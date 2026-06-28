ЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олди
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг «L» гуруҳида 3-тур баҳслари драматик тарзда якунига етди. Хорватия миллий терма жамоаси Ганага қарши кечган ўта шиддатли учрашувда иродали ғалабани қўлга киритиб, кейинги босқич масаласини ҳал қилди. Эътиборли жиҳати, мағлубиятга учраган бўлса-да, африкаликлар ҳам мусобақани тарк этмайдиган бўлишди.
Ҳаяжонли баҳс ва ҳал қилувчи голлар
Учрашув кутилганидек юқори темпда бошланди. Хорватлар беллашувнинг 31-дақиқасидаёқ Сучичнинг заргарона зарбаси эвазига ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Иккинчи бўлимда эса Гана вакиллари катта куч билан олдинга ўтишди ва 73-дақиқада Люккассен мувозанатни тиклади.
Бироқ Хорватиянинг тажрибаси барибир ўз сўзини айтди: 83-дақиқада Никола Влашич рақиб дарвозасини ишғол этиб, жамоасига ўта муҳим бўлган ғалабани тақдим этди.
ЖЧ-2026. 3-тур Хорватия — Гана 2:1 Голлар: Сучич (31), Влашич (83) — Люккассен (73).
Гуруҳдаги якуний вазият: Иккала жамоа ҳам плей-оффда!
Ушбу ғалабадан сўнг Хорватия ўз очколарини 6 тага етказган ҳолда гуруҳда 2-ўринни нақд қилди ва 1/16 финал йўлланмасини қўлга киритди.
Гана терма жамоаси эса 4 очко билан «L» гуруҳида 3-ўринни эгаллади. Навбатдаги босқич регламентига кўра, африкаликлар энг яхши натижа кўрсатган 3-ўрин соҳиблари қаторидан жой олиб, барибир плей-офф йўлланмасига эга чиқишди.
Жамоаларнинг асосий таркиблари
Учрашувни дастлабки дақиқалардан бошлаган футболчилар рўйхати билан танишинг:
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Сучич, Модрич, Ковачич, Влашич, Батурина, Перишич, Будимир.
Гана: Асаре, Сеная, Аджети, Люккассен, Менса, Сибо, Парти, Овусу, Айю, Семенё, Сулемана.
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг энг ҳаяжонли учрашувлари ва тезкор таҳлилларни биз билан кузатишда давом этинг. Мақолани футбол ишқибозлари бўлган дўстларингизга ҳам улашишни унутманг!
…