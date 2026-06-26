Гоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқда
Полшанинг машҳур Гоодрам бренди оператив хотира бозорида кутилмаган қадам ташлади. Компания ўзининг янги Ривал DDR4 Радиант туркумини намойиш этди. Ушбу линиянинг асосий хусусияти шундаки, унда замонавий тизимлар учун аллақачон эскирган деб ҳисобланган 4 GB ҳажмли модуллар яна пайдо бўлди. Бу қадам технологик оламда бюджетли ечимларга бўлган талаб ҳали ҳам юқорилигидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Гоодрам Ривал DDR4 Радиант серияси турли эҳтиёжлар учун 4, 8, 16 ва 32 GB ҳажмли вариантларни ўз ичига олади. Барча модуллар 3200 МТ/с тезликда ишлайди, бу эса бугунги кунда офис компьютерлари ва бошланғич даражадаги ўйин тизимлари учун стандарт кўрсаткич ҳисобланади. Тайминглар КЛ16 ёки КЛ18 даражасида белгиланган бўлиб, кучланиш модификацияга қараб 1,2 В ёки 1,35 В ни ташкил этади.
Техник хусусиятлар ва дизайн ёндашувиЯнги хотира модуллари сифатли DRAM чиплари ва қора рангли босма плата (ПКБ) асосига қурилган. Ташқи кўринишига тўхталадиган бўлсак, ишлаб чиқарувчи ўзига хос "псевдо-геймеряча" услубдаги радиаторлардан фойдаланган. Харидорлар учун икки хил ранг танлови — қизил ва яшил радиаторли моделлар таклиф этилмоқда. Бу радиаторлар нафақат эстетик кўриниш беради, балки чиплардан иссиқликни самаралироқ тарқатишга ҳам хизмат қилади.
Ўзбекистон бозорида ҳам Гоодрам маҳсулотлари ўзининг ҳамёнбоплиги билан танилган. 4 GB ҳажмли планкаларнинг қайтиши, айниқса, давлат муассасалари, мактаблар ва оддий офис ишлари учун йиғиладиган компьютерлар учун айни муддао бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда оператив хотира нархларининг бироз кўтарилиши фонида, бундай кичик ҳажмли модуллар тизим таннархини пасайтириш имконини беради.
Мутахассисларнинг фикрича, 4 GB ҳажмли модуллар асосан ОEМ-сегменти, яни тайёр компьютер йиғувчи компаниялар учун мўлжалланган. Бугунги кунда Windows 10 ёки Windows 11 операцион тизимлари барқарор ишлаши учун камида 8 GB оператив хотира тавсия этилса-да, иккита 4 GB ҳажмли модулни дуал-чаннел (икки каналли) режимида ишлатиш битта 8 GB модулдан кўра самаралироқ бўлиши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гоодрам компаниясининг ушбу янгилиги бозорнинг барча қатламларини қамраб олишга қаратилган. Ривал DDR4 Радиант серияси ҳам юқори ҳажмли (32 GB) хотира қидираётган фойдаланувчиларни, ҳам минимал харажат билан компьютерини янгиламоқчи бўлганларни бирдек қониқтира олади. Ҳозирча янги модулларнинг аниқ сотув нархлари эълон қилинмаган бўлса-да, улар ўз тоифасида энг рақобатбардош нархлардан бирига эга бўлиши кутилмоқда.
…