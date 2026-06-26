Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...
27 июнь — Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни муносабати билан пойтахтимизда маҳаллий медиа оламининг энг кутилган ва йирик воқеаси — улкан медиа форум бўлиб ўтди! Бу сафарги анжуман шунчаки учрашув эмас, балки бутун мамлакат ижодкорларини бир нуқтага бирлаштирган ҳақиқий оловли ғоялар майдонига айланди.
Бир майдонда кимлар жам бўлди?
Форум ўз бағрига республикамизнинг барча ҳудудларидан келган энг сара соҳа вакилларини тўплади. Тадбирда қуйидаги иштирокчилар фаол қатнашдилар:
Журналистлар ва блогерлар: Энг тезкор ва ўткир қалам соҳиблари;
Матбуот котиблари: Вазирлик ва идораларнинг ахборот учун масъул чеҳралари;
Медиа экспертлар ва контент мейкерлар: Замонавий трендларни белгилаб берувчи ижодкорлар.
Анжуман давомида бугунги тезкор замон талаблари, миллий контент сифатини янги босқичга олиб чиқиш, ахборот билан ишлашнинг замонавий ёндашувлари ҳамда соҳанинг келажакдаги истиқболлари қизғин муҳокама қилинди.
Шерзод Асадовдан муҳим баёнот
Форумнинг энг эътиборли ва муҳим паллаларидан бири — Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот котиби Шерзод Асадовнинг чиқиши бўлди. У ўз нутқида соҳа вакиллари учун энг зарур бўлган устувор вазифаларни белгилаб берди:
«Мамлакатимизда медиа соҳасини ривожлантириш, профессионал журналистикани ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва дунё бозорида рақобатбардош бўла оладиган миллий контент яратиш — бугунги куннинг энг устувор вазифасидир».
Илк бор ўтказилган «Медиа ҳафталик» якунланди!
Ушбу форум яна бир тарихий воқеа билан муҳрланди. Жорий йилнинг 30 мартидан то 26 июнига қадар республика бўйлаб илк маротаба ташкил этилган кенг кўламли «Медиа ҳафталик» лойиҳасига айнан шу ерда якун ясалди. Лойиҳа давомида ўзини ҳар томонлама кўрсатган, энг фаол ва креатив иштирокчилар форум саҳнасида тантанали равишда тақдирландилар.
Хулоса ўрнида: Ушбу медиа форум профессионал мулоқот, бой тажриба алмашиш ва янги креатив ғоялар майдонига айланиб, мамлакатимиз медиа ҳамжамиятини ягона ва улуғвор мақсад — халқимизга сифатли, ишончли ва замонавий контент етказиб бериш йўлида яна бир бор кучли занжирдек бирлаштирди!
…