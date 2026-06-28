ЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айланди
Англия миллий терма жамоаси сардори ва ҳужумчиси Ҳарри Кейн Жаҳон чемпионатлари тарихида мамлакатининг энг яхши тўпурари сифатида ўз исмини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди. Бу тарихий натижа АҚШда бўлиб ўтаётган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 3-тури доирасида Панамага қарши кечган баҳсда қайд этилди.
Рекорд ўрнатилган гол ва тарихий лаҳза
Ҳарри Кейн учрашувнинг 67-дақиқасида Панама дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг ҳисобдаги устунлигини 2:0 кўринишига олиб келди. Ушбу гол 31 ёшли ҳужумчи учун Жаҳон чемпионатларидаги фаолиятидаги 11-гол бўлди.
Натижада у узоқ йиллар давомида Гари Линекерга тегишли бўлган рекордни янгилади. Собиқ афсонавий ҳужумчи Жаҳон чемпионатларида Англия терма жамоаси сафида жами 10 та гол уришга муваффақ бўлган эди.
Ҳарри Кейннинг Англия сафидаги бетакрор статистикаси
Ҳарри Кейн 2015 йилдан буён Англия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилиб келмоқда. Шу вақт ичида у:
117 та учрашувда майдонга тушди.
Ушбу натижаси билан у нафақат Жаҳон чемпионатларидаги, балки мамлакат миллий жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини ҳам мустаҳкамлаб олди.
Эслатиб ўтамиз, Ҳарри Кейн аввалроқ Англия терма жамоаси сафида энг кўп гол урган футболчи сифатида Уэйн Рунининг рекордини ҳам янгилаган эди. Мундиалдаги бу муваффақият унинг афсонавий мақомини яна бир бор исботлади.
Агар ушбу тарихий воқеа сиз учун қизиқарли бўлган бўлса, мақолани футбол ишқибозлари бўлган яқинларингизга улашинг! ЖЧ-2026 янгиликларини биз билан кузатишда давом этинг.
…