Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!

·0·Спорт
Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тарихий Жаҳон чемпионатидаги иштироки нафақат шиддатли ўйинлар, балки дунё юлдузлари билан бўлган қизиқарли воқеалар билан ҳам мухлислар хотирасида қоладиган бўлди. Айниқса, Португалияга қарши кечган баҳсда миллий жамоамиз ва "Манчестер Сити" ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳамда футбол афсонаси Криштиану Роналду ўртасидаги суҳбатлар бутун дунё ОАВ диққат марказида бўлган эди. Ўшанда уларнинг аниқ нима ҳақида гаплашгани сирлигича қолаётганди.

Хушхабар! Таниқли спорт журналисти Даврон Файзиев ўзининг Instagram саҳифасида Хьюстондаги учрашувдан эксклюзив лавҳалар жойлаштириб, икки юлдуз ўртасидаги ўша сирли суҳбат тафсилотларини очиқлади.

29-дақиқадаги баҳс: «Аббос қўпол ўйинчи эмас!»

Ўйиннинг энг ҳаяжонли ва муҳокамали лаҳзаси 29-дақиқада юз берди. Ярим ҳимоячимиз Азиз Ғаниев узоқ масофадан даҳшатли ва ўта чиройли супергол уриб, ҳисобни 2:1 кўринишига келтирганди. Бироқ марокашлик ҳакам Жалол Жайед VAR такрорини кўриб, ҳужум бошланишида Аббосбек Файзуллаев Португалия ҳимоячиси Жоау Канселуга нисбатан қоида бузган деб топди ва голни бекор қилди. Айнан шу эпизоддан кейин Роналду ва Ҳусанов ўртасида баҳс келиб чиққан.

Журналист Даврон Файзиевга Абдуқодир Ҳусановнинг ўзи вазиятни қуйидагича тушунтириб берган:

"Ўйин давомида жуда кўп гаплашдик. Асосан майдондаги вазиятлар ҳақида фикр алмашдик. Айнан ўша видеода бир-биримизга нималар деганимизни аниқ эслай олмайман. Масалан, бекор қилинган голимиздан кейин бироз тортишиб қолдик. Роналду ўша эпизодда қоида бузилганини айтди, мен эса Аббос қўпол ўйнайдиган футболчи эмаслигини таъкидладим. Бироқ ҳар сафар суҳбатимиз илиқ ва дўстона руҳда ўтди".

60-дақиқа: Роналдудан ўзбек ҳимоячисига дўстона далда

Эслатиб ўтамиз, 23 июнь куни Хьюстон шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 2-турида Португалия терма жамоаси дебютант Ўзбекистонни 5:0 ҳисобида мағлуб этди. Криштиану Роналду терма жамоа сафида йирик турнирлардаги 10 та ўйинлик голсиз сериясига айнан биз билан ўйинда чек қўйиб, дубль қайд этди. Қолган голларни Нуну Мендеш ва Рафаэл Леау киритди, яна бир тўп эса дарвозабонимиз Абдувоҳид Неъматовдан автогол бўлиб дарвозамизга кирди.

Айнан 60-дақиқада, ўша бахтсиз автогол содир бўлган пайтда майдонда жуда чиройли ҳолат кузатилди. Португалия сардори Роналду "Манчестер Сити"нинг ёш ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг ёнига келиб, уни илиқ қучоқлади, елкасидан дўстона силкитиб, руҳан қўллаб-қувватлади.

Гарчи таблодаги ҳисоб биз истагандек бўлмаса-да, 22 ёшли ҳимоячимизнинг Криштиану Роналдудек афсона билан майдонда тенгма-тенг баҳслаша олиши ва ундан бундай ҳурмат кўриши ўзбек футболининг келажаги буюк эканидан далолатдир!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгалладиЯпония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгалладиБугун, 09:51Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Бугун, 09:45Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Бугун, 09:37Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)Бугун, 09:30Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 09:18Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаЛионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 02:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди