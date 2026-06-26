Гарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқда
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн миллий жамоа сафида ҳали ҳеч бир инглиз футболчисига насиб этмаган тарихий натижани қайд этиши мумкин. "Уч шерлар"нинг собиқ сардори Терри Бутчер Goal.com нашрига берган интервюсида Кейн ўзининг спорт формаси ва узоқ йиллик фаолияти билан Криштиано Роналдо даражасига чиққанини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳужумчи тўртта Жаҳон чемпионатида иштирок этган илк инглиз футболчисига айланиши учун барча имкониятларга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия футболи тарихида ҳатто Девид Бекхем, Стивен Жеррард ва Уэйн Руни каби "олтин авлод" вакиллари ҳам тўртта мундиалда қатнашиш бахтига муяссар бўлишмаган. Гарри Кейн эса 2018 ва 2022-йиллардаги турнирларда иштирок этиб улгурган. Агар у 2026-йилда АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган мусобақада майдонга тушса, бу унинг учинчи турнири бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, Кейн 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам терма жамоага ёрдам бера олади.
Криштиано Роналдо ва Лионель Месси йўлиданҲозирда Бавария сафида тўп сураётган 31 ёшли ҳужумчи ўзининг жисмоний ҳолатини аъло даражада сақлаб қолмоқда. 2025-26-йилги мавсумда у клуб миқёсида 61 та гол уришга муваффақ бўлди, бу эса унинг ҳали ҳам юқори спорт формасида эканидан далолат беради. Терри Бутчернинг сўзларига кўра, Кейн худди Криштиано Роналдо ва Лионель Месси каби 40 ёшгача юқори савияда ўйнаш салоҳиятига эга.
"Бу Криштиано Роналдонинг олтинчи мундиалига айланиши мумкин. Гарри Кейн ҳам худди шундай узоқ вақт хизмат қила оладиган ўйинчи. Унинг Бавария клубидаги ўйинларини кўриб турибмиз, гарчи Германия чемпионати Англия Премер-лигаси каби шиддатли бўлмаса-да, у мунтазам гол урмоқда ва жамоа учун зарур ишни бажаряпти", — дейди Бутчер.
Кейн ҳозирга қадар Англия терма жамоаси сафида 81 та гол урган ва бу борада рекордчи ҳисобланади. Унинг навбатдаги мақсади Питер Шилтоннинг 125 талик ўйинлар рекордини янгилаш ва миллий жамоа билан 60 йиллик танаффусдан сўнг нуфузли совринни қўлга киритишдир. Агар у Англия билан Жаҳон чемпиони унвонига эга чиқса, мамлакат тарихидаги энг буюк футболчи мақомини муҳрлаб қўяди.
Собиқ ҳимоячининг таъкидлашича, Кейннинг самимийлиги ва меҳнатсеварлиги уни мухлислар учун севимли қаҳрамонга айлантирган. "У шунчаки ажойиб йигит. Ҳамма уни яхши кўради, чунки у ҳалол ва ўз иши билан банд. Агар у Англия билан Жаҳон кубогини ютса, фаолиятини қачон тугатишни ўзи ҳал қилади ва буни муносиб тарзда амалга оширади", — дея қўшимча қилди Терри Бутчер.
…