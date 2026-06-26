«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи

·95·Спорт
«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи

«Челси» яримҳимоячиси Энцо Фернандес Мадриднинг «Реал» клуби учун асосий трансфер мақсадларидан бирига айланди. Бу ҳақда Defensa Central нашри хабар берди.

Манба маълумотига кўра, «қироллик клуби» президенти Флорентино Перес 25 ёшли аргентиналик футболчини Мадридга олиб келиш имкониятларини жиддий ўрганмоқда.

Қайд этилишича, «Реал» Фернандес трансфери учун «Челси»га бир йўла икки нафар футболчисини таклиф қилишга тайёр. Мадридликлар қанот ҳимоячиси Алваро Каррерас ва яримҳимоячи Эдуардо Камавингани келишувнинг бир қисми сифатида Лондон клубига бериши мумкин.

Энцо Фернандес «Челси» яримҳимоясидаги асосий футболчилардан бири ҳисобланади. Шу сабабли унинг трансфери осон кечмаслиги кутилмоқда.

Аргентиналик футболчининг бозор қиймати 90 миллион еврога баҳоланмоқда. Унинг «кўклар» билан амалдаги шартномаси 2032 йилнинг июнь ойи охирига қадар мўлжалланган.

Энди асосий масала — «Челси» Каррерас ва Камавинга иштирокидаги эҳтимолий таклифни кўриб чиқадими ёки Энцо Фернандесни жамоада сақлаб қолишни афзал биладими.

Реал МадридЧелсиЭнцо ФернандесФлорентино Перес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Бугун, 14:15Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 14:05Жозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиЖозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиБугун, 13:36Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурАнглия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурБугун, 13:19Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиНеймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиБугун, 13:14Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиАрсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди