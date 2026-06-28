Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Конго Демократик Республикасига қарши учрашувдан кейин жамоанинг ҳаракатига баҳо берди.
Унинг айтишича, Ўзбекистон биринчи бўлимда катта куч сарфлаган. Жамоа жисмоний жиҳатдан яхши ҳаракат қилган бўлса-да, рақиб ҳам бу борада юқори тайёргарликка эга бўлган.
«Ўйиндан олдин тўпни назорат қилмасак, бизга қийин бўлишини билардик. Биринчи бўлимни яхши бошладик, бир қатор имкониятлар яратдик. Иккинчи бўлимда эса хатолар қила бошладик ва шунинг ортидан голлар ўтказиб юбордик», деди Каннаваро.
Италиялик мутахассис ушбу Жаҳон чемпионати ўзи ва футболчилар учун катта тажриба бўлганини таъкидлади. Унинг фикрича, мусобақадаги ўйинлар келажакда жамоага қўшимча мотивация беради.
Каннаваро футболчилар билан кўп мулоқот қилганини ҳам айтди. У гуруҳда кучли рақибларга қарши ўйнаш осон бўлмаслигини олдиндан билганини, бироқ якуний натижадан афсусда эканини яширмади.
«Биз хатолар қилдик. Лекин футболчилардан шикоят қилмайман. Улар қўлидан келган барча ишни қилди. Мен улардан фахрланаман», деди бош мураббий.
…