Гарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқда

·38·Спорт
Гарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқда

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн миллий жамоа сафида ҳали ҳеч бир инглиз футболчисига насиб этмаган тарихий натижани қайд этиши мумкин. "Уч шерлар"нинг собиқ сардори Терри Бутчер Goal.com нашрига берган интервюсида Кейн ўзининг спорт формаси ва узоқ йиллик фаолияти билан Криштиано Роналдо даражасига чиққанини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳужумчи тўртта Жаҳон чемпионатида иштирок этган илк инглиз футболчисига айланиши учун барча имкониятларга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия футболи тарихида ҳатто Девид Бекхем, Стивен Жеррард ва Уэйн Руни каби "олтин авлод" вакиллари ҳам тўртта мундиалда қатнашиш бахтига муяссар бўлишмаган. Гарри Кейн эса 2018 ва 2022-йиллардаги турнирларда иштирок этиб улгурган. Агар у 2026-йилда АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган мусобақада майдонга тушса, бу унинг учинчи турнири бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, Кейн 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам терма жамоага ёрдам бера олади.

Криштиано Роналдо ва Лионель Месси йўлидан

Ҳозирда Бавария сафида тўп сураётган 31 ёшли ҳужумчи ўзининг жисмоний ҳолатини аъло даражада сақлаб қолмоқда. 2025-26-йилги мавсумда у клуб миқёсида 61 та гол уришга муваффақ бўлди, бу эса унинг ҳали ҳам юқори спорт формасида эканидан далолат беради. Терри Бутчернинг сўзларига кўра, Кейн худди Криштиано Роналдо ва Лионель Месси каби 40 ёшгача юқори савияда ўйнаш салоҳиятига эга.

"Бу Криштиано Роналдонинг олтинчи мундиалига айланиши мумкин. Гарри Кейн ҳам худди шундай узоқ вақт хизмат қила оладиган ўйинчи. Унинг Бавария клубидаги ўйинларини кўриб турибмиз, гарчи Германия чемпионати Англия Премер-лигаси каби шиддатли бўлмаса-да, у мунтазам гол урмоқда ва жамоа учун зарур ишни бажаряпти", — дейди Бутчер.

Кейн ҳозирга қадар Англия терма жамоаси сафида 81 та гол урган ва бу борада рекордчи ҳисобланади. Унинг навбатдаги мақсади Питер Шилтоннинг 125 талик ўйинлар рекордини янгилаш ва миллий жамоа билан 60 йиллик танаффусдан сўнг нуфузли совринни қўлга киритишдир. Агар у Англия билан Жаҳон чемпиони унвонига эга чиқса, мамлакат тарихидаги энг буюк футболчи мақомини муҳрлаб қўяди.

Собиқ ҳимоячининг таъкидлашича, Кейннинг самимийлиги ва меҳнатсеварлиги уни мухлислар учун севимли қаҳрамонга айлантирган. "У шунчаки ажойиб йигит. Ҳамма уни яхши кўради, чунки у ҳалол ва ўз иши билан банд. Агар у Англия билан Жаҳон кубогини ютса, фаолиятини қачон тугатишни ўзи ҳал қилади ва буни муносиб тарзда амалга оширади", — дея қўшимча қилди Терри Бутчер.

Гарри КейнАнглияБаварияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиАрсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиБугун, 12:57Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиКуман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиБугун, 12:38Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Бугун, 12:16Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 12:15Кот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиКот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиБугун, 11:55Жозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайдиЖозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайдиБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди