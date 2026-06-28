Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»

·44·Спорт
Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Конго Демократик Республикасига қарши учрашувдан кейин жамоанинг ҳаракатига баҳо берди.

Унинг айтишича, Ўзбекистон биринчи бўлимда катта куч сарфлаган. Жамоа жисмоний жиҳатдан яхши ҳаракат қилган бўлса-да, рақиб ҳам бу борада юқори тайёргарликка эга бўлган.

«Ўйиндан олдин тўпни назорат қилмасак, бизга қийин бўлишини билардик. Биринчи бўлимни яхши бошладик, бир қатор имкониятлар яратдик. Иккинчи бўлимда эса хатолар қила бошладик ва шунинг ортидан голлар ўтказиб юбордик», деди Каннаваро.

Италиялик мутахассис ушбу Жаҳон чемпионати ўзи ва футболчилар учун катта тажриба бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, мусобақадаги ўйинлар келажакда жамоага қўшимча мотивация беради.

Каннаваро футболчилар билан кўп мулоқот қилганини ҳам айтди. У гуруҳда кучли рақибларга қарши ўйнаш осон бўлмаслигини олдиндан билганини, бироқ якуний натижадан афсусда эканини яширмади.

«Биз хатолар қилдик. Лекин футболчилардан шикоят қилмайман. Улар қўлидан келган барча ишни қилди. Мен улардан фахрланаман», деди бош мураббий.

ЎзбекистонКонго ДРФабио КаннавароЖаҳон чемпионатиМиллий терма жамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиПортугалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиБугун, 06:57Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиПортугалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиБугун, 06:56Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Бугун, 06:52Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Бугун, 06:44Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиКонго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиБугун, 06:39Ўзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиЎзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиБугун, 06:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди