Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!

·0·Жамият
Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!

Кўчмас мулк бозорида катта ва муҳим ўзгариш! Энди уй-жой ёки нотурар биноларнинг баҳоси шунчаки тахминлар билан эмас, балки аниқ, холис ва шаффоф бозор тамойиллари асосида ҳисобланади.

Адлия вазирлиги 2026 йил 25 июнь куни Кўчмас мулкни оммавий баҳолаш услубиётини 3858-сон билан давлат рўйхатидан ўтказди. Бу янги ҳужжат мулкларимиз қийматини аниқлашда мутлақо янги даврни бошлаб беради.

Нарх қандай аниқланади? Тўртта асосий мезон

Янги услубиётга кўра, барча кўчмас мулк объектлари учта йирик гуруҳга (кўп квартирали уйлардаги хонадонлар, ҳовлилар ва нотурар объектлар) ажратилиб, қуйидаги омиллар асосида баҳоланади:

Омиллар гуруҳи

Баҳолашда нималарга эътибор берилади?

Бозор ҳолати

Кўчмас мулк бозоридаги реал вазият, амалга оширилган ҳақиқий олди-сотди битимлари ва эълонлардаги амалдаги нархлар.

Бино хусусиятлари

Уйнинг қурилган йили, ишлатилган қурилиш материаллари, умумий майдони, қавати ва таъмирланганлик (ремонт) даражаси.

Ҳудудий зоналар

Бозор нархларидан келиб чиқиб, ҳудудлар махсус «нарх зоналари»га ажратилади ва намунавий (эталон) объектларга солиштирилади.

Профессионал ёндашув

Мулк қиймати уч хил — қиёсий, харажат ёки даромад келтириш ёндашувлари асосида ҳисоблаб чиқилади.

Ўз мулкингиз нархини қандай билиб оласиз?

Янги тизим мулкдорлар учун максимал даражада қулай ва очиқ бўлади. Оммавий баҳолаш якунлангач, барча натижалар Кадастр агентлигининг расмий веб-сайти ва ахборот тизимларида эълон қилинади.

Сиз ҳеч қаерга бормасдан, шунчаки ўз мулкингизнинг кадастр рақамини киритиш орқали уйингиз ёки биноингиз қанчага баҳоланганини осонгина билиб олишингиз мумкин бўлади.

Норози бўлсангиз, 90 кунлик муддат ва сизнинг ҳуқуқингиз

Энг муҳим жиҳати — баҳолаш натижалари эълон қилиниши билан дарҳол кучга кириб кетмайди. Улар роппа-роса 90 кун (3 ой) давомида жамоатчилик муҳокамасига қўйилади.

Мулкдорлар диққатига: Ушбу 90 кунлик муддат ичида сиз баҳолаш натижалари билан танишиб, ўз таклиф ва эътирозларингизни билдиришингиз мумкин. Агар қўйилган нархдан мутлақо норози бўлсангиз, ваколатли органга ёки тўғридан-тўғри судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эгасиз.

Бу янги тизим кўчмас мулк объектларининг қийматини бозор тамойиллари асосида, яширин ўйинларсиз ва ягона мезонлар бўйича холис аниқлашга хизмат қилади. Энди ҳар бир мулкнинг ўз асл қиймати шаффоф намоён бўлади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...Бугун, 12:251 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайдиБугун, 12:08Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!Бугун, 11:50Трейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиТрейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиБугун, 11:12Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиТошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиБугун, 09:56Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиСамарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиКеча, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди