Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...
Пойтахт бошқарув тизимида катта шов-шув! Халқ депутатлари Кенгашининг қарори билан Тошкент шаҳар ва туман ҳокимликлари тизимида кенг кўламли қонунбузарликлар фош этилди. Оддий тилда айтганда, коррупция ва яширин ўйинларга қарши катта рейд бўлиб ўтди.
Қуйида текширувлар натижасида юзага чиққан энг даҳшатли рақамлар ва фактлар билан танишинг:
Рақамлар нима дейди? Тезкор статистика
Кўрсаткич
Текширув натижаси
Жиноят содир этган ходимлар
29 нафар
Қайд этилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар
1 353 та ҳолат
Тизимдаги яширин тадбиркорлар
167 нафар
Тежаб қолинган бюджет маблағлари
2 миллиард сўм
Манфаатлар тўқнашуви: Ҳокимликдаги «тадбиркорлар»
Давлат ишида ўтириб, орқаваротдан шахсий бизнесни гуллатганлар ҳам тузоққа тушди. Роппа-роса 167 нафар ходим давлат хизмати билан бир вақтда турли тижорат ташкилотларининг иштирокчиси ва таъсисчиси бўлиб келган.
Бу аниқлангач, қонуний чоралар кўрилди: 13 нафар амалдор дарҳол эгаллаб турган лавозимидан бўшатилди, уларга алоқадор бўлган бир қатор корхоналар фаолияти эса бутунлай тўхтатилди.
«E-qaror» тизимидаги сирлар: Халқдан нимани яширишган?
Ҳокимликлар чиқараётган қарорларнинг шаффофлиги бўйича ҳам жиддий муаммолар борлиги маълум бўлди. Масалан, 2026 йилнинг январь ойида "E-qaror" тизими орқали қабул қилинган ҳужжатларнинг 50 фоиздан кўпи (ярмидан кўпи) жамоатчилик кўзидан атайлаб яшириб қўйилган эди.
Олиб борилган ишлардан сўнг, 2026 йилнинг апрель ойига келиб бу кўрсаткич бироз яхшиланди ва очиқлик даражаси 67 фоизга етказилди. Лекин ҳали ҳам сезиларли қисми ёпиқлигича қолмоқда.
Молиявий тўсиқ ва профилактика
Коррупцияга қарши комплаенс назорати хизмати ушбу текширувларда фаол қатнашиб, қуйидаги натижаларни қайд этди:
Бюджет ҳимояси: Назорат тадбирлари натижасида давлатнинг 2 миллиард сўмлик маблағи талон-торож бўлишидан асраб қолинди ва бюджетда тежаб қолинди.
Кадрлар назорати: Ҳокимлик тизимига ишга кирмоқчи бўлган, лекин «шлейфи» тоза бўлмаган 8 нафар номзод суҳбатдан ўтказилмай, рад этилди.
Расмий огоҳлантириш: Қонун бузилиши чегарасида турган 49 нафар ходим билан тушунтириш суҳбатлари ўтказилган бўлса, яна 55 нафар ходим одоб-ахлоқ комиссиялари томонидан расмий огоҳлантириш олди.
Хулоса ўрнида: Пойтахт бошқарувида назорат ва шаффофлик кучаймоқда. Интизомни бузган ва коррупцияга аралашган ҳар қандай ходим, лавозимидан қатъи назар, жавобгарликка тортилиши бўйича тизимли ишлар давом этмоқда.
…