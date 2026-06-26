Реал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкин

·44·Спорт
Реал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкин

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнаси учун кутилмаган ва мураккаб стратегияни ишлаб чиқмоқда. Жамоанинг собиқ тарбияланувчиси Нико Паз ҳозирда Италия чемпионатида кўрсатаётган ажойиб ўйинлари билан нафақат мутахассислар эътиборини тортди, балки Мадрид клуби учун йирик трансфер битимида асосий воситага айланиши кутилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу режадан кўзланган асосий мақсад Интер ҳимоячиси Алессандро Бастони трансферини амалга оширишдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Комо жамоасида тўп сураётган Нико Пазнинг шартномасида Реал Мадрид учун 9 миллион евро эвазига қайта сотиб олиш банди мавжуд. Мадридликлар ушбу банддан фойдаланиб, футболчини ортга қайтаришни ва уни дарҳол 60 миллион еврога баҳоланган ҳолда трансфер бозорига чиқаришни режалаштирмоқда. Гарчи Комо учун бундай нарх юқорилик қилса-да, Интер жамоаси аргентиналик иқтидорли ярим ҳимоячига жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Ҳимоя чизиғини кучайтириш режаси

Реал Мадрид устози Жозе Моуринью жамоанинг ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни мақсад қилган. Дастлаб Боруссия Дортмунд аъзоси Нико Счлоттербекк вариант кўриб чиқилган эди, бироқ футболчининг жиддий жароҳати бу режани чиппакка чиқарди. Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас эса дахлсиз ҳисобланади. Шу сабабли, Алессандро Бастони ҳозирда Мадрид клуби учун энг мақбул ва юқори савияли вариант бўлиб турибди.

Интер раҳбарияти Бастони учун тахминан 70 миллион евро талаб қилмоқда. Агар Милан клуби ҳақиқатдан ҳам Нико Пазни ўз сафига қўшиб олишни истаса, Реал Мадрид ушбу вазиятдан фойдаланиб, Бастони нархини пасайтиришга ёки уни ўзаро алмашув шартномасига киритишга уриниб кўради. Маълумотларга кўра, Барселона ҳам италиялик ҳимоячига қизиққан, бироқ трансфер баҳоси юқорилиги сабабли музокаралардан чекинган.

Ҳуқуқий тўсиқлар ва FIFA қоидалари

Гарчи ушбу трансфер режаси қоғозда мукаммал кўринса-да, Флорентино Перез FIFAнинг қатъий қоидаларига дуч келиши мумкин. FIFAнинг футболчилар мақоми ва трансфери бўйича регламентига кўра, "кўприк трансферлар" (бридге трансферс) тақиқланган. Агар бир футболчи 16 ҳафта ичида икки марта кетма-кет трансфер қилинса, бу қоидабузарлик сифатида баҳоланиши мумкин.

Ушбу ҳуқуқий муаммони четлаб ўтиш учун Реал Мадрид Нико Пазни ёзда сотиб олиб, қишки трансфер ойнасигача кутиши ёки мажбурий сотиб олиш шарти билан ижара келишувини амалга ошириши керак бўлади. Акс ҳолда, FIFA интизом қўмитаси ҳар икки клубга нисбатан жиддий санкциялар қўллаши мумкин, бу эса Моуриньюнинг янги мавсум олдидан ҳимоя чизиғини шакллантириш режаларини кечиктиради.

Ҳозирда Алессандро Бастони Интер мухлислари томонидан бироз танқидлар остида қолаётгани ҳам трансфер эҳтимолини оширмоқда. Агар клублар ўзаро келишувга эриша олса, бу келаси мавсумнинг энг шов-шувли битимларидан бирига айланиши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Реал Мадрид ва Интер каби гранд жамоалар ўртасидаги ҳар қандай ҳаракат Европа футболи ландшафтини ўзгартиради.

Реал МадридИнтерТрансферАлессандро БастониНико Паз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаЖозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 16:56Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариБугун, 15:58Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Бугун, 15:29Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 15:05Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Бугун, 14:15«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчи«Реал» Энцо Фернандес учун икки футболчисини таклиф қилмоқчиБугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди