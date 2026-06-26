Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!
Жаҳон чемпионатида ҳақиқий драма ва эҳтирослар авжига чиқмоқда! Айни пайтда гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи ва ўта шиддатли 3-тур ўйинлари қизғин давом этяпти. Мухлислар учун энг қизиқарли ва интизорлик билан кутилган палла — плей-офф чипталарини расмийлаштириш жараёни бошланди.
Сўнгги учрашувлар натижасига кўра, мундиалнинг 1/16 финал босқичига йўлланма олган бахтли терма жамоалар сони 19 тага етди!
Плей-оффга йўл олган «топ-19»лик
Галдаги босқич масаласини муддатидан олдин ҳал қилиб, ўз мухлисларига хотиржамлик совға қилган терма жамоалар рўйхати анча салобатли кўриниш олган. Улар орасида ҳам грандлар, ҳам турнир сенсациялари бор:
Америка қитъасидан: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, АҚШ, Мексика, Канада.
Европадан: Германия, Франция, Нидерландия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Босния.
Осиё ва Океаниядан: Япония, Австралия.
Африкадан: Марокаш, ЖАР, Кот-д’Ивуар.
Оловли тўқнашувлар: Дастлабки жуфтликлар тайёр!
Гуруҳлардаги ўринлар аниқ бўлиши билан, плей-оффнинг илк сенсацион жуфтликлари ҳам шаклланиб улгурди. Ушбу баҳслар футбол ишқибозларига ҳақиқий реал жанг ва сифатли футбол ваъда қилмоқда:
ЖУФТЛИКЛАР
Ўйин ҳақида қисқача
ЖАР — Канада
Икки хил қитъа, икки хил услуб тўқнашуви. Жисмоний куч ва тезкорлик жанги!
Нидерландия — Марокаш
Ҳақиқий "блокбастер"! Марокашликларнинг тартибли ҳимояси "учар голландлар"нинг ҳужумларига дош бера олармикан?
АҚШ — Босния
Мезбонлар ва Европанинг характерли жамоаси ўртасидаги муросасиз баҳс.
Бразилия — Япония
"Самбачилар" ва "Самурайлар" жанги! Япониянинг темирдек интизоми Бразилия сеҳргарларига қарши.
Турнирда кутилмаган натижалар ва янги номлар пайдо бўлишда давом этмоқда. 3-турнинг қолган учрашувларидан кейин плей-офф сеткаси тўлиқ шаклланади ва бизни бундан ҳам даҳшатлироқ қарама-қаршиликлар кутиши аниқ! Сийқаси чиққан баҳслар ортда қолди, энди хатога ўрин йўқ — ҳақиқий Жаҳон чемпионати бошланяпти!
…