ЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айланди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айланди

Англия миллий терма жамоаси сардори ва ҳужумчиси Ҳарри Кейн Жаҳон чемпионатлари тарихида мамлакатининг энг яхши тўпурари сифатида ўз исмини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйди. Бу тарихий натижа АҚШда бўлиб ўтаётган ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 3-тури доирасида Панамага қарши кечган баҳсда қайд этилди.

Рекорд ўрнатилган гол ва тарихий лаҳза

Ҳарри Кейн учрашувнинг 67-дақиқасида Панама дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг ҳисобдаги устунлигини 2:0 кўринишига олиб келди. Ушбу гол 31 ёшли ҳужумчи учун Жаҳон чемпионатларидаги фаолиятидаги 11-гол бўлди.

Натижада у узоқ йиллар давомида Гари Линекерга тегишли бўлган рекордни янгилади. Собиқ афсонавий ҳужумчи Жаҳон чемпионатларида Англия терма жамоаси сафида жами 10 та гол уришга муваффақ бўлган эди.

Ҳарри Кейннинг Англия сафидаги бетакрор статистикаси

Ҳарри Кейн 2015 йилдан буён Англия миллий терма жамоаси шарафини ҳимоя қилиб келмоқда. Шу вақт ичида у:

  • 117 та учрашувда майдонга тушди.

  • Ушбу натижаси билан у нафақат Жаҳон чемпионатларидаги, балки мамлакат миллий жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини ҳам мустаҳкамлаб олди.

Эслатиб ўтамиз, Ҳарри Кейн аввалроқ Англия терма жамоаси сафида энг кўп гол урган футболчи сифатида Уэйн Рунининг рекордини ҳам янгилаган эди. Мундиалдаги бу муваффақият унинг афсонавий мақомини яна бир бор исботлади.

Агар ушбу тарихий воқеа сиз учун қизиқарли бўлган бўлса, мақолани футбол ишқибозлари бўлган яқинларингизга улашинг! ЖЧ-2026 янгиликларини биз билан кузатишда давом этинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияКолумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияБугун, 05:14ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...Бугун, 04:21Ўзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб борингЎзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб борингБугун, 04:15ЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиБугун, 04:15ЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилиндиЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилиндиБугун, 04:10Жуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқдиЖуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқдиБугун, 03:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди