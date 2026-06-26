Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этди
Смартфонлар бозорида юқори қувватли аккумуляторлар ва мустаҳкам корпусга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, Vivo компанияси ўзининг янги ҳамёнбоп ва чидамли моделини намойиш этди. Vivo Й6а деб номланган ушбу қурилма нафақат ўзининг улкан сиғимли батареяси, балки энг юқори даражадаги ҳимоя стандартлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг 7200 мАс сиғимга эга аккумуляторидир. Бундай кўрсаткич қурилманинг бир неча кун давомида фаол режимда ишлашини таъминлайди. Шунингдек, гаджет 44 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бироқ сиmsиз қувватлаш имконияти мавжуд эмас.
Мустаҳкам корпус ва юқори ҳимоя даражасиVivo Й6а экстремал шароитларда ишлаш учун мўлжалланган бўлиб, у IP68 ва IP69 ҳимоя стандартларига эга. Бу шуни англатадики, смартфон нафақат сувга ботишга, балки юқори босимли иссиқ сув оқимига ҳам бардош бера олади. Ишлаб чиқарувчи, шунингдек, қурилманинг зарбаларга ва баландликдан тушиб кетишга нисбатан чидамлилиги оширилганини алоҳида таъкидламоқда.
Қурилманинг техник хусусиятларига тўхталадиган бўлсак, у 6,75 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг аниқлиги 1570 × 720 пикселни ташкил этса-да, кадрлар янгиланиш частотаси 120 Hz га тенг, бу эса тасвирнинг силлиқ ҳаракатланишини таъминлайди. Бу каби параметрлар айниқса очиқ ҳавода ва фаол турмуш тарзида фойдаланиш учун қулайлик яратади.
Унумдорлик ва камера имкониятлариСмартфоннинг ички қисмида 5G тармоғини қўллаб-қувватловчи Qualcomm Snapdragon 4 Ген 2 чипсети ўрнатилган. Ушбу платформа кундалик вазифаларни бажариш ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш учун етарли қувватга эга. Хотира масаласида Vivo тежаб ўтирмаган: қурилма 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга ягона конфигурацияда сотувга чиқарилади.
Камера борасида Vivo Й6а ўртача кўрсаткичларни намойиш этади. Асосий камера 50 мегапикселли сенсорга эга бўлиб, кенг бурчакли ёки телеобъективлар билан бойитилмаган. Олд қисмда эса 8 мегапикселли селфи-камера жойлашган. Бу каби ёндашув смартфоннинг нархини ҳамёнбоп даражада сақлаб қолишга хизмат қилган.
Ҳозирда Vivo Й6а смартфонининг нархи 295 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон бозорида ушбу нарх сегментида рақобат кучли бўлса-да, 7200 мАс батарея ва IP69 ҳимояси каби ноёб хусусиятлар уни сайёҳлар, қурувчилар ва узоқ вақт қувват манбаидан узоқда бўладиган фойдаланувчилар учун жозибадор танловга айлантириши мумкин.
…