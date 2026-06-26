Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушди

·0·Жамият
Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушди

Пойтахтимиз жамоат транспорти инфратузилмасини замонавий урбанистика тамойиллари асосида тубдан ислоҳ қилиш йўлида мутлақо кутилмаган ва ўта илғор қадам ташланди! Энди автобус кутиш дақиқалари зерикарли бўлмайди. Тошкент шаҳар Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази ташаббуси билан Сергели туманида пойтахт тарихидаги илк «спорт-бекат» расман ўз фаолиятини бошлади.

Сергелидаги энг гавжум нуқта: Нега айнан шу ер?

Одатда бекатда автобус кутиш қимматли вақтимизни ҳавога совуришдек туюлади. Янги лойиҳа эса бу тушунчани буткул ўзгартирмоқда. Илк воркаут-бекат Сергели туманининг энг тирбанд ва одамлар билан гавжум нуқтасида — Машина бозори яқинида барпо этилди.

Бу жой бежиз танланмаган:

  • Ҳудудда транспорт ва пиёдалар оқими жуда юқори;

  • Мазкур бекатдан жами 12 та йўналишдаги автобуслар ўтади;

  • Ҳар куни минглаб йўловчилар айнан шу нуқтада тўхташади.

Эндиликда йўловчилар автобус келгунча бўлган 10–15 дақиқалик вақтни шунчаки телефон титкилаб эмас, балки турникларда тортилиш ва енгил жисмоний машқлар бажариб, соғлиқ учун фойдали ўтказишлари мумкин.

Жаҳон тренди Тошкент кўчаларида

Инфратузилмани соғлом турмуш тарзи билан интеграция қилиш — бугунги кунда дунёнинг энг ривожланган мегаполислари қўллаётган усулдир. Тошкент ушбу лойиҳада халқаро тажрибага таянди:

  • Жанубий Корея ва Сингапур: Аҳоли саломатлигини кундалик йўналишларга сингдириш бўйича етакчи. Улардаги бекатлар спорт элементларидан ташқари, саломатликни мониторинг қилувчи рақамли датчиклар билан ҳам жиҳозланган.

  • Франция ва Колумбия: Бу давлатларда воркаут-бекатлар орқали камҳаракатлилик (гиподинамия) муаммосига қарши курашишни шаҳар дизайнининг ажралмас қисмига айлантиришган.

Мутахассислар фикри: Шаҳар инфратузилмаси шунчаки А нуқтадан Б нуқтага ҳаракатланиш воситаси эмас, балки аҳолининг қулайлиги, саломатлиги ва кундалик фаровонлигига хизмат қиладиган жонли экотизим бўлиши керак.

Ҳар қандай бекат ҳам спорт майдонига айланавермайди: 3 та қатъий мезон

Мутасаддилар воркаут-бекатларни лойиҳалаштириш ва ўрнатишда қуйидаги энг муҳим талабларга жиддий эътибор қаратишмоқда:

  1. Хавфсизлик: Спорт элементлари қатнов қисмидан хавфсиз масофада ва пиёдаларнинг асосий ҳаракатига умуман халақит бермайдиган қилиб жойлаштирилади.

  2. Мустаҳкамлик: Ташқи муҳит ноқулайликларига (ёмғир, қор, жазирама иссиқ) чидамли ҳамда вандализмга (бузиб юборишга) қарши махсус материаллардан фойдаланилади.

  3. Доимий назорат: Қурилмаларнинг созлиги ва хавфсизлиги мунтазам равишда техник кўрикдан ўтказиб турилади.

Кейинги «спорт-бекат» сизнинг уйингиз яқинида бўлишини хоҳлайсизми?

Сўнгги вақтларда Тошкентда эски, ноқонуний дўконли бекатлар бузилиб, ўрнига кенг, қулай ва замонавий намунавий бекатлар қурилаётганидан хабарингиз бор. Сергелидаги спорт-бекат ҳам ушбу катта модернизациянинг мантиқий давомидир.

Агар ҳокимлик ва соҳа мутасаддилари ушбу лойиҳани муваффақиятли деб топса, шаҳар бўйлаб спорт-бекатлар сони кескин кўпайтирилади. Энг қизиғи — кейинги манзил қаерда бўлишини айнан сиз — шаҳар аҳолиси ҳал қилади!

Қандай қатнашиш мумкин? Агар сиз ҳам уйингиз, ишхонангиз ёки ўқиш жойингиз яқинидаги серқатнов бекатда мана шундай воркаут майдончаси бўлишини истасангиз, ўз таклифларингизни Йўл ҳаракатини ташкил этиш марказининг расмий Телеграм-боти орқали юборишингиз мумкин. Шаҳримиз ривожи ва гўзаллиги айнан бизнинг фаоллигимиздан бошланади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!Бугун, 12:34Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...Тошкент ҳокимликларида «тозалаш»: 29 нафар ходим жиноятга қўл урди...Бугун, 12:251 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайди1 сентябрдан талабга жавоб бермаган автомобилларга газ қуйилмайдиБугун, 12:08Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!Тошкентдаги шов-шув: Немис блогерлари Майк ва Яник нега қўлга олинди?!Бугун, 11:50Трейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиТрейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судландиБугун, 11:12Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиТошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди