Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этди

·0·Техно
Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этди

Замонавий ҳарбий технологиялар оламида дронларга қарши курашиш масаласи энг устувор йўналишлардан бирига айланди. Хитойнинг Ҳарбин Хингуанг Оптоэлектроникс компанияси бу борада инқилобий ечим — аскарлар томонидан шахсан фойдаланиш учун мўлжалланган Лижиан сериясидаги портатив лазер тизимларини намойиш этди. Ушбу қурилма ўзининг ихчамлиги ва юқори самарадорлиги билан анъанавий ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларидан тубдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги лазер тизимининг энг эътиборли жиҳати унинг вазнидир. Қурилма бор-йўғи 25 килограмм тош босади, бу эса уни битта аскар томонидан ташиш ва оператив тарзда жанговар ҳолатга келтириш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, тизим 500 метргача бўлган масофадаги паст баландликда учувчи нишонларни аниқлаш ва йўқ қилишга қодир. Бу каби кўрсаткичлар шаҳар шароитида ёки стратегик объектларни ҳимоя қилишда жуда қўл келади.

Тезкорлик ва самарадорлик кўрсаткичлари

Лижиан тизими нишонни қулфлаш ва уни бутунлай ишдан чиқариш учун ҳайратланарли даражада қисқа вақт сарфлайди. Яқинлашиб келаётган дроннинг асосий қувват ва бошқарув қисмларини йўқ қилиш учун атиги 4 сония кифоя қилади. Шунингдек, тизимнинг совиш вақти 5 сониядан камроқни ташкил этади. Бу дегани, назарий жиҳатдан битта қурилма бир дақиқа ичида 10 тагача турли хил паст баландликдаги нишонларни бартараф этиши мумкин.

Агар бир нечта шундай тизимлар ягона тармоққа бирлаштирилса, уларнинг самарадорлиги геометрик прогрессия билан ортади. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, ушбу маҳсулот аллақачон тўлиқ миқёсли синовлардан ўтган ва ҳозирда баъзи ҳарбий аэродромларда паст баландликдаги ҳаво ҳужумидан мудофаа вазифаларини бажариш учун жойлаштирилган. Бу технологиянинг нафақат концепция, балки тайёр жанговар бирлик эканлигидан далолат беради.

Сунъий интеллект ва автоматлаштирилган бошқарув

Тизимнинг яна бир ўзига хослиги унинг интеллектуал салоҳиятидир. Ўрнатилган сунъий интеллект модули ёрдамида қурилма нишонларни мустақил равишда аниқлай олади. Шунингдек, у ташқи радиолокацион станциялар сигналлари билан ҳамкорликда ишлаб, отишма зонасига кирган барча дронларни автоматик равишда кузатиш ва қулфлаш имкониятига эга.

Шу тариқа, Лижиан шунчаки оддий лазер қуроли эмас, балки глобал ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимига уланиши мумкин бўлган терминал тугун ҳисобланади. Радар нишонни аниқлагандан сўнг, бутун жараён — идентификация қилишдан тортиб мўлжалга олишгача — автоном тарзда амалга оширилади. Оператордан фақат сўнгги босқични, яни ўт очишни тасдиқлаш талаб этилади, холос.

Иқтисодий жиҳатдан ҳам ушбу технология анча жозибадор. Бир тўпламнинг нархи тахминан 2 миллион юан (300 минг доллар атрофида) этиб белгиланган. Бир қарашда бу қиммат туюлиши мумкин, бироқ уни қўллаш харажатлари анъанавий ракета ёки зенит тизимларига қараганда анча арзон. Дронлар каби арзон нишонларни йўқ қилиш учун қимматбаҳо ракеталарни сарфлаш ўрнига лазердан фойдаланиш ҳарбий бюджетни сезиларли даражада тежаш имконини беради.

ЛазерДронТехнологияХитойҲарбий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаBoeing ва DARPA авиация инқилобига тайёрланмоқда: Х-65 самолёти қанот қоқмоқдаБугун, 05:24Эски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиЭски технологиялар мўъжизаси: Windows 11 операцион тизими ДДР1 хотирали компьютерда ишга туширилдиБугун, 04:58NASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиNASA коинотда ёқилғи қуйиш шохобчасини яратмоқда: Илк синовлар муваффақиятли ўтдиБугун, 02:21Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиInstagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиБугун, 02:21Elon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиElon Musk ва Масаёши Сон ўртасида коинот баҳси: Орбитал маълумотлар марказлари керакмиБугун, 01:55Гранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларГранд Тефт Ауто ВИ тафсилотлари маълум бўлди: Ўйин дунёси ва янги технологияларБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи