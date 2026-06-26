Москва вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқланди

·21·Техно
Москва вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқланди

Россия пойтахти атрофидаги асосий автомобил йўллари ва дала ҳовли ҳудудларида мобил интернет ҳамда овозли алоқа сифати бўйича янги тадқиқот натижалари эълон қилинди. ТелекомДаилй мустақил агентлиги томонидан ўтказилган таҳлиллар ҳудуддаги алоқа операторларининг реал имкониятларини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТелекомДаилй маълумотига кўра, 2026-йилнинг июн ойида ўтказилган тест синовлари давомида экспертлар Москва вилоятининг саккизта асосий магистрали бўйлаб қарийб 800 километр масофани босиб ўтишган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, маълумот узатиш тезлиги бўйича MegaFon етакчиликни қўлга киритган. Ушбу оператор тармоғида ўртача юклаб олиш тезлиги сониясига 68,9 Мбитни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич энг яқин рақобатчининг натижасидан 27 фоизга юқоридир.

Чиқувчи трафик, яни маълумотларни тармоққа юклаш тезлиги бўйича ҳам MegaFon юқори натижа қайд этди — 22,9 Мбит/с. Бу кўрсаткич ижтимоий тармоқларга видео юклаш ёки видеокўнгироқлар амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга. Бироқ, алоқанинг барқарорлиги ва ишончлилиги масаласида бошқа операторлар олдинга чиқиб олди.

Алоқа ишончлилиги ва сигнал кечикиши

Боғланишнинг узлуксизлиги ва сифатини белгиловчи кўрсаткичлар бўйича Билайн етакчи деб топилди. Мазкур операторнинг эталон саҳифани юклаш (Kepler тести) бўйича ишончлилик даражаси 98,8 фоизни ташкил этган. Иккинчи ўринни 97,6 фоиз кўрсаткич билан Т2 (собиқ Tele2) эгаллаган бўлса, MegaFon 97,4 фоиз билан учинчи поғонадан жой олди. MTS тармоғида эса бу кўрсаткич 80,4 фоизни ташкил этган.

Signal узатишдаги кечикиш (пинг) даражаси бўйича ҳам Билайн ва Т2 энг яхши натижаларни кўрсатган. Бу кўрсаткич онлайн ўйинлар ва реал вақт режимида ишловчи иловалар учун ўта муҳим ҳисобланади. MTS ва MegaFon ушбу йўналишда бироз пастроқ натижаларни қайд этишган.

Овозли алоқа сифати

Анъанавий овозли қўнгироқлар бўйича вазият қуйидагича шаклланган:

  • Т2 оператори алоқа тармоғининг энг юқори даражадаги мавжудлигини таъминлаган;
  • Билайн қўнгироқнинг узлуксизлиги, уланиш тезлиги ва нутқ узатиш сифати бўйича энг яхши натижаларни кўрсатган.
Тадқиқот шуни кўрсатадики, йирик магистралларда ва шаҳар ташқарисидаги ҳудудларда алоқа сифати операторларнинг инфратузилмага киритаётган инвестицияларига бевосита боғлиқ. Москва вилояти каби юқори юкламали ҳудудларда тезлик ва барқарорлик ўртасидаги мувозанатни сақлаш асосий вазифа бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу маълумотлар қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда ҳам магистрал йўллар бўйлаб 4G ва 5G тармоқларини кенгайтириш, алоқа сифатини яхшилаш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда. Россия бозоридаги ушбу рақобат муҳити ва технологик ечимлар минтақавий алоқа ривожига ўзига хос андоза бўлиб хизмат қилади.

ТехнологияМобил АлоқаMegaFonБилайнИнтернет Тезлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиVivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиБугун, 16:51Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиМарс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиБугун, 15:27SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликSpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликБугун, 14:56Nothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларNothing Phone 4б смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди: техник жиҳатлар ва хусусиятларБугун, 14:22Пландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиПландофонлар қайтмоқда: Nubia 7,5 дюймли улкан Нео 5 Max смартфонини тақдим этдиБугун, 13:53Honor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиHonor Magic 8 серияси бозорларни забт этмоқда: Сотувлар сезиларли даражада ўсдиБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди