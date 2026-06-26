Реал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкин
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнаси учун кутилмаган ва мураккаб стратегияни ишлаб чиқмоқда. Жамоанинг собиқ тарбияланувчиси Нико Паз ҳозирда Италия чемпионатида кўрсатаётган ажойиб ўйинлари билан нафақат мутахассислар эътиборини тортди, балки Мадрид клуби учун йирик трансфер битимида асосий воситага айланиши кутилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу режадан кўзланган асосий мақсад Интер ҳимоячиси Алессандро Бастони трансферини амалга оширишдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Комо жамоасида тўп сураётган Нико Пазнинг шартномасида Реал Мадрид учун 9 миллион евро эвазига қайта сотиб олиш банди мавжуд. Мадридликлар ушбу банддан фойдаланиб, футболчини ортга қайтаришни ва уни дарҳол 60 миллион еврога баҳоланган ҳолда трансфер бозорига чиқаришни режалаштирмоқда. Гарчи Комо учун бундай нарх юқорилик қилса-да, Интер жамоаси аргентиналик иқтидорли ярим ҳимоячига жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Ҳимоя чизиғини кучайтириш режасиРеал Мадрид устози Жозе Моуринью жамоанинг ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни мақсад қилган. Дастлаб Боруссия Дортмунд аъзоси Нико Счлоттербекк вариант кўриб чиқилган эди, бироқ футболчининг жиддий жароҳати бу режани чиппакка чиқарди. Манчестер Сити ҳимоячиси Рубен Диас эса дахлсиз ҳисобланади. Шу сабабли, Алессандро Бастони ҳозирда Мадрид клуби учун энг мақбул ва юқори савияли вариант бўлиб турибди.
Интер раҳбарияти Бастони учун тахминан 70 миллион евро талаб қилмоқда. Агар Милан клуби ҳақиқатдан ҳам Нико Пазни ўз сафига қўшиб олишни истаса, Реал Мадрид ушбу вазиятдан фойдаланиб, Бастони нархини пасайтиришга ёки уни ўзаро алмашув шартномасига киритишга уриниб кўради. Маълумотларга кўра, Барселона ҳам италиялик ҳимоячига қизиққан, бироқ трансфер баҳоси юқорилиги сабабли музокаралардан чекинган.
Ҳуқуқий тўсиқлар ва FIFA қоидалариГарчи ушбу трансфер режаси қоғозда мукаммал кўринса-да, Флорентино Перез FIFAнинг қатъий қоидаларига дуч келиши мумкин. FIFAнинг футболчилар мақоми ва трансфери бўйича регламентига кўра, "кўприк трансферлар" (бридге трансферс) тақиқланган. Агар бир футболчи 16 ҳафта ичида икки марта кетма-кет трансфер қилинса, бу қоидабузарлик сифатида баҳоланиши мумкин.
Ушбу ҳуқуқий муаммони четлаб ўтиш учун Реал Мадрид Нико Пазни ёзда сотиб олиб, қишки трансфер ойнасигача кутиши ёки мажбурий сотиб олиш шарти билан ижара келишувини амалга ошириши керак бўлади. Акс ҳолда, FIFA интизом қўмитаси ҳар икки клубга нисбатан жиддий санкциялар қўллаши мумкин, бу эса Моуриньюнинг янги мавсум олдидан ҳимоя чизиғини шакллантириш режаларини кечиктиради.
Ҳозирда Алессандро Бастони Интер мухлислари томонидан бироз танқидлар остида қолаётгани ҳам трансфер эҳтимолини оширмоқда. Агар клублар ўзаро келишувга эриша олса, бу келаси мавсумнинг энг шов-шувли битимларидан бирига айланиши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Реал Мадрид ва Интер каби гранд жамоалар ўртасидаги ҳар қандай ҳаракат Европа футболи ландшафтини ўзгартиради.
…