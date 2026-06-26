Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!

·0·Спорт
Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!

Жаҳон чемпионатида ҳақиқий драма ва эҳтирослар авжига чиқмоқда! Айни пайтда гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи ва ўта шиддатли 3-тур ўйинлари қизғин давом этяпти. Мухлислар учун энг қизиқарли ва интизорлик билан кутилган палла — плей-офф чипталарини расмийлаштириш жараёни бошланди.

Сўнгги учрашувлар натижасига кўра, мундиалнинг 1/16 финал босқичига йўлланма олган бахтли терма жамоалар сони 19 тага етди!

Плей-оффга йўл олган «топ-19»лик

Галдаги босқич масаласини муддатидан олдин ҳал қилиб, ўз мухлисларига хотиржамлик совға қилган терма жамоалар рўйхати анча салобатли кўриниш олган. Улар орасида ҳам грандлар, ҳам турнир сенсациялари бор:

  • Америка қитъасидан: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, АҚШ, Мексика, Канада.

  • Европадан: Германия, Франция, Нидерландия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Босния.

  • Осиё ва Океаниядан: Япония, Австралия.

  • Африкадан: Марокаш, ЖАР, Кот-д’Ивуар.

Оловли тўқнашувлар: Дастлабки жуфтликлар тайёр!

Гуруҳлардаги ўринлар аниқ бўлиши билан, плей-оффнинг илк сенсацион жуфтликлари ҳам шаклланиб улгурди. Ушбу баҳслар футбол ишқибозларига ҳақиқий реал жанг ва сифатли футбол ваъда қилмоқда:

ЖУФТЛИКЛАР

Ўйин ҳақида қисқача

ЖАР — Канада

Икки хил қитъа, икки хил услуб тўқнашуви. Жисмоний куч ва тезкорлик жанги!

Нидерландия — Марокаш

Ҳақиқий "блокбастер"! Марокашликларнинг тартибли ҳимояси "учар голландлар"нинг ҳужумларига дош бера олармикан?

АҚШ — Босния

Мезбонлар ва Европанинг характерли жамоаси ўртасидаги муросасиз баҳс.

Бразилия — Япония

"Самбачилар" ва "Самурайлар" жанги! Япониянинг темирдек интизоми Бразилия сеҳргарларига қарши.

Турнирда кутилмаган натижалар ва янги номлар пайдо бўлишда давом этмоқда. 3-турнинг қолган учрашувларидан кейин плей-офф сеткаси тўлиқ шаклланади ва бизни бундан ҳам даҳшатлироқ қарама-қаршиликлар кутиши аниқ! Сийқаси чиққан баҳслар ортда қолди, энди хатога ўрин йўқ — ҳақиқий Жаҳон чемпионати бошланяпти!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиКот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиБугун, 11:55Жозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайдиЖозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайдиБугун, 11:54Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 11:30Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 11:29Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?Бугун, 11:11Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...Бугун, 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди