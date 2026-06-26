Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»

·29·Спорт
Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»

Туркия миллий жамоаси яримҳимоячиси Арда Гулер жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида АҚШ устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабадан кейин ўз ўйини ва жамоанинг турнирдаги иштироки ҳақида кескин фикр билдирди.

21 ёшли футболчи АҚШга қарши баҳсда гол урган ва учрашувнинг энг яхши ўйинчиси деб топилганига қарамай, ўз ҳаракатларидан қониқмаганини тан олди.

«Жуда ёмон ўйнадим. Танқидчилар нима деса ҳам, барчаси ҳақ. Умуман олганда, Туркия турнирни жуда ёмон ўтказди. Натижада мусобақадаги иштирокимизни эрта якунлашимизга тўғри келди», — деди Гулер.

«Реал» яримҳимоячиси турнир давомида йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқариш ва келгусида вазиятни ўзгартиришга умид қилаётганини таъкидлади.

«Умид қиламанки, бундан кейин барчасини тўғрилай оламиз. АҚШга қарши ўйин олдидан менинг руҳий ҳолатим яхши эмаслиги айтилди. Ҳар қандай танқидга тайёрман. Уларнинг барчаси адолатли», — дея Гулернинг сўзларини келтирди The Touchline нашри.

Эслатиб ўтамиз, Винченцо Монтелла бошчилигидаги Туркия миллий жамоаси «D» гуруҳида 3 очко тўплаб, тўртинчи ўринни эгаллади ва жаҳон чемпионатини гуруҳ босқичида якунлади.

АҚШга қарши ғалаба туркияликлар учун турнирдаги ягона муваффақият бўлди. Бироқ бу натижа жамоанинг плей-офф босқичига чиқиши учун етарли бўлмади.

Арда ГюлерТурцияРеал МадридВинченцо Монтелла
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчиБугун, 14:05Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 14:05Жозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиЖозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиБугун, 13:36Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурАнглия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурБугун, 13:19Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиНеймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиБугун, 13:14Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиАрсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди