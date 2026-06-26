Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»
Туркия миллий жамоаси яримҳимоячиси Арда Гулер жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида АҚШ устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабадан кейин ўз ўйини ва жамоанинг турнирдаги иштироки ҳақида кескин фикр билдирди.
21 ёшли футболчи АҚШга қарши баҳсда гол урган ва учрашувнинг энг яхши ўйинчиси деб топилганига қарамай, ўз ҳаракатларидан қониқмаганини тан олди.
«Жуда ёмон ўйнадим. Танқидчилар нима деса ҳам, барчаси ҳақ. Умуман олганда, Туркия турнирни жуда ёмон ўтказди. Натижада мусобақадаги иштирокимизни эрта якунлашимизга тўғри келди», — деди Гулер.
«Реал» яримҳимоячиси турнир давомида йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқариш ва келгусида вазиятни ўзгартиришга умид қилаётганини таъкидлади.
«Умид қиламанки, бундан кейин барчасини тўғрилай оламиз. АҚШга қарши ўйин олдидан менинг руҳий ҳолатим яхши эмаслиги айтилди. Ҳар қандай танқидга тайёрман. Уларнинг барчаси адолатли», — дея Гулернинг сўзларини келтирди The Touchline нашри.
Эслатиб ўтамиз, Винченцо Монтелла бошчилигидаги Туркия миллий жамоаси «D» гуруҳида 3 очко тўплаб, тўртинчи ўринни эгаллади ва жаҳон чемпионатини гуруҳ босқичида якунлади.
АҚШга қарши ғалаба туркияликлар учун турнирдаги ягона муваффақият бўлди. Бироқ бу натижа жамоанинг плей-офф босқичига чиқиши учун етарли бўлмади.
…