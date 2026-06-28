Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолди

·0·Спорт
Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолди

АҚШнинг Маями шаҳридаги муҳташам стадионда бўлиб ўтган Жахон чемпионати гуруҳ босқичининг навбатдаги учрашувида Португалия терма жамоаси Колумбия билан нурсиз дуранг қайд этди. Мазкур баҳс нафақат майдондаги курашлар, балки чипта нархларининг ҳаддан ташқари қимматлиги билан ҳам футбол олами эътиборини тортди. Goal.com нашри хабарига кўра, иккиламчи бозорда ўйин учун энг арзон чипталар 2600 доллардан сотилган, бироқ мухлислар кутган сермазмун ўйинни кўришмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув Колумбия футболи тарихига кирди — "Лос Кафетерос" ўзининг 100 йиллик фаолияти давомида илк бор мундиал доирасида 0:0 ҳисобидаги дурангни қайд этди. Португалия эса ушбу натижа орқали К гуруҳида биринчи ўринни эгаллаш имкониятидан деярли маҳрум бўлди. Роберто Мартинез шогирдлари ҳужумда жуда суст ҳаракат қилишди ва кўплаб қулай вазиятларни кўкка совуришди.

Ҳужумдаги самарасизлик ва Криштиано Роналдонинг офсайди

Ўйиннинг биринчи бўлими тенг курашлар остида ўтди, гарчи тўп назорати бироз устунлик билан колумбияликлар томонида бўлса-да. Португалиянинг энг хавфли вазияти 39-дақиқада юзага келди: Бруно Фернандес яқин масофадан дарвозани нишонга олди, бироқ Камило Варгас ўз маҳоратини кўрсатиб, жамоасини голдан сақлаб қолди. Иккинчи бўлим бошида эса Португалия ҳисобни очиш учун олтинга тенг имкониятга эга бўлганди.

Колумбия ҳимоясидаги хатодан сўнг Жоãо Феликс ва Криштиано Роналдо дарвозабон билан икки-га-бир вазиятга чиқиб боришди. Бироқ тажрибали Криштиано Роналдо пас кутишда шошқалоқлик қилди ва офсайд ҳолатида қолиб кетди. Бу вазият Португалия ҳужум чизиғининг ўша оқшомдаги умумий ҳолатини яққол ифодалаб берди — жамоа етакчилари ўзаро тушунишда оқсашди.

Диого Коста — Португалия қаҳрамони

Ўйиннинг сўнгги қисми тўлиқ Колумбия назорати остида ўтди. Жанубий америкаликлар иккинчи бўлимда Португалия дарвозаси томон 11 бор зарба йўллашди. Джеймс Родригуезнинг узоқ масофадан йўллаган кучли зарбаси ҳимоячига тегиб қайтган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Давинсон Санчез боши билан гол уриб, стадионни ларзага келтирди. Бироқ VAR тизими аралашувидан сўнг, гол офсайд туфайли бекор қилинди.

Португалия терма жамоасининг мағлубиятдан қутулиб қолишида дарвозабон Диого Коста асосий ролни ўйнади. 26 ёшли посбон ўйин давомида 6 та муҳим сеивни амалга ошириб, учрашувнинг энг яхши футболчисига айланди. Агар дарвозабоннинг ишончли ўйини бўлмаганида, Португалия нафақат гуруҳ пешқадамлигини бой бериши, балки очколар бўйича ҳатто Конго ДР билан тенглашиб қолиши ҳам мумкин эди.

Ушбу дурангдан сўнг Роберто Мартинез жамоаси гуруҳда иккинчи ўрин билан плей-оффга йўл олди. Бироқ жамоанинг ҳужумдаги самарасизлиги ва ҳимоядаги тартибсизликлар мутахассислар ва мухлислар томонидан кескин танқид қилинмоқда. Кейинги босқичларда бундай ўйин билан узоққа бориш қийинлиги аён бўлиб қолди.

ПортугалияКолумбияКриштиано РоналдоЖахон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиПортугалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиБугун, 06:56Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Бугун, 06:52Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Бугун, 06:44Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиКонго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиБугун, 06:39Ўзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиЎзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиБугун, 06:35ЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашдиЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашдиБугун, 06:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди