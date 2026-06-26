Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этди
Смартфонлар бозорида ихчам қурилмаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Nubia компанияси кутилмаган қадам ташлади. МВК Шангҳаи 2026 кўргазмасида намойиш этилган янги Nubia Нео 5 Max модели ўзининг рекорд даражадаги улкан экрани билан кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Ушбу қурилма ўз вақтида оммабоп бўлган, аммо кейинчалик унутилган "пландофон" (планшет ва телефон гибриди) форматини яна бир бор трендга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Nubia Нео 5 Max смартфони 7,5 дюймли дисплей билан жиҳозланган. Бу ўлчам ҳозирги кундаги ўртача смартфонлардан сезиларли даражада катта бўлиб, уни деярли кичик планшетлар қаторига қўшади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу модел нафақат Осиё бозори, балки халқаро майдон, жумладан, Европа мамлакатлари учун ҳам мўлжалланган. Бу эса Ўзбекистон каби технологик янгиликларга бой бозорларда ҳам ушбу гигант қурилмани кўриш имкониятини оширади.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҚурилма ўрта даражадаги техник кўрсаткичларга эга бўлиб, у асосан мультимедиа ва контент истеъмоли учун мўлжалланган. Смартфонга 1,5К аниқликдаги ИПС панели ўрнатилган. Гарчи у флагман даражасидаги OLED экран бўлмаса-да, юқори аниқлик тасвир сифатини таъминлайди. Қурилманинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 7100 процессори асосига қурилган бўлиб, у кундалик вазифалар ва ўйинлар учун етарли қувватни тақдим этади.
Янги моделнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг аккумуляторидир. 7000 мА·ш сиғимли батарея бундай улкан экраннинг энергия сарфини қоплаш билан бирга, фойдаланувчига узоқ вақт давомида қувватлаш қурилмасисиз ҳаракатланиш имконини беради. Дастурий таъминот сифатида эса энг сўнгги Android 16 операцион тизими танланган, бу эса қурилманинг узоқ муддатли долзарблигини кафолатлайди.
Геймерлар учун махсус ечимNubia Нео 5 Max шунчаки катта телефон эмас, балки у мобил ўйин ишқибозлари учун ҳам қизиқарли ечимларни таклиф этади. Смартфоннинг ўзига хос хусусиятларидан бири — махсус ечилувчи ўйин контроллерини қўллаб-қувватлашидир. Ушбу аксессуар ёрдамида қурилмани тўлақонли портатив ўйин консолига айлантириш мумкин. Бу ёндашув Nubia брендининг геймерлар аудиториясига бўлган эътиборини яна бир бор тасдиқлайди.
Қизиқарли жиҳати шундаки, бозор ҳозирда икки хил йўналишга бўлинмоқда: бир томондан Nubia каби гигантлар ўзининг улкан экранли моделларини тақдим этаётган бўлса, иккинчи томондан Enough Phone каби стартаплар 5,2 дюймли ихчам ва қулай смартфонлар устида ишламоқда. Бу эса фойдаланувчиларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, кенг танлов имкониятини беради. Nubia Нео 5 Max эса катта экран ва юқори автономликни қадрлайдиганлар учун айни муддао бўлиши шубҳасиз.
…