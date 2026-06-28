Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолди
АҚШнинг Маями шаҳридаги муҳташам стадионда бўлиб ўтган Жахон чемпионати гуруҳ босқичининг навбатдаги учрашувида Португалия терма жамоаси Колумбия билан нурсиз дуранг қайд этди. Мазкур баҳс нафақат майдондаги курашлар, балки чипта нархларининг ҳаддан ташқари қимматлиги билан ҳам футбол олами эътиборини тортди. Goal.com нашри хабарига кўра, иккиламчи бозорда ўйин учун энг арзон чипталар 2600 доллардан сотилган, бироқ мухлислар кутган сермазмун ўйинни кўришмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув Колумбия футболи тарихига кирди — "Лос Кафетерос" ўзининг 100 йиллик фаолияти давомида илк бор мундиал доирасида 0:0 ҳисобидаги дурангни қайд этди. Португалия эса ушбу натижа орқали К гуруҳида биринчи ўринни эгаллаш имкониятидан деярли маҳрум бўлди. Роберто Мартинез шогирдлари ҳужумда жуда суст ҳаракат қилишди ва кўплаб қулай вазиятларни кўкка совуришди.
Ҳужумдаги самарасизлик ва Криштиано Роналдонинг офсайдиЎйиннинг биринчи бўлими тенг курашлар остида ўтди, гарчи тўп назорати бироз устунлик билан колумбияликлар томонида бўлса-да. Португалиянинг энг хавфли вазияти 39-дақиқада юзага келди: Бруно Фернандес яқин масофадан дарвозани нишонга олди, бироқ Камило Варгас ўз маҳоратини кўрсатиб, жамоасини голдан сақлаб қолди. Иккинчи бўлим бошида эса Португалия ҳисобни очиш учун олтинга тенг имкониятга эга бўлганди.
Колумбия ҳимоясидаги хатодан сўнг Жоãо Феликс ва Криштиано Роналдо дарвозабон билан икки-га-бир вазиятга чиқиб боришди. Бироқ тажрибали Криштиано Роналдо пас кутишда шошқалоқлик қилди ва офсайд ҳолатида қолиб кетди. Бу вазият Португалия ҳужум чизиғининг ўша оқшомдаги умумий ҳолатини яққол ифодалаб берди — жамоа етакчилари ўзаро тушунишда оқсашди.
Диого Коста — Португалия қаҳрамониЎйиннинг сўнгги қисми тўлиқ Колумбия назорати остида ўтди. Жанубий америкаликлар иккинчи бўлимда Португалия дарвозаси томон 11 бор зарба йўллашди. Джеймс Родригуезнинг узоқ масофадан йўллаган кучли зарбаси ҳимоячига тегиб қайтган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Давинсон Санчез боши билан гол уриб, стадионни ларзага келтирди. Бироқ VAR тизими аралашувидан сўнг, гол офсайд туфайли бекор қилинди.
Португалия терма жамоасининг мағлубиятдан қутулиб қолишида дарвозабон Диого Коста асосий ролни ўйнади. 26 ёшли посбон ўйин давомида 6 та муҳим сеивни амалга ошириб, учрашувнинг энг яхши футболчисига айланди. Агар дарвозабоннинг ишончли ўйини бўлмаганида, Португалия нафақат гуруҳ пешқадамлигини бой бериши, балки очколар бўйича ҳатто Конго ДР билан тенглашиб қолиши ҳам мумкин эди.
Ушбу дурангдан сўнг Роберто Мартинез жамоаси гуруҳда иккинчи ўрин билан плей-оффга йўл олди. Бироқ жамоанинг ҳужумдаги самарасизлиги ва ҳимоядаги тартибсизликлар мутахассислар ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинмоқда. Кейинги босқичларда бундай ўйин билан узоққа бориш қийинлиги аён бўлиб қолди.
…