Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этди

·30·Техно
Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этди

Смартфонлар бозорида ихчам қурилмаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Nubia компанияси кутилмаган қадам ташлади. МВК Шангҳаи 2026 кўргазмасида намойиш этилган янги Nubia Нео 5 Max модели ўзининг рекорд даражадаги улкан экрани билан кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Ушбу қурилма ўз вақтида оммабоп бўлган, аммо кейинчалик унутилган "пландофон" (планшет ва телефон гибриди) форматини яна бир бор трендга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Nubia Нео 5 Max смартфони 7,5 дюймли дисплей билан жиҳозланган. Бу ўлчам ҳозирги кундаги ўртача смартфонлардан сезиларли даражада катта бўлиб, уни деярли кичик планшетлар қаторига қўшади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу модел нафақат Осиё бозори, балки халқаро майдон, жумладан, Европа мамлакатлари учун ҳам мўлжалланган. Бу эса Ўзбекистон каби технологик янгиликларга бой бозорларда ҳам ушбу гигант қурилмани кўриш имкониятини оширади.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Қурилма ўрта даражадаги техник кўрсаткичларга эга бўлиб, у асосан мультимедиа ва контент истеъмоли учун мўлжалланган. Смартфонга 1,5К аниқликдаги ИПС панели ўрнатилган. Гарчи у флагман даражасидаги OLED экран бўлмаса-да, юқори аниқлик тасвир сифатини таъминлайди. Қурилманинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 7100 процессори асосига қурилган бўлиб, у кундалик вазифалар ва ўйинлар учун етарли қувватни тақдим этади.

Янги моделнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг аккумуляторидир. 7000 мА·ш сиғимли батарея бундай улкан экраннинг энергия сарфини қоплаш билан бирга, фойдаланувчига узоқ вақт давомида қувватлаш қурилмасисиз ҳаракатланиш имконини беради. Дастурий таъминот сифатида эса энг сўнгги Android 16 операцион тизими танланган, бу эса қурилманинг узоқ муддатли долзарблигини кафолатлайди.

Геймерлар учун махсус ечим

Nubia Нео 5 Max шунчаки катта телефон эмас, балки у мобил ўйин ишқибозлари учун ҳам қизиқарли ечимларни таклиф этади. Смартфоннинг ўзига хос хусусиятларидан бири — махсус ечилувчи ўйин контроллерини қўллаб-қувватлашидир. Ушбу аксессуар ёрдамида қурилмани тўлақонли портатив ўйин консолига айлантириш мумкин. Бу ёндашув Nubia брендининг геймерлар аудиториясига бўлган эътиборини яна бир бор тасдиқлайди.

Қизиқарли жиҳати шундаки, бозор ҳозирда икки хил йўналишга бўлинмоқда: бир томондан Nubia каби гигантлар ўзининг улкан экранли моделларини тақдим этаётган бўлса, иккинчи томондан Enough Phone каби стартаплар 5,2 дюймли ихчам ва қулай смартфонлар устида ишламоқда. Бу эса фойдаланувчиларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, кенг танлов имкониятини беради. Nubia Нео 5 Max эса катта экран ва юқори автономликни қадрлайдиганлар учун айни муддао бўлиши шубҳасиз.

NubiaНео 5 MaxСмартфонAndroid 16Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларNothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларБугун, 14:22Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиHonor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиБугун, 13:27Гоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаГоодрам янги Ривал DDR4 Радиант хотира модулларини тақдим этди: 4 GB ҳажмли планкалар қайтмоқдаБугун, 12:53Европада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиЕвропада аномал иссиқ фонида кондиционерларга талаб кескин ортди: Ўрнатиш нархи 1000 еврога етдиБугун, 12:20Samsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy S23 туркуми учун муҳим хавфсизлик янгиланиши тақдим этилдиБугун, 11:53Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиStarlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўладиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди