ЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашди

·289·Спорт
ЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашди

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳида сўнгги 3-тур баҳслари якунланди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси Конго ДРга қарши кечган ҳаёт-мамот ўйинида аламли мағлубиятга учради ва мусобақадаги иштирокини якунлади. Гуруҳнинг иккинчи ўйинида эса кутилмаган натижа қайд этилди.

Конго ДР — Ўзбекистон: Биринчи бўлимдаги устунлик ва иккинчи бўлимдаги каламуш-ўйин

Учрашув вакилларимиз учун жуда гўзал бошланган эди. Элдор Шомуродов 10-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, мухлисларга умид бағишлаган бўлса-да, иккинчи бўлимда ташаббус тўлиқ африкаликлар томонига ўтиб кетди.

68-дақиқада Йоан Висса пенальтини аниқ амалга ошириб мувозанатни тиклади. Кўп ўтмай, захирадан майдонга тушган Майеле Конгони олдинга олиб чиқди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда эса Висса дублини расмийлаштириб, якуний нуқтани қўйди — 3:1. Вакилларимиз ЖЧ-2026 ни очкосиз, сўнгги ўринда якунлашди.

ЖЧ-2026. «К» гуруҳи. 3-тур Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 Голлар: Майеле (78), Висса (68 пен, 90+1) — Шомуродов (10).

Колумбия — Португалия: Грандалар дурангга рози бўлишди

Гуруҳнинг параллел кечган марказий баҳсида Колумбия ва Португалия терма жамоалари майдонга тушишди. Ҳар икки жамоа таркибида Криштиану Роналду ва Луис Диас каби юлдузлар ҳаракат қилганига қарамай, учрашувда дарвозалар дахлсизлиги сақланиб қолди — 0:0. Бу натижа иккала грандга ҳам плей-офф йўлланмасини тақдим этди.

«К» гуруҳидаги якуний турнир жадвали

3-тур ўйинларидан сўнг гуруҳдаги ҳолат қуйидагича кўриниш олди. Колумбия, Португалия ва Конго ДР кейинги босқичга йўл олди:

Жамоалар

Ўйин

Ғалаба

Дуранг

Мағлубият

Тўплар нисбати

Очко

1

Колумбия

3

2

1

0

4:1

7

2

Португалия

3

1

2

0

6:1

5

3

Конго ДР

3

1

1

1

4:3

4

4

Ўзбекистон

3

0

0

3

2:11

0

Жамоаларнинг ўйиндаги таркиблари ва алмаштиришлар:

  • Конго ДР: Мпаси, Ван-Биссака, Туанзебе, Мбуку (Элия, 73), Мутуссами (Бонгонда, 73), Чипенга (Мукау, 73), Садики, Бакамбу (Майеле, 51), Висса, Мбемба, Масуаку.

  • Ўзбекистон: Неъматов, Ҳусанов, Алижонов, Ашурматов, Мозговой (Искандеров, 82), Шукуров (Ғаниев, 59), Насруллаев, Ҳамдамов (Ҳамробеков, 59), Ўрозов (Сергеев, 82), Файзуллаев (Ўрунов, 73), Шомуродов.

Мундиалдаги қолган қизиқарли баҳслар таҳлилини биз билан кузатишда давом этинг.

ЎзбекистонКонго ДРКолумбияПортугалияЭлдор Шомуродов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиПортугалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиБугун, 06:57Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиПортугалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиБугун, 06:56Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Бугун, 06:52Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Бугун, 06:44Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиКонго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиБугун, 06:39Ўзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиЎзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиБугун, 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди