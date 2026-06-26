Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушди
Пойтахтимиз жамоат транспорти инфратузилмасини замонавий урбанистика тамойиллари асосида тубдан ислоҳ қилиш йўлида мутлақо кутилмаган ва ўта илғор қадам ташланди! Энди автобус кутиш дақиқалари зерикарли бўлмайди. Тошкент шаҳар Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази ташаббуси билан Сергели туманида пойтахт тарихидаги илк «спорт-бекат» расман ўз фаолиятини бошлади.
Сергелидаги энг гавжум нуқта: Нега айнан шу ер?
Одатда бекатда автобус кутиш қимматли вақтимизни ҳавога совуришдек туюлади. Янги лойиҳа эса бу тушунчани буткул ўзгартирмоқда. Илк воркаут-бекат Сергели туманининг энг тирбанд ва одамлар билан гавжум нуқтасида — Машина бозори яқинида барпо этилди.
Бу жой бежиз танланмаган:
Ҳудудда транспорт ва пиёдалар оқими жуда юқори;
Мазкур бекатдан жами 12 та йўналишдаги автобуслар ўтади;
Ҳар куни минглаб йўловчилар айнан шу нуқтада тўхташади.
Эндиликда йўловчилар автобус келгунча бўлган 10–15 дақиқалик вақтни шунчаки телефон титкилаб эмас, балки турникларда тортилиш ва енгил жисмоний машқлар бажариб, соғлиқ учун фойдали ўтказишлари мумкин.
Жаҳон тренди Тошкент кўчаларида
Инфратузилмани соғлом турмуш тарзи билан интеграция қилиш — бугунги кунда дунёнинг энг ривожланган мегаполислари қўллаётган усулдир. Тошкент ушбу лойиҳада халқаро тажрибага таянди:
Жанубий Корея ва Сингапур: Аҳоли саломатлигини кундалик йўналишларга сингдириш бўйича етакчи. Улардаги бекатлар спорт элементларидан ташқари, саломатликни мониторинг қилувчи рақамли датчиклар билан ҳам жиҳозланган.
Франция ва Колумбия: Бу давлатларда воркаут-бекатлар орқали камҳаракатлилик (гиподинамия) муаммосига қарши курашишни шаҳар дизайнининг ажралмас қисмига айлантиришган.
Мутахассислар фикри: Шаҳар инфратузилмаси шунчаки А нуқтадан Б нуқтага ҳаракатланиш воситаси эмас, балки аҳолининг қулайлиги, саломатлиги ва кундалик фаровонлигига хизмат қиладиган жонли экотизим бўлиши керак.
Ҳар қандай бекат ҳам спорт майдонига айланавермайди: 3 та қатъий мезон
Мутасаддилар воркаут-бекатларни лойиҳалаштириш ва ўрнатишда қуйидаги энг муҳим талабларга жиддий эътибор қаратишмоқда:
Хавфсизлик: Спорт элементлари қатнов қисмидан хавфсиз масофада ва пиёдаларнинг асосий ҳаракатига умуман халақит бермайдиган қилиб жойлаштирилади.
Мустаҳкамлик: Ташқи муҳит ноқулайликларига (ёмғир, қор, жазирама иссиқ) чидамли ҳамда вандализмга (бузиб юборишга) қарши махсус материаллардан фойдаланилади.
Доимий назорат: Қурилмаларнинг созлиги ва хавфсизлиги мунтазам равишда техник кўрикдан ўтказиб турилади.
Кейинги «спорт-бекат» сизнинг уйингиз яқинида бўлишини хоҳлайсизми?
Сўнгги вақтларда Тошкентда эски, ноқонуний дўконли бекатлар бузилиб, ўрнига кенг, қулай ва замонавий намунавий бекатлар қурилаётганидан хабарингиз бор. Сергелидаги спорт-бекат ҳам ушбу катта модернизациянинг мантиқий давомидир.
Агар ҳокимлик ва соҳа мутасаддилари ушбу лойиҳани муваффақиятли деб топса, шаҳар бўйлаб спорт-бекатлар сони кескин кўпайтирилади. Энг қизиғи — кейинги манзил қаерда бўлишини айнан сиз — шаҳар аҳолиси ҳал қилади!
Қандай қатнашиш мумкин? Агар сиз ҳам уйингиз, ишхонангиз ёки ўқиш жойингиз яқинидаги серқатнов бекатда мана шундай воркаут майдончаси бўлишини истасангиз, ўз таклифларингизни Йўл ҳаракатини ташкил этиш марказининг расмий Телеграм-боти орқали юборишингиз мумкин. Шаҳримиз ривожи ва гўзаллиги айнан бизнинг фаоллигимиздан бошланади!
…