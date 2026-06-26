Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгариш

·0·Авто
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгариш

Жанубий Кореянинг Hyundai автоконцерни ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Элантра (ички бозорда Аванте номи билан танилган) седанининг саккизинчи авлодини расман намойиш этди. Oraдан олти йил ўтиб тақдим этилган янги модел нафақат ташқи кўриниши, балки ўлчамлари ва технологик жиҳозланиши билан ҳам аввалгиларидан тубдан фарқ қилади. ixbt.com маълумотларига кўра, автомобил эндиликда анча йирикроқ ва замонавийроқ кўринишга эга бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод Элантра ўзининг ўлчамлари бўйича юқори синф автомобилларига яқинлашиб қолди. Машинанинг узунлиги 4765 мм га, кенглиги эса 1855 мм га етди. Ғилдираклар базасининг 2750 мм гача узайтирилиши салоннинг янада кенгайишига хизмат қилган. Hyundai муҳандисларининг таъкидлашича, ички маконнинг қулайлиги энди бир поғона юқори классдаги моделларга бемалол рақобатчи бўла олади.

Арт оф Стеел услубидаги янги қиёфа

Автомобил ташқи кўриниши бренднинг янги "Арт оф Стеел" дизайн фалсафаси асосида яратилган. Олд қисмда кенгайтирилган радиатор панжараси ва икки қаватли светодиодли оптика диққатни тортади. Орқа томонда эса бренднинг ўзига хос белгиси — "Ҳ" ҳарфи кўринишидаги яхлит светодиод чизиғи ўрнатилган. Шунингдек, янги 18 дюймли дисклар ва ўткир қиррали ғилдирак аркалари седан спортча қиёфа бахш этган.

Салонда рақамли технологияларга катта урғу берилган. Марказий панелда 14,6 дюймли (бошланғич комплектацияларда 12,9 дюйм) улкан сенсорли экран жойлашган. Плеос Коннект тизими бошқарувидаги мультимедиа мажмуаси Глео AI сунъий интеллект ёрдамчиси билан жиҳозланган бўлиб, у ҳайдовчи билан табиий тилда мулоқот қила олади. Шунга қарамай, Hyundai энг муҳим функциялар учун жисмоний тугмаларни сақлаб қолган.

Техник кўрсаткичлар ва хавфсизлик

Ҳозирча седан икки хил куч агрегати билан таклиф этилмоқда:

  • 2,0 литрли атмосфера двигатели (147 от кучи);
  • 1,6 литрли двигател асосидаги гибрид тизим (155 от кучи).
Гибрид модификация Смарт Регенеративе Бракинг 3.0 интеллектуал рекуперация тизими билан жиҳозланган бўлиб, у ҳаракат йўналиши ва маршрутни ҳисобга олган ҳолда энергия самарадорлигини оширади. Шунингдек, Стай Моде режими ёрдамида двигателни ўт олдирмасдан тўхтаб турганда кондиционер ва мультимедиадан фойдаланиш имконияти мавжуд.

Хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган: автомобил 10 та хавфсизлик ёстиғи, адаптив круиз-контрол, масофадан туриб парковка қилиш тизими ва орқага ҳаракатланишда ёрдамчи датчиклар билан таъминланган. Шунингдек, адашиб газ педалини босиб юборганда автоматик тормозланиш функцияси ҳам жорий этилган. Янги Hyundai Elantra йил якунига қадар Жанубий Кореяда, сўнгра жаҳон бозорларида сотувга чиқиши кутилмоқда.

HyundaiЭлантраАвантеСеданАвтоолам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиАфсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиБугун, 14:58Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиRenault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиБугун, 14:54Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Бугун, 09:59BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиBMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиБугун, 08:57JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиJLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиБугун, 08:52Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиLada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди