ЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олди

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг «L» гуруҳида 3-тур баҳслари драматик тарзда якунига етди. Хорватия миллий терма жамоаси Ганага қарши кечган ўта шиддатли учрашувда иродали ғалабани қўлга киритиб, кейинги босқич масаласини ҳал қилди. Эътиборли жиҳати, мағлубиятга учраган бўлса-да, африкаликлар ҳам мусобақани тарк этмайдиган бўлишди.

Ҳаяжонли баҳс ва ҳал қилувчи голлар

Учрашув кутилганидек юқори темпда бошланди. Хорватлар беллашувнинг 31-дақиқасидаёқ Сучичнинг заргарона зарбаси эвазига ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Иккинчи бўлимда эса Гана вакиллари катта куч билан олдинга ўтишди ва 73-дақиқада Люккассен мувозанатни тиклади.

Бироқ Хорватиянинг тажрибаси барибир ўз сўзини айтди: 83-дақиқада Никола Влашич рақиб дарвозасини ишғол этиб, жамоасига ўта муҳим бўлган ғалабани тақдим этди.

ЖЧ-2026. 3-тур Хорватия — Гана 2:1 Голлар: Сучич (31), Влашич (83) — Люккассен (73).

Гуруҳдаги якуний вазият: Иккала жамоа ҳам плей-оффда!

Ушбу ғалабадан сўнг Хорватия ўз очколарини 6 тага етказган ҳолда гуруҳда 2-ўринни нақд қилди ва 1/16 финал йўлланмасини қўлга киритди.

Гана терма жамоаси эса 4 очко билан «L» гуруҳида 3-ўринни эгаллади. Навбатдаги босқич регламентига кўра, африкаликлар энг яхши натижа кўрсатган 3-ўрин соҳиблари қаторидан жой олиб, барибир плей-офф йўлланмасига эга чиқишди.

Жамоаларнинг асосий таркиблари

Учрашувни дастлабки дақиқалардан бошлаган футболчилар рўйхати билан танишинг:

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Сучич, Модрич, Ковачич, Влашич, Батурина, Перишич, Будимир.
Гана: Асаре, Сеная, Аджети, Люккассен, Менса, Сибо, Парти, Овусу, Айю, Семенё, Сулемана.

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг энг ҳаяжонли учрашувлари ва тезкор таҳлилларни биз билан кузатишда давом этинг. Мақолани футбол ишқибозлари бўлган дўстларингизга ҳам улашишни унутманг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айландиЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айландиБугун, 05:31Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияКолумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияБугун, 05:14ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...Бугун, 04:21Ўзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб борингЎзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб борингБугун, 04:15ЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиБугун, 04:15ЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилиндиЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилиндиБугун, 04:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди