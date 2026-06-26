Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқда

·0·Спорт
Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқда

Мадриднинг Реал Мадрид клуби раҳбарияти жамоа тизимини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Жозе Моуринюни бош мураббий лавозимига қайтарди. Португалиялик мутахассис ва франциялик юлдуз Килиан Мбаппе ўртасидаги ҳамкорлик келгуси мавсумларда клуб муваффақиятининг асосий омили бўлиши кутилмоқда. Собиқ футболчи Флорент Малоуда ушбу жуфтликни "мукаммал комбинация" деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бойле Sportс нашрига берган интервюсида Малоуда Моуриню ўз тактик схемасини айнан Килиан Мбаппе атрофида қуриши ҳақида гапирди. Унинг фикрича, ҳар икки шахс ҳам ғалаба қозонишга бўлган чексиз иштиёқи ва элит даражадаги менталитети билан бир-бирига мос келади. Моуриню ўтган мавсумда кузатилган тизимли муаммоларни бартараф этиш учун жамоага тартиб олиб кириши кутилмоқда.

Жозе Моуриню Испания пойтахтига қайтиш учун Benfica билан амалдаги шартномасини бекор қилди ва бунинг учун 15 миллион евро товон пули тўланди. Тажрибали мураббий Реал Мадрид билан 2029-йил июнигача мўлжалланган уч йиллик шартномага имзо чекди. У 13-июльдан бошлаб жамоанинг мавсумолди машғулотларига бошчилик қилади.

Тактик ислоҳотлар ва янги трансферлар

Моуриню олдида турган асосий вазифа — ўтган мавсумда барча мусобақаларда 42 та гол урган бўлса-да, совринсиз қолган Килиан Мбаппенинг салоҳиятидан максимал даражада фойдаланишдир. Айниқса, Лука Модрич каби афсонавий плеймейкернинг кетиши жамоанинг ўйин ташкил қилиш қобилиятига салбий таъсир кўрсатган эди. Шу сабабли, клуб таркибни кучайтириш учун бир қатор йирик трансферларни амалга оширди.

Янги мавсум олдидан жамоа сафига қуйидаги футболчилар қўшилди:

  • Ибраима Конате — ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун;
  • Бернардо Силва — креативликни ошириш ва ярим ҳимояни бошқариш учун;
  • Марк Кукурелла ва Дензел Думфриес — қанотларда фаолликни таъминлаш учун.

Флорент Малоуданинг таъкидлашича, Моуриню таркибдаги мувозанатни тиклаш бўйича катта тажрибага эга. "Лука Модрич кетганидан кейин ярим ҳимояни янгилаш зарур эди. Моуриню Мбаппега кўпроқ гол уриш ва жамоани етакчи сифатида олдинга бошлаш имконини берувчи тизимни ярата олади", — дейди собиқ ярим ҳимоячи.

Реал Мадрид мухлислари ушбу тайинловдан сўнг жамоанинг нафақат Испания Ла Лигаси, балки Чемпионлар лигасида ҳам яна доминантлик қилишини кутишмоқда. Моуриню ва Мбаппе ўртасидаги ўзаро тушуниш ва умумий мақсад — совринлар ютиш — клубнинг янги стратегик лойиҳасининг марказида туради.

Реал МадридЖозе МоуринюКилиан МбаппеТрансферларФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинРеал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинБугун, 16:33Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариБугун, 15:58Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Бугун, 15:29Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 15:05Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Бугун, 14:15«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчиБугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди