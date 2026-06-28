ЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашди
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳида сўнгги 3-тур баҳслари якунланди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси Конго ДРга қарши кечган ҳаёт-мамот ўйинида аламли мағлубиятга учради ва мусобақадаги иштирокини якунлади. Гуруҳнинг иккинчи ўйинида эса кутилмаган натижа қайд этилди.
Конго ДР — Ўзбекистон: Биринчи бўлимдаги устунлик ва иккинчи бўлимдаги каламуш-ўйин
Учрашув вакилларимиз учун жуда гўзал бошланган эди. Элдор Шомуродов 10-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, мухлисларга умид бағишлаган бўлса-да, иккинчи бўлимда ташаббус тўлиқ африкаликлар томонига ўтиб кетди.
68-дақиқада Йоан Висса пенальтини аниқ амалга ошириб мувозанатни тиклади. Кўп ўтмай, захирадан майдонга тушган Майеле Конгони олдинга олиб чиқди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда эса Висса дублини расмийлаштириб, якуний нуқтани қўйди — 3:1. Вакилларимиз ЖЧ-2026 ни очкосиз, сўнгги ўринда якунлашди.
ЖЧ-2026. «К» гуруҳи. 3-тур Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 Голлар: Майеле (78), Висса (68 пен, 90+1) — Шомуродов (10).
Колумбия — Португалия: Грандалар дурангга рози бўлишди
Гуруҳнинг параллел кечган марказий баҳсида Колумбия ва Португалия терма жамоалари майдонга тушишди. Ҳар икки жамоа таркибида Криштиану Роналду ва Луис Диас каби юлдузлар ҳаракат қилганига қарамай, учрашувда дарвозалар дахлсизлиги сақланиб қолди — 0:0. Бу натижа иккала грандга ҳам плей-офф йўлланмасини тақдим этди.
«К» гуруҳидаги якуний турнир жадвали
3-тур ўйинларидан сўнг гуруҳдаги ҳолат қуйидагича кўриниш олди. Колумбия, Португалия ва Конго ДР кейинги босқичга йўл олди:
№
Жамоалар
Ўйин
Ғалаба
Дуранг
Мағлубият
Тўплар нисбати
Очко
1
Колумбия
3
2
1
0
4:1
7
2
Португалия
3
1
2
0
6:1
5
3
Конго ДР
3
1
1
1
4:3
4
4
Ўзбекистон
3
0
0
3
2:11
0
Жамоаларнинг ўйиндаги таркиблари ва алмаштиришлар:
Конго ДР: Мпаси, Ван-Биссака, Туанзебе, Мбуку (Элия, 73), Мутуссами (Бонгонда, 73), Чипенга (Мукау, 73), Садики, Бакамбу (Майеле, 51), Висса, Мбемба, Масуаку.
Ўзбекистон: Неъматов, Ҳусанов, Алижонов, Ашурматов, Мозговой (Искандеров, 82), Шукуров (Ғаниев, 59), Насруллаев, Ҳамдамов (Ҳамробеков, 59), Ўрозов (Сергеев, 82), Файзуллаев (Ўрунов, 73), Шомуродов.
Мундиалдаги қолган қизиқарли баҳслар таҳлилини биз билан кузатишда давом этинг.
…