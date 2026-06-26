Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгариш
Жанубий Кореянинг Hyundai автоконцерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Элантра (ички бозорда Аванте номи билан танилган) седанининг саккизинчи авлодини расман намойиш этди. Oraдан олти йил ўтиб тақдим этилган янги модел нафақат ташқи кўриниши, балки ўлчамлари ва технологик жиҳозланиши билан ҳам аввалгиларидан тубдан фарқ қилади. ixbt.com маълумотларига кўра, автомобил эндиликда анча йирикроқ ва замонавийроқ кўринишга эга бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод Элантра ўзининг ўлчамлари бўйича юқори синф автомобилларига яқинлашиб қолди. Машинанинг узунлиги 4765 мм га, кенглиги эса 1855 мм га етди. Ғилдираклар базасининг 2750 мм гача узайтирилиши салоннинг янада кенгайишига хизмат қилган. Hyundai муҳандисларининг таъкидлашича, ички маконнинг қулайлиги энди бир поғона юқори классдаги моделларга бемалол рақобатчи бўла олади.
Арт оф Стеел услубидаги янги қиёфаАвтомобил ташқи кўриниши бренднинг янги "Арт оф Стеел" дизайн фалсафаси асосида яратилган. Олд қисмда кенгайтирилган радиатор панжараси ва икки қаватли светодиодли оптика диққатни тортади. Орқа томонда эса бренднинг ўзига хос белгиси — "Ҳ" ҳарфи кўринишидаги яхлит светодиод чизиғи ўрнатилган. Шунингдек, янги 18 дюймли дисклар ва ўткир қиррали ғилдирак аркалари седан спортча қиёфа бахш этган.
Салонда рақамли технологияларга катта урғу берилган. Марказий панелда 14,6 дюймли (бошланғич комплектацияларда 12,9 дюйм) улкан сенсорли экран жойлашган. Плеос Коннект тизими бошқарувидаги мультимедиа мажмуаси Глео AI сунъий интеллект ёрдамчиси билан жиҳозланган бўлиб, у ҳайдовчи билан табиий тилда мулоқот қила олади. Шунга қарамай, Hyundai энг муҳим функциялар учун жисмоний тугмаларни сақлаб қолган.
Техник кўрсаткичлар ва хавфсизликҲозирча седан икки хил куч агрегати билан таклиф этилмоқда:
- 2,0 литрли атмосфера двигатели (147 от кучи);
- 1,6 литрли двигател асосидаги гибрид тизим (155 от кучи).
Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган: автомобил 10 та хавфсизлик ёстиғи, адаптив круиз-контрол, масофадан туриб парковка қилиш тизими ва орқага ҳаракатланишда ёрдамчи датчиклар билан таъминланган. Шунингдек, адашиб газ педалини босиб юборганда автоматик тормозланиш функцияси ҳам жорий этилган. Янги Hyundai Elantra йил якунига қадар Жанубий Кореяда, сўнгра жаҳон бозорларида сотувга чиқиши кутилмоқда.
…