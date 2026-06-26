Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлари

·0·Спорт
Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлари

Европа футболининг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бири, РБ Леипзиг ва Кот-дъИвуар терма жамоаси вингери Ян Диоманде ўзининг келажаги борасидаги миш-мишларга илк бор расмий муносабат билдирди. Сўнгги вақтларда Англиянинг Ливерпул клуби ушбу 19 ёшли футболчини қўлга киритиш учун ҳаракатларини сезиларли даражада фаоллаштирган. Бундеслига ва жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортган Диоманде ҳозирда трансфер бозоридаги энг харидоргир ўйинчилардан бирига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кот-дъИвуарнинг Кюрасао устидан қозонган ғалабасидан сўнг, журналистлар ёш иқтидор эгасини кейинги мавсумда қайси жамоа шарафини ҳимоя қилиши ҳақидаги саволлар билан қисқача сўроққа тутишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Диоманде ҳозирча бор эътиборини фақат терма жамоа сафидаги ўйинларига қаратганини таъкидлаган. "Келажагим ҳақида ҳозир ўйлаётганим йўқ. Бор энергиямни жаҳон чемпионатига сарфлаяпман, турнирдан кейин нима бўлишини эса вақт кўрсатади", — дея жавоб берган футболчи.

Ливерпулнинг Муҳаммад Салах ўрнига режаси

Ливерпул раҳбарияти Ян Диомандени жамоанинг тирик афсонаси Муҳаммад Салах ўрнини боса оладиган муносиб номзод сифатида кўрмоқда. Маълумотларга кўра, мерсисайдликлар янги бош мураббий Андони Ираола бошчилигидаги янги даврни айнан ушбу иқтидорли вингер атрофида қурмоқчи. Ливерпул раҳбарияти футболчи учун 100 миллион евро (86 миллион фунт) миқдоридаги маблағни сарфлашга тайёр экани айтилмоқда.

Бироқ РБ Леипзиг ўзининг қимматбаҳо активини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Немис клуби футболчи учун камида 130 миллион евро талаб қилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Диоманде Ливерпул тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланади. Шунга қарамай, трансфер пойгасида Англия клубига PSJ жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда.

PSJ омили ва футболчининг танлови

Парижликлар ҳам вазиятни диққат билан кузатиб боришмоқда. Энг қизиғи шундаки, Ян Диоманденинг ўзи аввалроқ берган интервюларида PSJ клубига нисбатан хайрихоҳлигини яширмаган. "Болалигимдан PSJга мухлислик қиламан, отажоним ҳам ушбу жамоанинг ашаддий тарафдори эди", — деган эди футболчи. Бу омил трансфер жараёнида ҳал қилувчи рол ўйнаши ва Ливерпулнинг режаларига тўсқинлик қилиши мумкин.

Ҳозирча футболчининг келажаги унинг агентлари ҳамда клублар ўртасидаги музокараларга боғлиқ бўлиб турибди. Диоманденинг ўзи эса Шимолий Америкада ўтаётган турнир якунланмагунча ҳеч қандай якуний қарор қабул қилмаслигини билдирган. Англия Премер-лигаси ва Лига 1 ўртасидаги ушбу кураш ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши шубҳасиз.

ЛиверпулЯн ДиомандеТрансферРБ ЛеипзигPSJ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Бугун, 15:29Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 15:05Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Бугун, 14:15«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчиБугун, 14:05Жозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиЖозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиБугун, 13:36Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурАнглия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди