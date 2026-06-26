Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрлади

·44·Спорт
Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрлади

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлади. Лондон клуби бразилиялик юлдуз учун дастлабки 55 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифни амалга оширди, бироқ бу сўров рад этилди. Шунга қарамай, Микел Артета жамоаси таслим бўлиш ниятида эмас ва тез орада яхшиланган таклиф билан чиқишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Глобо нашри хабарига кўра, Арсенал спорт директори Андреа Берта ушбу трансферни амалга оширишда асосий ташаббускор бўлиб турибди. Берта Мадриднинг Атлетико клубидаги фаолияти давомидан буён Бруно Гуимараеснинг ўйинларини яқиндан кузатиб келади. Эндиликда у футболчини "канонирлар"нинг марказий чизиғини кучайтириш учун идеал номзод деб ҳисобламоқда.

Нюкаслнинг қатъий позицияси

Нюкасл Юнайтед раҳбарияти ўз сардорини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. 28 ёшли футболчи жамоанинг тактик схемасида ҳал қилувчи рол ўйнайди ва мухлисларнинг севимлисига айланган. Қолаверса, унинг клуб билан 2028-йилнинг июнига қадар амал қиладиган шартномаси борлиги "ҳаккалар"га музокараларда устунлик бермоқда. Саудия Арабистони инвестиция жамғармаси (ПИФ) эгалик қиладиган клуб ҳозирча молиявий босим остида эмас ва ўзининг энг яхши ўйинчисини сотишга эҳтиёж сезмаяпти.

Шунга қарамай, Нюкасл келаси мавсумда Европа мусобақаларида иштирок этмаслиги трансфер эҳтимолини ошириши мумкин. Чемпионлик унвонини ҳимоя қилаётган Арсенал каби клубдан тушган таклиф ҳар қандай футболчи учун жозибали кўриниши табиий. Goal.com маълумотига кўра, Лондон клуби таклиф қилаётган янги молиявий пакет Нюкаслнинг иродасини жиддий синовдан ўтказиши кутилмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйин

Бруно Гуимараес айни дамда 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Бразилия терма жамоаси сафида ўз маҳоратини намойиш этмоқда. У гуруҳ босқичида жамоасининг энг яхши ўйинчиларидан бирига айланди. Хусусан, Шотландияга қарши баҳсда иккита голли узатмани амалга ошириб, жами ассистлари сонини учтага етказди. Унинг халқаро майдондаги муваффақиятли иштироки трансфер қиймати янада ошишига хизмат қилмоқда.

Ўтган мавсумда ярим ҳимоячи Нюкасл сафида барча мусобақаларда 41 та ўйинда майдонга тушиб, 17 та голли ҳаракатда (гол ва ассист) иштирок этган. Микел Артета айнан унинг тўпни назорат қилиш қобилияти ва тактик интизомини юқори баҳоламоқда. Ҳозирда футболчи бор эътиборини Бразилия терма жамоасининг Япония билан бўладиган плей-офф баҳсига қаратган бўлса-да, клублар ўртасидаги мулоқотдан хабардор экани айтилмоқда.

АрсеналНюкаслБруно ГуимараесТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиЖозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиБугун, 13:36Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурАнглия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурБугун, 13:19Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиНеймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиБугун, 13:14Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиКуман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиБугун, 12:38Гарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаГарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаБугун, 12:32Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Бугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди