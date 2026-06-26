«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи
«Челси» яримҳимоячиси Энцо Фернандес Мадриднинг «Реал» клуби учун асосий трансфер мақсадларидан бирига айланди. Бу ҳақда Defensa Central нашри хабар берди.
Манба маълумотига кўра, «қироллик клуби» президенти Флорентино Перес 25 ёшли аргентиналик футболчини Мадридга олиб келиш имкониятларини жиддий ўрганмоқда.
Қайд этилишича, «Реал» Фернандес трансфери учун «Челси»га бир йўла икки нафар футболчисини таклиф қилишга тайёр. Мадридликлар қанот ҳимоячиси Алваро Каррерас ва яримҳимоячи Эдуардо Камавингани келишувнинг бир қисми сифатида Лондон клубига бериши мумкин.
Энцо Фернандес «Челси» яримҳимоясидаги асосий футболчилардан бири ҳисобланади. Шу сабабли унинг трансфери осон кечмаслиги кутилмоқда.
Аргентиналик футболчининг бозор қиймати 90 миллион еврога баҳоланмоқда. Унинг «кўклар» билан амалдаги шартномаси 2032 йилнинг июнь ойи охирига қадар мўлжалланган.
Энди асосий масала — «Челси» Каррерас ва Камавинга иштирокидаги эҳтимолий таклифни кўриб чиқадими ёки Энцо Фернандесни жамоада сақлаб қолишни афзал биладими.
…