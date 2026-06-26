Гоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқда

·0·Техно
Гоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқда

Полшанинг машҳур Гоодрам бренди оператив хотира бозорида кутилмаган қадам ташлади. Компания ўзининг янги Ривал DDR4 Радиант туркумини намойиш этди. Ушбу линиянинг асосий хусусияти шундаки, унда замонавий тизимлар учун аллақачон эскирган деб ҳисобланган 4 GB ҳажмли модуллар яна пайдо бўлди. Бу қадам технологик оламда бюджетли ечимларга бўлган талаб ҳали ҳам юқорилигидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Гоодрам Ривал DDR4 Радиант серияси турли эҳтиёжлар учун 4, 8, 16 ва 32 GB ҳажмли вариантларни ўз ичига олади. Барча модуллар 3200 МТ/с тезликда ишлайди, бу эса бугунги кунда офис компьютерлари ва бошланғич даражадаги ўйин тизимлари учун стандарт кўрсаткич ҳисобланади. Тайминглар КЛ16 ёки КЛ18 даражасида белгиланган бўлиб, кучланиш модификацияга қараб 1,2 В ёки 1,35 В ни ташкил этади.

Техник хусусиятлар ва дизайн ёндашуви

Янги хотира модуллари сифатли DRAM чиплари ва қора рангли босма плата (ПКБ) асосига қурилган. Ташқи кўринишига тўхталадиган бўлсак, ишлаб чиқарувчи ўзига хос "псевдо-геймеряча" услубдаги радиаторлардан фойдаланган. Харидорлар учун икки хил ранг танлови — қизил ва яшил радиаторли моделлар таклиф этилмоқда. Бу радиаторлар нафақат эстетик кўриниш беради, балки чиплардан иссиқликни самаралироқ тарқатишга ҳам хизмат қилади.

Ўзбекистон бозорида ҳам Гоодрам маҳсулотлари ўзининг ҳамёнбоплиги билан танилган. 4 GB ҳажмли планкаларнинг қайтиши, айниқса, давлат муассасалари, мактаблар ва оддий офис ишлари учун йиғиладиган компьютерлар учун айни муддао бўлиши мумкин. Сўнгги йилларда оператив хотира нархларининг бироз кўтарилиши фонида, бундай кичик ҳажмли модуллар тизим таннархини пасайтириш имконини беради.

Мутахассисларнинг фикрича, 4 GB ҳажмли модуллар асосан ОEМ-сегменти, яни тайёр компьютер йиғувчи компаниялар учун мўлжалланган. Бугунги кунда Windows 10 ёки Windows 11 операцион тизимлари барқарор ишлаши учун камида 8 GB оператив хотира тавсия этилса-да, иккита 4 GB ҳажмли модулни дуал-чаннел (икки каналли) режимида ишлатиш битта 8 GB модулдан кўра самаралироқ бўлиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Гоодрам компаниясининг ушбу янгилиги бозорнинг барча қатламларини қамраб олишга қаратилган. Ривал DDR4 Радиант серияси ҳам юқори ҳажмли (32 GB) хотира қидираётган фойдаланувчиларни, ҳам минимал харажат билан компьютерини янгиламоқчи бўлганларни бирдек қониқтира олади. Ҳозирча янги модулларнинг аниқ сотув нархлари эълон қилинмаган бўлса-да, улар ўз тоифасида энг рақобатбардош нархлардан бирига эга бўлиши кутилмоқда.

ГоодрамDDR4Оператив ХотираТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиЕвропада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиБугун, 12:20Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиБугун, 11:53Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиStarlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиБугун, 11:26Honor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликHonor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликБугун, 10:26«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширди«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширдиБугун, 09:45Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинҚуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинБугун, 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди