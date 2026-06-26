Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!
Кўчмас мулк бозорида катта ва муҳим ўзгариш! Энди уй-жой ёки нотурар биноларнинг баҳоси шунчаки тахминлар билан эмас, балки аниқ, холис ва шаффоф бозор тамойиллари асосида ҳисобланади.
Адлия вазирлиги 2026 йил 25 июнь куни Кўчмас мулкни оммавий баҳолаш услубиётини 3858-сон билан давлат рўйхатидан ўтказди. Бу янги ҳужжат мулкларимиз қийматини аниқлашда мутлақо янги даврни бошлаб беради.
Нарх қандай аниқланади? Тўртта асосий мезон
Янги услубиётга кўра, барча кўчмас мулк объектлари учта йирик гуруҳга (кўп квартирали уйлардаги хонадонлар, ҳовлилар ва нотурар объектлар) ажратилиб, қуйидаги омиллар асосида баҳоланади:
Омиллар гуруҳи
Баҳолашда нималарга эътибор берилади?
Бозор ҳолати
Кўчмас мулк бозоридаги реал вазият, амалга оширилган ҳақиқий олди-сотди битимлари ва эълонлардаги амалдаги нархлар.
Бино хусусиятлари
Уйнинг қурилган йили, ишлатилган қурилиш материаллари, умумий майдони, қавати ва таъмирланганлик (ремонт) даражаси.
Ҳудудий зоналар
Бозор нархларидан келиб чиқиб, ҳудудлар махсус «нарх зоналари»га ажратилади ва намунавий (эталон) объектларга солиштирилади.
Профессионал ёндашув
Мулк қиймати уч хил — қиёсий, харажат ёки даромад келтириш ёндашувлари асосида ҳисоблаб чиқилади.
Ўз мулкингиз нархини қандай билиб оласиз?
Янги тизим мулкдорлар учун максимал даражада қулай ва очиқ бўлади. Оммавий баҳолаш якунлангач, барча натижалар Кадастр агентлигининг расмий веб-сайти ва ахборот тизимларида эълон қилинади.
Сиз ҳеч қаерга бормасдан, шунчаки ўз мулкингизнинг кадастр рақамини киритиш орқали уйингиз ёки биноингиз қанчага баҳоланганини осонгина билиб олишингиз мумкин бўлади.
Норози бўлсангиз, 90 кунлик муддат ва сизнинг ҳуқуқингиз
Энг муҳим жиҳати — баҳолаш натижалари эълон қилиниши билан дарҳол кучга кириб кетмайди. Улар роппа-роса 90 кун (3 ой) давомида жамоатчилик муҳокамасига қўйилади.
Мулкдорлар диққатига: Ушбу 90 кунлик муддат ичида сиз баҳолаш натижалари билан танишиб, ўз таклиф ва эътирозларингизни билдиришингиз мумкин. Агар қўйилган нархдан мутлақо норози бўлсангиз, ваколатли органга ёки тўғридан-тўғри судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эгасиз.
Бу янги тизим кўчмас мулк объектларининг қийматини бозор тамойиллари асосида, яширин ўйинларсиз ва ягона мезонлар бўйича холис аниқлашга хизмат қилади. Энди ҳар бир мулкнинг ўз асл қиймати шаффоф намоён бўлади!
…