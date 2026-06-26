Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбур

·0·Спорт
Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбур

Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидаги ҳал қилувчи учрашув олдидан кутилмаган босим остида қолди. Томас Тухель шогирдлари Хорватия устидан қозонилган ишончли ғалабадан сўнг, Гана билан дуранг ўйнаб, гуруҳда пешқадамликни муддатидан олдин ҳал қилиш имкониятини қўлдан бой беришди. Эндиликда Панама билан бўладиган баҳс шунчаки расмиятчилик эмас, балки гуруҳдаги биринчи ўринни сақлаб қолиш учун муҳим жанг ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри таҳлилига кўра, немис мутахассиси ушбу учрашувда захира футболчиларига имкон беришни режалаштирган эди, бироқ Ганага қарши голсиз дуранг барча режаларни ўзгартириб юборди. Гарчи 1/16 финал йўлланмаси нақд қилинган бўлса-да, гуруҳда ғолиб чиқиш плей-оффнинг кейинги босқичларида қулайроқ рақибга дуч келиш учун ўта муҳимдир. Шу сабабли, Тухель Панама билан ўйинда таваккал қилмасдан, майдонга энг кучли таркибни тушириши кутилмоқда.

Дарвозабон ва ҳимоя чизиғидаги муаммолар

Дарвоза чизиғида Жордан Пиккфорд ўз ўрнини сақлаб қолиши деярли аниқ, аммо унинг жорий турнирдаги ўйини мутахассисларда саволлар туғдирмоқда. Хусусан, Гана билан баҳсда у қўпол хатога йўл қўйиб, майдондан четлатилишига бир баҳя қолди. Шунга қарамай, тажрибали посбоннинг ўрнини босадиган муносиб номзод ҳозирча кўзга ташланмаяпти.

Ҳимоянинг ўнг қанотида эса вазият янада мураккаб. Риз Джеймс ўзининг энг яхши спорт формасида бўлса, шубҳасиз дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири, бироқ унинг жароҳатларга мойиллиги яна панд бермоқда. Тино Ливраменто жароҳат туфайли лагерини тарк этгани сабабли, Тухель ихтиёрида танлов имконияти чекланган. Агар Джеймс тўлиқ тайёр бўлмаса, Джед Спенсе учун кутилмаган имконият эшиклари очилиши мумкин.

Ҳужум чизиғида эса Букайо Сака ва Маркус Рэшфорд каби юлдузларнинг асосий таркибга қайтиши кутилмоқда. Уларнинг тезкорлиги ва креативлиги Панама ҳимоясини ёриб ўтишда асосий қурол бўлиши керак. Англия учун энг мақбул сценарий — ўйиннинг биринчи бўлимидаёқ устунликни таъминлаб, асосий етакчиларга дам бериш имкониятини яратишдир.

Умуман олганда, Томас Тухель учун Панама билан ўйин нафақат натижа, балки жамоа ичидаги ишончни қайта тиклаш учун ҳам зарур. Гана билан ўйиндаги сусткашликдан сўнг, мухлислар "Уч шерлар"дан янада тажовузкор ва мазмунли футбол кутишмоқда. Ню-Жерсида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув Англиянинг турнирдаги ҳақиқий салоҳиятини кўрсатиб беради.

АнглияТомас ТухельЖаҳон ЧемпионатиБукайо СакаМаркус Рэшфорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиНеймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиБугун, 13:14Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиАрсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиБугун, 12:57Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиКуман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиБугун, 12:38Гарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаГарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаБугун, 12:32Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Бугун, 12:16Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди