Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқди

·56·Спорт
Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқди

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида учинчи ўринни эгаллаган терма жамоалар рейтингида Конго Демократик Республикаси биринчи поғонага кўтарилди.

Конго ДР учта ўйинда бир ғалаба, бир дуранг ва бир мағлубият қайд этиб, тўрт очко жамғарди. Жамоа рақиблар дарвозасига тўртта гол урди ва учта тўп ўтказиб юборди. Тўплар фарқи плюс бирни ташкил этмоқда.

Швеция, Гана ва Эквадор ҳам тўрттадан очко тўплаган. Бироқ қўшимча кўрсаткичлар бўйича Конго ДР улардан юқори ўринда турибди. Босния ва Hzеговина ҳамда Парагвай ҳисобида ҳам тўрттадан очко бор.

Айни пайтда рейтингнинг дастлабки олти поғонаси плей-оффнинг 1/16 финал босқичига йўлланма берувчи ўринлар ҳисобланади. Конго ДР биринчи ўринда тургани учун кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолмоқда.

Сенегал уч очко билан еттинчи, Эрон саккизинчи, Жанубий Корея эса тўққизинчи ўринда. Жазоир ҳозирча икки ўйинда уч очко жамғарган ва ўнинчи поғонада турибди.

Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқди
Конго ДРШвецияГанаЭквадорСенегалЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиПортугалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиБугун, 06:57Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиПортугалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиБугун, 06:56Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Бугун, 06:52Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Бугун, 06:44Ўзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиЎзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиБугун, 06:35ЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашдиЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашдиБугун, 06:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди