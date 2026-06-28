Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этди
Замонавий ҳарбий технологиялар оламида дронларга қарши курашиш масаласи энг устувор йўналишлардан бирига айланди. Хитойнинг Ҳарбин Хингуанг Оптоэлектроникс компанияси бу борада инқилобий ечим — аскарлар томонидан шахсан фойдаланиш учун мўлжалланган Лижиан сериясидаги портатив лазер тизимларини намойиш этди. Ушбу қурилма ўзининг ихчамлиги ва юқори самарадорлиги билан анъанавий ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларидан тубдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги лазер тизимининг энг эътиборли жиҳати унинг вазнидир. Қурилма бор-йўғи 25 килограмм тош босади, бу эса уни битта аскар томонидан ташиш ва оператив тарзда жанговар ҳолатга келтириш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, тизим 500 метргача бўлган масофадаги паст баландликда учувчи нишонларни аниқлаш ва йўқ қилишга қодир. Бу каби кўрсаткичлар шаҳар шароитида ёки стратегик объектларни ҳимоя қилишда жуда қўл келади.
Тезкорлик ва самарадорлик кўрсаткичлариЛижиан тизими нишонни қулфлаш ва уни бутунлай ишдан чиқариш учун ҳайратланарли даражада қисқа вақт сарфлайди. Яқинлашиб келаётган дроннинг асосий қувват ва бошқарув қисмларини йўқ қилиш учун атиги 4 сония кифоя қилади. Шунингдек, тизимнинг совиш вақти 5 сониядан камроқни ташкил этади. Бу дегани, назарий жиҳатдан битта қурилма бир дақиқа ичида 10 тагача турли хил паст баландликдаги нишонларни бартараф этиши мумкин.
Агар бир нечта шундай тизимлар ягона тармоққа бирлаштирилса, уларнинг самарадорлиги геометрик прогрессия билан ортади. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, ушбу маҳсулот аллақачон тўлиқ миқёсли синовлардан ўтган ва ҳозирда баъзи ҳарбий аэродромларда паст баландликдаги ҳаво ҳужумидан мудофаа вазифаларини бажариш учун жойлаштирилган. Бу технологиянинг нафақат концепция, балки тайёр жанговар бирлик эканлигидан далолат беради.
Сунъий интеллект ва автоматлаштирилган бошқарувТизимнинг яна бир ўзига хослиги унинг интеллектуал салоҳиятидир. Ўрнатилган сунъий интеллект модули ёрдамида қурилма нишонларни мустақил равишда аниқлай олади. Шунингдек, у ташқи радиолокацион станциялар сигналлари билан ҳамкорликда ишлаб, отишма зонасига кирган барча дронларни автоматик равишда кузатиш ва қулфлаш имкониятига эга.
Шу тариқа, Лижиан шунчаки оддий лазер қуроли эмас, балки глобал ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимига уланиши мумкин бўлган терминал тугун ҳисобланади. Радар нишонни аниқлагандан сўнг, бутун жараён — идентификация қилишдан тортиб мўлжалга олишгача — автоном тарзда амалга оширилади. Оператордан фақат сўнгги босқични, яни ўт очишни тасдиқлаш талаб этилади, холос.
Иқтисодий жиҳатдан ҳам ушбу технология анча жозибадор. Бир тўпламнинг нархи тахминан 2 миллион юан (300 минг доллар атрофида) этиб белгиланган. Бир қарашда бу қиммат туюлиши мумкин, бироқ уни қўллаш харажатлари анъанавий ракета ёки зенит тизимларига қараганда анча арзон. Дронлар каби арзон нишонларни йўқ қилиш учун қимматбаҳо ракеталарни сарфлаш ўрнига лазердан фойдаланиш ҳарбий бюджетни сезиларли даражада тежаш имконини беради.
…