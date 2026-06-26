Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»

·0·Спорт
Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»

Англиялик UFC жангчиси Пэдди Пимблетт собиқ чемпион Илия Топуриянинг Жастин Гэтжига қарши жангдаги мағлубияти ҳақида кескин фикр билдирди.

Пимблеттнинг айтишича, Топурия фаолияти давомида илк бор жиддий руҳий синовга дуч келди. У шу вақтгача октагонда доимо рақибларига босим ўтказиб, жангларни назорат қилиб келган.

«Илия Жастинга мағлуб бўлгунига қадар ҳеч қачон ўзини қайта тиклашга мажбур бўлмаган. Топурия ҳар доим “болға” эди ва ҳеч қачон “мих” бўлиш қандай эканини ҳис қилмаганди», — деди Пимблетт.

Англиялик жангчи ўз тажрибасида оғир мағлубиятдан кейин янада кучли бўлиб қайтиш мумкинлигини англаганини таъкидлади. Бироқ унинг фикрича, Топурия учун бу жараён анча мураккаб кечади.

«Гэтжи билан жангдан кейин мен аввалгидан ҳам кучлироқ ва яхшироқ бўлиб қайта олиш мумкинлигини тушундим. Аммо, менимча, Илия энди ҳеч қачон аввалги ҳолатига қайтмайди. Чунки унинг эгоси синди», — дея қўшимча қилди у.

Пимблетт Топуриянинг ўзига бўлган ишончи ҳаддан ташқари юқори бўлганини ҳам эслаб ўтди.

«Эсингизда бўлса, Топурия жангдан анча олдин ижтимоий тармоқлардаги рекордини ўзгартириб қўйган эди», — дея Пимблеттнинг сўзларини келтирди MMA Fighting нашри.

Эслатиб ўтамиз, Илия Топурия ва Жастин Гэтжи ўртасидаги тўқнашув Оқ уйда ташкил этилган UFC турнири доирасида бўлиб ўтди. Унда америкалик жангчи муддатидан аввал ғалаба қозонди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 15:05Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Бугун, 14:15«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчиБугун, 14:05Жозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиЖозе Моуринью ўзининг совринлар коллекциясига янги «унвон» қўшдиБугун, 13:36Англия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурАнглия терма жамоаси Панама билан баҳсда асосий таркибни туширишга мажбурБугун, 13:19Неймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиНеймарнинг Бразилия терма жамоасига қайтиши кескин танқидларга сабаб бўлдиБугун, 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди