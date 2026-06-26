Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тарихий Жаҳон чемпионатидаги иштироки нафақат шиддатли ўйинлар, балки дунё юлдузлари билан бўлган қизиқарли воқеалар билан ҳам мухлислар хотирасида қоладиган бўлди. Айниқса, Португалияга қарши кечган баҳсда миллий жамоамиз ва "Манчестер Сити" ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ҳамда футбол афсонаси Криштиану Роналду ўртасидаги суҳбатлар бутун дунё ОАВ диққат марказида бўлган эди. Ўшанда уларнинг аниқ нима ҳақида гаплашгани сирлигича қолаётганди.
Хушхабар! Таниқли спорт журналисти Даврон Файзиев ўзининг Instagram саҳифасида Хьюстондаги учрашувдан эксклюзив лавҳалар жойлаштириб, икки юлдуз ўртасидаги ўша сирли суҳбат тафсилотларини очиқлади.
29-дақиқадаги баҳс: «Аббос қўпол ўйинчи эмас!»
Ўйиннинг энг ҳаяжонли ва муҳокамали лаҳзаси 29-дақиқада юз берди. Ярим ҳимоячимиз Азиз Ғаниев узоқ масофадан даҳшатли ва ўта чиройли супергол уриб, ҳисобни 2:1 кўринишига келтирганди. Бироқ марокашлик ҳакам Жалол Жайед VAR такрорини кўриб, ҳужум бошланишида Аббосбек Файзуллаев Португалия ҳимоячиси Жоау Канселуга нисбатан қоида бузган деб топди ва голни бекор қилди. Айнан шу эпизоддан кейин Роналду ва Ҳусанов ўртасида баҳс келиб чиққан.
Журналист Даврон Файзиевга Абдуқодир Ҳусановнинг ўзи вазиятни қуйидагича тушунтириб берган:
"Ўйин давомида жуда кўп гаплашдик. Асосан майдондаги вазиятлар ҳақида фикр алмашдик. Айнан ўша видеода бир-биримизга нималар деганимизни аниқ эслай олмайман. Масалан, бекор қилинган голимиздан кейин бироз тортишиб қолдик. Роналду ўша эпизодда қоида бузилганини айтди, мен эса Аббос қўпол ўйнайдиган футболчи эмаслигини таъкидладим. Бироқ ҳар сафар суҳбатимиз илиқ ва дўстона руҳда ўтди".
60-дақиқа: Роналдудан ўзбек ҳимоячисига дўстона далда
Эслатиб ўтамиз, 23 июнь куни Хьюстон шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 2-турида Португалия терма жамоаси дебютант Ўзбекистонни 5:0 ҳисобида мағлуб этди. Криштиану Роналду терма жамоа сафида йирик турнирлардаги 10 та ўйинлик голсиз сериясига айнан биз билан ўйинда чек қўйиб, дубль қайд этди. Қолган голларни Нуну Мендеш ва Рафаэл Леау киритди, яна бир тўп эса дарвозабонимиз Абдувоҳид Неъматовдан автогол бўлиб дарвозамизга кирди.
Айнан 60-дақиқада, ўша бахтсиз автогол содир бўлган пайтда майдонда жуда чиройли ҳолат кузатилди. Португалия сардори Роналду "Манчестер Сити"нинг ёш ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг ёнига келиб, уни илиқ қучоқлади, елкасидан дўстона силкитиб, руҳан қўллаб-қувватлади.
Гарчи таблодаги ҳисоб биз истагандек бўлмаса-да, 22 ёшли ҳимоячимизнинг Криштиану Роналдудек афсона билан майдонда тенгма-тенг баҳслаша олиши ва ундан бундай ҳурмат кўриши ўзбек футболининг келажаги буюк эканидан далолатдир!
…