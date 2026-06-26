Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Жанубий Кореянинг Hyundai автогиганти ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Элантра седанининг (ўз ватанида Аванте номи билан танилган) янги авлодини расман намойиш этди. Мазкур автомобил бренднинг "Арт оф Стеел" деб номланган янги дизайн фалсафасининг энг ёрқин намунаси бўлиб, ўзининг ўткир қирралари ва агрессив кўриниши билан ажралиб туради. Ушбу янгиланиш нафақат ташқи кўриниш, балки техник имкониятлар борасида ҳам сезиларли ўзгаришларни вада қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Элантра ўзидан олдинги моделга нисбатан сезиларли даражада кенгайган. Хусусан, ғилдираклар базаси 30 мм га узайтирилган, бу эса автомобилни ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Skoda Octavia моделидан ҳам йирикроқ қилади. Кузов кенглиги ҳам 30 мм га оширилган бўлиб, ишлаб чиқарувчи асосий эътиборни салон ичидаги кенглик ва қулайликни оширишга қаратганини таъкидламоқда.
Интерер ва рақамли технологияларАвтомобил ички қисми "шинам ва қулай" концепцияси асосида яратилган. Олд панел ва эшик қопламалари ҳайдовчи ва йўловчи ўриндиқларини гўёки ўраб олгандек дизайнга эга. Шунингдек, салонда созланиши мумкин бўлган ЛEД ёритгичлар ўрнатилган. Ҳайдовчи учун мўлжалланган дисплей панелнинг юқори қисмига жойлаштирилган бўлиб, бу ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасдан тезлик ва бошқа муҳим маълумотларни кузатиб боришига хизмат қилади.
Марказий қисмда 12,9 ёки 14,6 дюймли улкан сенсорли экран жой олган. Тизим Hyundai компаниясининг янги Плеос операцион тизимида ишлайди. Autocar нашрининг хабар беришича, ушбу тизим смартфонни улашга эҳтиёж қолдирмасдан, тўғридан-тўғри навигация ва мусиқа иловаларини ўрнатиш имконини беради. Иқлим назорати тизими учун эса экраннинг пастки қисмида анъанавий тугмалар ва айланма бошқарувчилар сақлаб қолинган.
Двигателлар ва инновацион функцияларҲозирча янги модел Корея бозори учун иккита куч агрегати билан таклиф этилмоқда: 147 от кучига эга 2,0 литрли бензинли двигател ва 155 от кучига эга 1.6 литрли гибрид қурилма. Гибрид версия янги интеллектуал регенератив тормозлаш тизими билан жиҳозланган. Ушбу тизим йўлни олдиндан таҳлил қилиб, батареяни қувватлаш самарадорлигини ошириш учун тормозлаш кучини автоматик равишда мослаштиради.
Яна бир қизиқарли жиҳати, янги Элантра моделида "стай моде" режими жорий этилган. Бу функция автомобил тўхтаб турганда кичик тортиш батареясидан иқлим назорати ва мультимедиа тизимини қувватлантириш учун фойдаланиш имконини беради. Бу хусусият одатда фақат йирик батареяли электромобилларда (EV) учрарди.
Янги Элантра яқин ҳафталарда Корея бозорида сотувга чиқади. Ҳозирча Hyundai ушбу моделни Европа бозорига олиб кириш масаласини очиқ қолдирмоқда. Шунингдек, автомобил ихлосмандлари моделнинг юқори унумдорликка эга Элантра Н версияси чиқишини ҳам интизорлик билан кутишмоқда. Ўзбекистон бозорида Элантра модели анъанавий равишда юқори талабга эга эканлигини ҳисобга олсак, янги авлоднинг кириб келиши маҳаллий седанлар сегментида рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.
…