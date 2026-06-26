Москва вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқланди
Россия пойтахти атрофидаги асосий автомобил йўллари ва дала ҳовли ҳудудларида мобил интернет ҳамда овозли алоқа сифати бўйича янги тадқиқот натижалари эълон қилинди. ТелекомДаилй мустақил агентлиги томонидан ўтказилган таҳлиллар ҳудуддаги алоқа операторларининг реал имкониятларини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТелекомДаилй маълумотига кўра, 2026-йилнинг июн ойида ўтказилган тест синовлари давомида экспертлар Москва вилоятининг саккизта асосий магистрали бўйлаб қарийб 800 километр масофани босиб ўтишган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, маълумот узатиш тезлиги бўйича MegaFon етакчиликни қўлга киритган. Ушбу оператор тармоғида ўртача юклаб олиш тезлиги сониясига 68,9 Мбитни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич энг яқин рақобатчининг натижасидан 27 фоизга юқоридир.
Чиқувчи трафик, яни маълумотларни тармоққа юклаш тезлиги бўйича ҳам MegaFon юқори натижа қайд этди — 22,9 Мбит/с. Бу кўрсаткич ижтимоий тармоқларга видео юклаш ёки видеокўнгироқлар амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга. Бироқ, алоқанинг барқарорлиги ва ишончлилиги масаласида бошқа операторлар олдинга чиқиб олди.
Алоқа ишончлилиги ва сигнал кечикишиБоғланишнинг узлуксизлиги ва сифатини белгиловчи кўрсаткичлар бўйича Билайн етакчи деб топилди. Мазкур операторнинг эталон саҳифани юклаш (Kepler тести) бўйича ишончлилик даражаси 98,8 фоизни ташкил этган. Иккинчи ўринни 97,6 фоиз кўрсаткич билан Т2 (собиқ Tele2) эгаллаган бўлса, MegaFon 97,4 фоиз билан учинчи поғонадан жой олди. MTS тармоғида эса бу кўрсаткич 80,4 фоизни ташкил этган.
Signal узатишдаги кечикиш (пинг) даражаси бўйича ҳам Билайн ва Т2 энг яхши натижаларни кўрсатган. Бу кўрсаткич онлайн ўйинлар ва реал вақт режимида ишловчи иловалар учун ўта муҳим ҳисобланади. MTS ва MegaFon ушбу йўналишда бироз пастроқ натижаларни қайд этишган.
Овозли алоқа сифатиАнъанавий овозли қўнгироқлар бўйича вазият қуйидагича шаклланган:
- Т2 оператори алоқа тармоғининг энг юқори даражадаги мавжудлигини таъминлаган;
- Билайн қўнгироқнинг узлуксизлиги, уланиш тезлиги ва нутқ узатиш сифати бўйича энг яхши натижаларни кўрсатган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу маълумотлар қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда ҳам магистрал йўллар бўйлаб 4G ва 5G тармоқларини кенгайтириш, алоқа сифатини яхшилаш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда. Россия бозоридаги ушбу рақобат муҳити ва технологик ечимлар минтақавий алоқа ривожига ўзига хос андоза бўлиб хизмат қилади.
…