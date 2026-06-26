Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...

·0·Маданият
Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...

27 июнь — Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни муносабати билан пойтахтимизда маҳаллий медиа оламининг энг кутилган ва йирик воқеаси — улкан медиа форум бўлиб ўтди! Бу сафарги анжуман шунчаки учрашув эмас, балки бутун мамлакат ижодкорларини бир нуқтага бирлаштирган ҳақиқий оловли ғоялар майдонига айланди.

Бир майдонда кимлар жам бўлди?

Форум ўз бағрига республикамизнинг барча ҳудудларидан келган энг сара соҳа вакилларини тўплади. Тадбирда қуйидаги иштирокчилар фаол қатнашдилар:

  • Журналистлар ва блогерлар: Энг тезкор ва ўткир қалам соҳиблари;

  • Матбуот котиблари: Вазирлик ва идораларнинг ахборот учун масъул чеҳралари;

  • Медиа экспертлар ва контент мейкерлар: Замонавий трендларни белгилаб берувчи ижодкорлар.

Анжуман давомида бугунги тезкор замон талаблари, миллий контент сифатини янги босқичга олиб чиқиш, ахборот билан ишлашнинг замонавий ёндашувлари ҳамда соҳанинг келажакдаги истиқболлари қизғин муҳокама қилинди.

Шерзод Асадовдан муҳим баёнот

Форумнинг энг эътиборли ва муҳим паллаларидан бири — Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот котиби Шерзод Асадовнинг чиқиши бўлди. У ўз нутқида соҳа вакиллари учун энг зарур бўлган устувор вазифаларни белгилаб берди:

«Мамлакатимизда медиа соҳасини ривожлантириш, профессионал журналистикани ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва дунё бозорида рақобатбардош бўла оладиган миллий контент яратиш — бугунги куннинг энг устувор вазифасидир».

Илк бор ўтказилган «Медиа ҳафталик» якунланди!

Ушбу форум яна бир тарихий воқеа билан муҳрланди. Жорий йилнинг 30 мартидан то 26 июнига қадар республика бўйлаб илк маротаба ташкил этилган кенг кўламли «Медиа ҳафталик» лойиҳасига айнан шу ерда якун ясалди. Лойиҳа давомида ўзини ҳар томонлама кўрсатган, энг фаол ва креатив иштирокчилар форум саҳнасида тантанали равишда тақдирландилар.

Хулоса ўрнида: Ушбу медиа форум профессионал мулоқот, бой тажриба алмашиш ва янги креатив ғоялар майдонига айланиб, мамлакатимиз медиа ҳамжамиятини ягона ва улуғвор мақсад — халқимизга сифатли, ишончли ва замонавий контент етказиб бериш йўлида яна бир бор кучли занжирдек бирлаштирди!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бобур Йўлдошев нега тўйларга чиқмаслигини айтди (видео)Бугун, 11:35«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамада«Набирамни Милана демайман» — Шаҳзода Муҳаммедованинг онасининг гаплари муҳокамадаБугун, 09:34Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)Кеча, 22:01Райҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиРайҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиКеча, 20:40Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Кеча, 19:10Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...