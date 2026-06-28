Boeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқда

·0·Техно
Boeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқда

Авиация оламида ўн йиллар давомида ўзгармас бўлиб келган анъанавий бошқарув тизимлари ўрнини мутлақо янги технология эгаллаши кутилмоқда. Boeing компаниясининг шўъба корхонаси ҳисобланган Aurora Фlight Ссиенсес мутахассислари DARPA агентлиги билан ҳамкорликда яратилаётган экспериментал Х-65 учувчисиз аппаратига қанотларни ўрнатиш жараёнини бошлади. Бу лойиҳа самолётларнинг ҳавода маневр қилиш услубини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Х-65 лойиҳасининг асосий мақсади — Активе Флов Контрол (АФК) деб аталувчи фаол ҳаво оқимини бошқариш технологиясини синовдан ўтказишдир. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу тизим самолётни анъанавий механик қисмлар, яни элеронлар, закрилкалар ёки йўналиш рулларисиз бошқариш имконини беради. Бу авиация муҳандислигида туб бурилиш ясаши кутилаётган ечимдир.

Ҳаво оқими ёрдамида бошқарув

Янги технологиянинг ишлаш принципи жуда қизиқарли: самолёт қанотларига ўрнатилган 14 та махсус соплолар орқали сиқилган ҳаво оқими чиқарилади. Ушбу оқимлар самолёт атрофидаги аэродинамик босимни ўзгартириб, унинг йўналишини бошқаришга хизмат қилади. Бу эса ҳаракатланувчи механик қисмларга бўлган эҳтиёжни камайтиради ёки бутунлай йўқ қилади.

Дастлабки синов босқичларида Х-65 ўзининг анъанавий бошқарув сиртларини ҳам сақлаб қолади. Бу муҳандисларга янги АФК тизимини классик усуллар билан солиштириш ва унинг самарадорлигини реал вақт режимида баҳолаш имконини беради. Кейинчалик эса самолёт фақат ҳаво оқимлари ёрдамида парвоз қилиши режалаштирилган.

Техник кўрсаткичлар ва лойиҳа келажаги

Х-65 учувчисиз аппарати ўзига хос дизайнга эга: унинг қанотлари туташган (диамонд-винг) кўринишда бўлиб, иккита вертикал кил ва битта реактив двигател билан жиҳозланган. Қурилманинг техник параметрлари қуйидагича:

  • Қанотлар қулочи: тахминан 9 метр;
  • Максимал учиш вазни: 3,2 тонна;
  • Бошқарув соплолари сони: 14 та.
Лойиҳа 2020-йилдан буён ишлаб чиқилмоқда ва АҚШ Мудофаа вазирлиги томонидан фаол молиялаштирилмоқда. Хусусан, 2024-молиявий йилнинг ўзида ушбу дастурга 63 миллион доллар маблағ ажратилган. Гарчи муддатлар бироз сурилган бўлса-да, мутахассислар илк парвоз синовларини 2027-йилда ўтказишни мақсад қилишган.

Ҳаракатланувчи деталлардан воз кечиш самолётнинг умумий оғирлигини сезиларли даражада камайтиради ва унинг аэродинамикасини яхшилайди. Шунингдек, мураккаб механик тизимларнинг йўқлиги техник хизмат кўрсатишни осонлаштиради ва конструкциянинг ишончлилигини оширади. Агар Х-65 синовлари муваффақиятли якунланса, келажакда нафақат ҳарбий, балки фуқаро авиациясида ҳам "қанот қоқмайдиган" самолётларни кўришимиз мумкин бўлади.

BoeingDARPAАвиацияТехнологияХ-65
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиЭски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиБугун, 04:58NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиNASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиБугун, 02:21Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиInstagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиБугун, 02:21Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиElon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиБугун, 01:55Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларГранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларБугун, 00:58Starlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиStarlink Мобиле Мўғулистонда ишга тушмоқда: Смартфонлар тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланадиБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи