Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб

·0·Авто
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб

Жанубий Кореянинг Hyundai автогиганти ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Элантра седанининг (ўз ватанида Аванте номи билан танилган) янги авлодини расман намойиш этди. Мазкур автомобил бренднинг "Арт оф Стеел" деб номланган янги дизайн фалсафасининг энг ёрқин намунаси бўлиб, ўзининг ўткир қирралари ва агрессив кўриниши билан ажралиб туради. Ушбу янгиланиш нафақат ташқи кўриниш, балки техник имкониятлар борасида ҳам сезиларли ўзгаришларни вада қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Элантра ўзидан олдинги моделга нисбатан сезиларли даражада кенгайган. Хусусан, ғилдираклар базаси 30 мм га узайтирилган, бу эса автомобилни ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Skoda Octavia моделидан ҳам йирикроқ қилади. Кузов кенглиги ҳам 30 мм га оширилган бўлиб, ишлаб чиқарувчи асосий эътиборни салон ичидаги кенглик ва қулайликни оширишга қаратганини таъкидламоқда.

Интерер ва рақамли технологиялар

Автомобил ички қисми "шинам ва қулай" концепцияси асосида яратилган. Олд панел ва эшик қопламалари ҳайдовчи ва йўловчи ўриндиқларини гўёки ўраб олгандек дизайнга эга. Шунингдек, салонда созланиши мумкин бўлган ЛEД ёритгичлар ўрнатилган. Ҳайдовчи учун мўлжалланган дисплей панелнинг юқори қисмига жойлаштирилган бўлиб, бу ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасдан тезлик ва бошқа муҳим маълумотларни кузатиб боришига хизмат қилади.

Марказий қисмда 12,9 ёки 14,6 дюймли улкан сенсорли экран жой олган. Тизим Hyundai компаниясининг янги Плеос операцион тизимида ишлайди. Autocar нашрининг хабар беришича, ушбу тизим смартфонни улашга эҳтиёж қолдирмасдан, тўғридан-тўғри навигация ва мусиқа иловаларини ўрнатиш имконини беради. Иқлим назорати тизими учун эса экраннинг пастки қисмида анъанавий тугмалар ва айланма бошқарувчилар сақлаб қолинган.

Двигателлар ва инновацион функциялар

Ҳозирча янги модел Корея бозори учун иккита куч агрегати билан таклиф этилмоқда: 147 от кучига эга 2,0 литрли бензинли двигател ва 155 от кучига эга 1.6 литрли гибрид қурилма. Гибрид версия янги интеллектуал регенератив тормозлаш тизими билан жиҳозланган. Ушбу тизим йўлни олдиндан таҳлил қилиб, батареяни қувватлаш самарадорлигини ошириш учун тормозлаш кучини автоматик равишда мослаштиради.

Яна бир қизиқарли жиҳати, янги Элантра моделида "стай моде" режими жорий этилган. Бу функция автомобил тўхтаб турганда кичик тортиш батареясидан иқлим назорати ва мультимедиа тизимини қувватлантириш учун фойдаланиш имконини беради. Бу хусусият одатда фақат йирик батареяли электромобилларда (EV) учрарди.

Янги Элантра яқин ҳафталарда Корея бозорида сотувга чиқади. Ҳозирча Hyundai ушбу моделни Европа бозорига олиб кириш масаласини очиқ қолдирмоқда. Шунингдек, автомобил ихлосмандлари моделнинг юқори унумдорликка эга Элантра Н версияси чиқишини ҳам интизорлик билан кутишмоқда. Ўзбекистон бозорида Элантра модели анъанавий равишда юқори талабга эга эканлигини ҳисобга олсак, янги авлоднинг кириб келиши маҳаллий седанлар сегментида рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.

HyundaiЭлантраАвтомобилТехнологияСедан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришБугун, 15:52Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиАфсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиБугун, 14:58Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиRenault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиБугун, 14:54Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Бугун, 09:59BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиBMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиБугун, 08:57JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиJLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди