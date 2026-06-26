Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этди

Смартфонлар бозорида юқори қувватли аккумуляторлар ва мустаҳкам корпусга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Vivo компанияси ўзининг янги ҳамёнбоп ва чидамли моделини намойиш этди. Vivo Й6а деб номланган ушбу қурилма нафақат ўзининг улкан сиғимли батареяси, балки энг юқори даражадаги ҳимоя стандартлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг 7200 мАс сиғимга эга аккумуляторидир. Бундай кўрсаткич қурилманинг бир неча кун давомида фаол режимда ишлашини таъминлайди. Шунингдек, гаджет 44 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бироқ сиmsиз қувватлаш имконияти мавжуд эмас.

Мустаҳкам корпус ва юқори ҳимоя даражаси

Vivo Й6а экстремал шароитларда ишлаш учун мўлжалланган бўлиб, у IP68 ва IP69 ҳимоя стандартларига эга. Бу шуни англатадики, смартфон нафақат сувга ботишга, балки юқори босимли иссиқ сув оқимига ҳам бардош бера олади. Ишлаб чиқарувчи, шунингдек, қурилманинг зарбаларга ва баландликдан тушиб кетишга нисбатан чидамлилиги оширилганини алоҳида таъкидламоқда.

Қурилманинг техник хусусиятларига тўхталадиган бўлсак, у 6,75 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг аниқлиги 1570 × 720 пикселни ташкил этса-да, кадрлар янгиланиш частотаси 120 Hz га тенг, бу эса тасвирнинг силлиқ ҳаракатланишини таъминлайди. Бу каби параметрлар айниқса очиқ ҳавода ва фаол турмуш тарзида фойдаланиш учун қулайлик яратади.

Унумдорлик ва камера имкониятлари

Смартфоннинг ички қисмида 5G тармоғини қўллаб-қувватловчи Qualcomm Snapdragon 4 Ген 2 чипсети ўрнатилган. Ушбу платформа кундалик вазифаларни бажариш ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш учун етарли қувватга эга. Хотира масаласида Vivo тежаб ўтирмаган: қурилма 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга ягона конфигурацияда сотувга чиқарилади.

Камера борасида Vivo Й6а ўртача кўрсаткичларни намойиш этади. Асосий камера 50 мегапикселли сенсорга эга бўлиб, кенг бурчакли ёки телеобъективлар билан бойитилмаган. Олд қисмда эса 8 мегапикселли селфи-камера жойлашган. Бу каби ёндашув смартфоннинг нархини ҳамёнбоп даражада сақлаб қолишга хизмат қилган.

Ҳозирда Vivo Й6а смартфонининг нархи 295 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон бозорида ушбу нарх сегментида рақобат кучли бўлса-да, 7200 мАс батарея ва IP69 ҳимояси каби ноёб хусусиятлар уни сайёҳлар, қурувчилар ва узоқ вақт қувват манбаидан узоқда бўладиган фойдаланувчилар учун жозибадор танловга айлантириши мумкин.

VivoСмартфонТехнологияАккумуляторSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиМосква вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиБугун, 16:27Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиМарс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиБугун, 15:27SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликSpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликБугун, 14:56Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларNothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларБугун, 14:22Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиПландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиБугун, 13:53Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиHonor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди