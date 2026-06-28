Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Конго Демократик Республикасига қарши учрашувидан кейин футболчиларга қўйилган баҳолар маълум бўлди. Тақдим этилган рейтингга кўра, жамоа сардори Элдор Шомуродов Ўзбекистон сафидаги энг юқори натижани қайд этди.
Учрашувда Ўзбекистоннинг ягона голини урган Шомуродов 7,0 балл олди. Азизбек Мозговойнинг ҳаракатлари 6,9 баллга баҳоланди. Шерзод Насруллаев ва Отабек Шукуров эса 6,7 баллдан олди.
Асосий таркиб футболчиларининг баҳолари:
• Элдор Шомуродов — 7,0
• Азизбек Мозговой — 6,9
• Шерзод Насруллаев — 6,7
• Отабек Шукуров — 6,7
• Аббосбек Файзуллаев — 6,6
• Жасурбек Ҳамдамов — 6,5
• Рустам Ашурматов — 6,5
• Хожиакбар Алижонов — 6,4
• Жавоҳир Ўрозов — 6,3
• Абдувоҳид Неъматов — 5,9
• Абдуқодир Ҳусанов — 5,8
Захирадан майдонга тушган футболчилар орасида Азизжон Ғаниев ва Игорь Сергеев 6,5 баллдан олди. Жамшид Искандаров 6,3, Одилжон Ҳамробеков ва Остон Ўрунов эса 6,2 балл билан баҳоланди.
Шомуродов жамоада 7 балллик чегарага етган ягона футболчи бўлди. Энг паст баҳо эса Абдуқодир Ҳусановга қўйилди.
…