Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирди
Нидерландия миллий жамоаси бош мураббийи Роналд Куман жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Тунис устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин ўз фикрларини билдирди.
Нидерландия учрашувни жуда ишончли бошлаб, дастлабки етти дақиқа ичида икки бор рақиб дарвозасини ишғол этди. Бироқ Куман жамоасининг кейинги ҳаракатларидан тўлиқ қониқмаганини яширмади.
«Биз гуруҳда биринчи ўринни эгалладик ва бу натижадан мамнунман. Аммо ўйин давомида жамоанинг бироз суст ҳаракат қилгани менга ёқмади. Балки, етти дақиқа ичида 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олганимиз футболчиларга таъсир қилгандир», — деди нидерландиялик мутахассис.
Куман плей-оффда бундай хотиржамлик жамоага қимматга тушиши мумкинлигини таъкидлади. Айниқса, кейинги рақиб Марокашнинг кучли ҳужум чизиғига эга эканига алоҳида урғу берди.
«Бундай муносабат Марокашга қарши учрашувда катта муаммога айланиши мумкин. Улар жуда яхши ҳужум чизиғига эга жамоа», — дея Куманнинг сўзларини FIFA матбуот хизмати келтирди.
Эслатиб ўтамиз, Нидерландия гуруҳ босқичида 7 очко жамғариб, биринчи ўринни эгаллади. Энди Куман шогирдлари плей-офф босқичида Марокашга қарши майдонга тушади.
…