кўплаб оилалар учун техникани ўзини сотиб олишдан кўра оғирроқ молиявий юк бўлмоқда.
Ўзбекистон шароити билан солиштирганда, Европадаги бу вазият анча мураккаб кўринади. Марказий Осиёда, хусусан, юртимизда кондиционерлар узоқ йиллардан бери стандарт маиший техника ҳисобланади ва уларни ўрнатиш хизмати анча арзон ҳамда оммабоп. Европада эса малакали мутахассислар етишмовчилиги ва қатъий архитектура қоидалари сабабли мижозлар монтаж учун ҳафталаб навбат кутишга мажбур бўлишмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, иқлим исиши давом этар экан, Осиё технологик гигантлари Европа бозоридаги ўз улушини янада кенгайтиради. Mitsubishi Электрик ва бошқа брендлар аллақачон минтақанинг ўзига хос талабларига мослашган, энергия тежамкор ва шовқинсиз моделларни таклиф этиш устида ишламоқда. Бу эса келажакда Европа шаҳарлари қиёфасининг ҳам ўзгаришига олиб келиши мумкин.
…