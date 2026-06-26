Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрлади
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлади. Лондон клуби бразилиялик юлдуз учун дастлабки 55 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифни амалга оширди, бироқ бу сўров рад этилди. Шунга қарамай, Микел Артета жамоаси таслим бўлиш ниятида эмас ва тез орада яхшиланган таклиф билан чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Глобо нашри хабарига кўра, Арсенал спорт директори Андреа Берта ушбу трансферни амалга оширишда асосий ташаббускор бўлиб турибди. Берта Мадриднинг Атлетико клубидаги фаолияти давомидан буён Бруно Гуимараеснинг ўйинларини яқиндан кузатиб келади. Эндиликда у футболчини "канонирлар"нинг марказий чизиғини кучайтириш учун идеал номзод деб ҳисобламоқда.
Нюкаслнинг қатъий позициясиНюкасл Юнайтед раҳбарияти ўз сардорини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. 28 ёшли футболчи жамоанинг тактик схемасида ҳал қилувчи рол ўйнайди ва мухлисларнинг севимлисига айланган. Қолаверса, унинг клуб билан 2028-йилнинг июнига қадар амал қиладиган шартномаси борлиги "ҳаккалар"га музокараларда устунлик бермоқда. Саудия Арабистони инвестиция жамғармаси (ПИФ) эгалик қиладиган клуб ҳозирча молиявий босим остида эмас ва ўзининг энг яхши ўйинчисини сотишга эҳтиёж сезмаяпти.
Шунга қарамай, Нюкасл келаси мавсумда Европа мусобақаларида иштирок этмаслиги трансфер эҳтимолини ошириши мумкин. Чемпионлик унвонини ҳимоя қилаётган Арсенал каби клубдан тушган таклиф ҳар қандай футболчи учун жозибали кўриниши табиий. Goal.com маълумотига кўра, Лондон клуби таклиф қилаётган янги молиявий пакет Нюкаслнинг иродасини жиддий синовдан ўтказиши кутилмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинБруно Гуимараес айни дамда 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Бразилия терма жамоаси сафида ўз маҳоратини намойиш этмоқда. У гуруҳ босқичида жамоасининг энг яхши ўйинчиларидан бирига айланди. Хусусан, Шотландияга қарши баҳсда иккита голли узатмани амалга ошириб, жами ассистлари сонини учтага етказди. Унинг халқаро майдондаги муваффақиятли иштироки трансфер қиймати янада ошишига хизмат қилмоқда.
Ўтган мавсумда ярим ҳимоячи Нюкасл сафида барча мусобақаларда 41 та ўйинда майдонга тушиб, 17 та голли ҳаракатда (гол ва ассист) иштирок этган. Микел Артета айнан унинг тўпни назорат қилиш қобилияти ва тактик интизомини юқори баҳоламоқда. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Бразилия терма жамоасининг Япония билан бўладиган плей-офф баҳсига қаратган бўлса-да, клублар ўртасидаги мулоқотдан хабардор экани айтилмоқда.
…