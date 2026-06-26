Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбур
Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидаги ҳал қилувчи учрашув олдидан кутилмаган босим остида қолди. Томас Тухель шогирдлари Хорватия устидан қозонилган ишончли ғалабадан сўнг, Гана билан дуранг ўйнаб, гуруҳда пешқадамликни муддатидан олдин ҳал қилиш имкониятини қўлдан бой беришди. Эндиликда Панама билан бўладиган баҳс шунчаки расмиятчилик эмас, балки гуруҳдаги биринчи ўринни сақлаб қолиш учун муҳим жанг ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри таҳлилига кўра, немис мутахассиси ушбу учрашувда захира футболчиларига имкон беришни режалаштирган эди, бироқ Ганага қарши голсиз дуранг барча режаларни ўзгартириб юборди. Гарчи 1/16 финал йўлланмаси нақд қилинган бўлса-да, гуруҳда ғолиб чиқиш плей-оффнинг кейинги босқичларида қулайроқ рақибга дуч келиш учун ўта муҳимдир. Шу сабабли, Тухель Панама билан ўйинда таваккал қилмасдан, майдонга энг кучли таркибни тушириши кутилмоқда.
Дарвозабон ва ҳимоя чизиғидаги муаммоларДарвоза чизиғида Жордан Пиккфорд ўз ўрнини сақлаб қолиши деярли аниқ, аммо унинг жорий турнирдаги ўйини мутахассисларда саволлар туғдирмоқда. Хусусан, Гана билан баҳсда у қўпол хатога йўл қўйиб, майдондан четлатилишига бир баҳя қолди. Шунга қарамай, тажрибали посбоннинг ўрнини босадиган муносиб номзод ҳозирча кўзга ташланмаяпти.
Ҳимоянинг ўнг қанотида эса вазият янада мураккаб. Риз Джеймс ўзининг энг яхши спорт формасида бўлса, шубҳасиз дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири, бироқ унинг жароҳатларга мойиллиги яна панд бермоқда. Тино Ливраменто жароҳат туфайли лагерини тарк этгани сабабли, Тухель ихтиёрида танлов имконияти чекланган. Агар Джеймс тўлиқ тайёр бўлмаса, Джед Спенсе учун кутилмаган имконият эшиклари очилиши мумкин.
Ҳужум чизиғида эса Букайо Сака ва Маркус Рэшфорд каби юлдузларнинг асосий таркибга қайтиши кутилмоқда. Уларнинг тезкорлиги ва креативлиги Панама ҳимоясини ёриб ўтишда асосий қурол бўлиши керак. Англия учун энг мақбул сценарий — ўйиннинг биринчи бўлимидаёқ устунликни таъминлаб, асосий етакчиларга дам бериш имкониятини яратишдир.
Умуман олганда, Томас Тухель учун Панама билан ўйин нафақат натижа, балки жамоа ичидаги ишончни қайта тиклаш учун ҳам зарур. Гана билан ўйиндаги сусткашликдан сўнг, мухлислар "Уч шерлар"дан янада тажовузкор ва мазмунли футбол кутишмоқда. Ню-Жерсида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув Англиянинг турнирдаги ҳақиқий салоҳиятини кўрсатиб беради.
…