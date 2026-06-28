Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқди
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида учинчи ўринни эгаллаган терма жамоалар рейтингида Конго Демократик Республикаси биринчи поғонага кўтарилди.
Конго ДР учта ўйинда бир ғалаба, бир дуранг ва бир мағлубият қайд этиб, тўрт очко жамғарди. Жамоа рақиблар дарвозасига тўртта гол урди ва учта тўп ўтказиб юборди. Тўплар фарқи плюс бирни ташкил этмоқда.
Швеция, Гана ва Эквадор ҳам тўрттадан очко тўплаган. Бироқ қўшимча кўрсаткичлар бўйича Конго ДР улардан юқори ўринда турибди. Босния ва Hzеговина ҳамда Парагвай ҳисобида ҳам тўрттадан очко бор.
Айни пайтда рейтингнинг дастлабки олти поғонаси плей-оффнинг 1/16 финал босқичига йўлланма берувчи ўринлар ҳисобланади. Конго ДР биринчи ўринда тургани учун кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолмоқда.
Сенегал уч очко билан еттинчи, Эрон саккизинчи, Жанубий Корея эса тўққизинчи ўринда. Жазоир ҳозирча икки ўйинда уч очко жамғарган ва ўнинчи поғонада турибди.
…