Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирди

·0·Спорт
Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирди

Нидерландия миллий жамоаси бош мураббийи Роналд Куман жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Тунис устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан кейин ўз фикрларини билдирди.

Нидерландия учрашувни жуда ишончли бошлаб, дастлабки етти дақиқа ичида икки бор рақиб дарвозасини ишғол этди. Бироқ Куман жамоасининг кейинги ҳаракатларидан тўлиқ қониқмаганини яширмади.

«Биз гуруҳда биринчи ўринни эгалладик ва бу натижадан мамнунман. Аммо ўйин давомида жамоанинг бироз суст ҳаракат қилгани менга ёқмади. Балки, етти дақиқа ичида 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олганимиз футболчиларга таъсир қилгандир», — деди нидерландиялик мутахассис.

Куман плей-оффда бундай хотиржамлик жамоага қимматга тушиши мумкинлигини таъкидлади. Айниқса, кейинги рақиб Марокашнинг кучли ҳужум чизиғига эга эканига алоҳида урғу берди.

«Бундай муносабат Марокашга қарши учрашувда катта муаммога айланиши мумкин. Улар жуда яхши ҳужум чизиғига эга жамоа», — дея Куманнинг сўзларини FIFA матбуот хизмати келтирди.

Эслатиб ўтамиз, Нидерландия гуруҳ босқичида 7 очко жамғариб, биринчи ўринни эгаллади. Энди Куман шогирдлари плей-офф босқичида Марокашга қарши майдонга тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Бугун, 12:16Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 12:15Кот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиКот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиБугун, 11:55Жозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайдиЖозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайдиБугун, 11:54Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 11:30Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?Бугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди