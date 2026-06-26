Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...

·1·Жамият
Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...

Пойтахт бошқарув тизимида катта шов-шув! Халқ депутатлари Кенгашининг қарори билан Тошкент шаҳар ва туман ҳокимликлари тизимида кенг кўламли қонунбузарликлар фош этилди. Оддий тилда айтганда, коррупция ва яширин ўйинларга қарши катта рейд бўлиб ўтди.

Қуйида текширувлар натижасида юзага чиққан энг даҳшатли рақамлар ва фактлар билан танишинг:

Рақамлар нима дейди? Тезкор статистика

Кўрсаткич

Текширув натижаси

Жиноят содир этган ходимлар

29 нафар

Қайд этилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар

1 353 та ҳолат

Тизимдаги яширин тадбиркорлар

167 нафар

Тежаб қолинган бюджет маблағлари

2 миллиард сўм

Манфаатлар тўқнашуви: Ҳокимликдаги «тадбиркорлар»

Давлат ишида ўтириб, орқаваротдан шахсий бизнесни гуллатганлар ҳам тузоққа тушди. Роппа-роса 167 нафар ходим давлат хизмати билан бир вақтда турли тижорат ташкилотларининг иштирокчиси ва таъсисчиси бўлиб келган.

Бу аниқлангач, қонуний чоралар кўрилди: 13 нафар амалдор дарҳол эгаллаб турган лавозимидан бўшатилди, уларга алоқадор бўлган бир қатор корхоналар фаолияти эса бутунлай тўхтатилди.

«E-qaror» тизимидаги сирлар: Халқдан нимани яширишган?

Ҳокимликлар чиқараётган қарорларнинг шаффофлиги бўйича ҳам жиддий муаммолар борлиги маълум бўлди. Масалан, 2026 йилнинг январь ойида "E-qaror" тизими орқали қабул қилинган ҳужжатларнинг 50 фоиздан кўпи (ярмидан кўпи) жамоатчилик кўзидан атайлаб яшириб қўйилган эди.

Олиб борилган ишлардан сўнг, 2026 йилнинг апрель ойига келиб бу кўрсаткич бироз яхшиланди ва очиқлик даражаси 67 фоизга етказилди. Лекин ҳали ҳам сезиларли қисми ёпиқлигича қолмоқда.

Молиявий тўсиқ ва профилактика

Коррупцияга қарши комплаенс назорати хизмати ушбу текширувларда фаол қатнашиб, қуйидаги натижаларни қайд этди:

  • Бюджет ҳимояси: Назорат тадбирлари натижасида давлатнинг 2 миллиард сўмлик маблағи талон-торож бўлишидан асраб қолинди ва бюджетда тежаб қолинди.

  • Кадрлар назорати: Ҳокимлик тизимига ишга кирмоқчи бўлган, лекин «шлейфи» тоза бўлмаган 8 нафар номзод суҳбатдан ўтказилмай, рад этилди.

  • Расмий огоҳлантириш: Қонун бузилиши чегарасида турган 49 нафар ходим билан тушунтириш суҳбатлари ўтказилган бўлса, яна 55 нафар ходим одоб-ахлоқ комиссиялари томонидан расмий огоҳлантириш олди.

Хулоса ўрнида: Пойтахт бошқарувида назорат ва шаффофлик кучаймоқда. Интизомни бузган ва коррупцияга аралашган ҳар қандай ходим, лавозимидан қатъи назар, жавобгарликка тортилиши бўйича тизимли ишлар давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайдиБугун, 12:08Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!Бугун, 11:50Трейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиТрейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиБугун, 11:12Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиТошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиБугун, 09:56Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиСамарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиКеча, 21:23Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиТошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиКеча, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди